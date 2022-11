Caso Odebrecht: contadora uruguaya Maya Cikurel fue sobreseída provisoriamente

La contadora uruguaya Maya Cikurel obtuvo un sobreseimiento provisorio por la justicia panameña en el caso Odebrecht. Según consta en el acta de la jueza Baloisa Marquínez de Panamá, al que accedió El Observador, no se encontraron pruebas de su participación en los delitos de blanqueo que se indagan. También fueron sobreseídas provisoriamente otras diez personas; y definitivamente una persona.

Por otro lado, la jueza resolvió abrir causa penal contra 35 personas imputadas por presunto blanqueo de capitales y a una por delitos contra la economía nacional, informó el Órgano Judicial panameño en un comunicado difundido en la noche del lunes. Entre los imputados están los dos uruguayos Andrés “Betingo” Sanguinetti –hermano del expresidente Julio María Sanguinetti y exdirectivo de Peñarol– y Juan Francisco Mutio, informó La Diaria.

Según ese medio, el abogado de Cikurel argumentó que ella "fue víctima del grupo Odebrecht". Trabajó para el grupo entre 2008 y 2010 como socia del estudio de contadores MVD Group. Además, la defensa de la contadora apuntó –para pedir un sobreseimiento definitivo– que Cikurel fue investigada por la justicia de Uruguay por los mismos hechos y el fiscal especializado en Crimen Organizado, Luis Pacheco, consideró que ella no tenía elementos para prever la actividad ilícita que llevaba a cabo la constructora. El fiscal indicaba también que Cikurel prestó sus servicios antes del inicio de la investigación internacional.

Según consta en la sentencia judicial, si bien la Fiscalía de Panamá quiso llamar a juicio a Cikurel por delitos de blanqueo de capitales, no se pudo demostrar la participación de la contadora. Según la Justicia "no consta que recibió, transfirió o encubrió dineros que hayan sido depositados en la República de Panamá".

"Maya Cikurel Spiller no figura como última beneficiaria de las cuentas relacionadas a las sociedades investigadas, no existe constancia en autos que realizaron transferencias bancarias y no es firmante de las cuentas bancarias de las sociedades a las que se le relaciona, por lo que no se ha demostrado su vinculación a los hechos ilícitos que se le atribuyen", dice la sentencia.

El caso y la implicancia de Cikurel

En setiembre de este año la justicia panameña había rechazado el pedido de habeas corpus presentado por el abogado de Cikurel y había declarado "legal" la orden de detención en contra de la contadora.

Cikurel fue detenida en Colonia cuando intentaba tomar un barco hacia Buenos Aires el 19 de febrero de 2020, junto a su pareja, el por entonces inminente ministro de Educación, Pablo da Silveira. La contadora tenía una alerta roja de búsqueda de Interpol por su vinculación al caso Odebrecht.

La compañía brasilera reconoció en 2016 haber sobornado con más de US$ 700 millones a funcionarios de varios países de América Latina para ganar contratos. En aquel año se inició el caso.

Cikurel fue investigada como presunta autora de un delito de "blanqueo de capitales". Los hechos de corrupción que la involucran se cometieron entre el 1° de enero de 2009 y el 1° de mayo de 2012, y la orden de detención contra Cikurel fue emitida el 17 de abril de 2019, aunque recién el 30 de ese mes Interpol elevó una alerta roja contra la requerida.

“Se la vincula con una conexión Suiza-Panamá, dentro de una investigación en torno a la llamada Caja 2 de Odebrecht”, indicaron fuentes panameñas a El Observador en 2020, en relación a la “caja” en la que la constructora brasileña juntaba el dinero para pagar las coimas.

En mayo de 2020 se resolvió la libertad de Cikurel, a pesar del pedido de extradición de Panamá en su contra. Ahora, la contadora fue sobreseída provisoriamente.

Por el caso Odebrecht, están imputados los expresidentes panameños, Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, a quienes la fiscalía anticorrupción solicitó en la audiencia preliminar, celebrada en septiembre, enviar a juicio por presuntamente blanquear capitales provenientes de Odebrecht.

Según las acusaciones, Martinelli (2009-2014) y Varela (2014-2019) habrían recibido dinero de la constructora a través de sociedades pantalla y cuentas en el extranjero entre los años 2008 y 2014.

El tribunal estableció como fechas del juicio del 1 al 18 de agosto de 2023.

Con información de AFP