Cavani marcó el primer gol de la Liga para PSG

La Liga 2019/20 del fútbol francés comenzó de la mejor forma para Edinson Cavani. El salteño marcó el primer gol de PSG en el triunfo 3-0 ante Nimes. Con este gol Cavani llegó a 395 goles en su carrera profesional, entre clubes y selección nacional y a 194 en el club parisino, en el que inicia su séptima temporada y del que es el máximo goleador histórico.

Los 395 goles de Cavani como profesional se reparten: Danubio (12), Palermo (37), Napoli (104), PSG (194), Selección absoluta de Uruguay (48). En el club francés, el salteño llegó a 194 goles: Ligue 1 (135), Copa de Francia (14), Copa de La Liga (15), Supercopa de Francia (1) y Liga de Campeones (29).

A propósito de la Liga de Francia, en Toulouse, que igualó 1-1 ante Brest, fue titular el zaguero, ex-Nacional, Agustín Rogel y el golero Mauro Goicochea estuvo entre los suplentes. En Montpellier, que perdió 1-0 ante Rennes, estuvo en el banco de suplentes Facundo Píriz, no así Mathías Suárez.

También comenzó la Liga de Portugal, en Funchal, Marítimo igualó 1-1 con Sporting de Lisboa, el gol del elenco capitalino fue obra del zaguero, ex Nacional, Sebastián Coates.

Giorgian de Arrascaeta destacó en Flamengo, el ex Defensor Sporting, anotó un gol y dió una asistencia para otro, para la victoria de Flamengo 3-1 ante Grêmio, en Maracaná.

Puerto Montt, lidera el torneo de la Primera B de Chile, luego de su triunfo 3-0 ante Barnechea. El primer gol de Puerto Montt lo marcó Ignacio Lemmo.

Alejandro Silva anotó un gol, de penal, en el triunfo de Olimpia 3-1 ante Sportivo Luqueño, por el torneo Clausura de Paraguay.

Gonzalo Mastriani anotó el tercer gol para la victoria, como locatario, de Guayaquil City 3-0 ante Olmedo, por el torneo de primera división de Ecuador.

En la MLS de Estados Unidos, Nicolás Lodeiro señaló un gol en el empate de Seattle Sounders: 3-3 ante New England Revolution.

En El Salvador, Joaquín Vergés marcó un gol para la victoria de Águila 2-1, ante Once Municipal, el equipo que dirige el salteño Pablo Quiñones. Primera victoria en el torneo para Sonsonate, que dirige Ruben Da Silva: 2-1 ante Santa Tecla.

Suárez y el buen apronte

El próximo fin de semana comienza la Liga española, y Luis Suárez, aprontó de la mejor forma, tras marcar dos goles en la victoria de Barcelona: 4-0 ante Napoli.

Allala cambia de equipo

El defensa Gian Allala que jugó la segunda mitad de la temporada 2018/19 en el Cádiz B, con quien consiguió el ascenso a la Segunda División “B” de España, fue cedido a préstamo al Club Deportivo Izarra, en Navarra y que jugará en el Grupo II de la Segunda División “B”, tercera categoría en el fútbol español.

Roja a “Mosquito” Sosa

Paulo Lima, ex marcador de Montevideo Wanderers, fue expulsado en alderrota de Sportivo Luqueño: 3-1 ante Olimpia. También vio tarjeta roja, el delantero ex Cerro Largo, Sebastián Sosa Sánchez, en la victoria de su equipo Atlante: 2-1 ante Correcaminos, en la Liga de ascenso de México.

El insulto racista a Alexis Rolín

El exzaguero de Nacional, Alexis Rolín, denunció un altercado que tuvo con el árbitro del partido, Francisco Gilabert, entre su equipo, Universidad de Concepción y Curicó Unido, que terminó con victoria de este por 4-2. Tras el encuentro, Rolín declaró que tuvo unas palabras con el juez y explicó el motivo: “Le quedé mirando la cara al árbitro en un córner, él me miró y me dijo ‘negro feo’ a la cara. Eso es, un atrevido de mierda”. El futbolista tuvo el apoyo, no solo de su técnico, sino del sindicato de futbolistas.

El técnico Francisco Bozán expresó luego del compromiso: “Yo le creo a mi jugador. Si el árbitro hizo lo que hizo, me parece detestable”.