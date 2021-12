Cavani cierra el año este jueves y puede sumar más minutos

El delantero uruguayo Edinson Cavani cerrará su año 2021 este jueves cuando su equipo, Manchester United, reciba a Burnley (17:30, ESPN) en Old Trafford por la 20ª fecha de la Premier League de Inglaterra.

Será una nueva oportunidad para “el Matador” de seguir sumando minutos y volver a su mejor forma luego de la lesión que lo tuvo casi dos meses afueras de las canchas.

Tras la lesión que sufrió a principios de noviembre, Cavani volvió a jugar el pasado lunes, en la visita del United a Newcastle, y lo hizo con gol, para poner el empate 1-1 para su equipo, tras comenzar abajo en el marcador.

Cavani volvió con gol

El uruguayo ingresó para el segundo tiempo y marcó su tanto en el minuto 71’.

Para este jueves ante Burnley, no se descarta que Cavani pueda jugar desde el arranque, una opción que el lunes manejó el entrenador Ralf Rangnick pero que descartó tras hablar con su atacante, quien ese día tuvo su primer partido bajo las órdenes del DT alemán.

“Había pensado en ponerlo desde el arranque (ante Newcastle United), pero hablé con él y me dijo que no se sentía cómodo para ser titular, porque no sabía cómo se encontraba físicamente”, contó el técnico en conferencia de prensa.

Edinson Cavani

“Pero, después del entretiempo, sabía que tenía que hacerlo entrar, porque estábamos 1-0 abajo y necesitábamos correr más riesgos. Por eso decidimos hacer dos cambios en el descanso”, agregó el entrenador, a quien Cavani, con su gol, le dio una solución desde el banco de suplentes.