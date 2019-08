Cavani, Valverde, Muslera y Ricca en el mismo grupo de la Champions

Barcelona tendrá que enfrentarse al grupo más fuerte en la Liga de Campeones 2019-2020, con Borussia Dortmund e Inter de Milán como grandes amenazas según el sorteo efectuado este jueves en Mónaco, en el que Real Madrid quedó encuadrado en otra llave con Paris Saint-Germain.

Ese duelo entre el campeón francés y el gigante merengue será una de las grandes pulseadas de la primera fase, pero ambos parecen claros favoritos para llevarse las dos primeras posiciones del grupo A que clasifican a octavos, ya que los otros dos equipos son Brujas belga y Galatasaray turco.

Barça, sin embargo, tienen en Dortmund e Inter dos rivales con historia y gran peso, para pelear por los dos primeros puestos del grupo F. Slavia de Praga se presenta como la cenicienta de esa llave.

"Algunos jugadores del equipo se reunieron esta mañana para desayunar y todos estaban de acuerdo en que estarían muy felices si nos tocaba Barcelona. Los partidos ante Barcelona son de gala para nosotros y para los hinchas", valoró el capitán de Borussia Dortmund, Marco Reus.

También tendrá un grupo complicado Atlético de Madrid, que se verá con Juventus de Cristiano Ronaldo, el equipo que le eliminó en la temporada pasada en octavos de final de este torneo con una épica remontada del portugués marcado nada menos que por José María Giménez y Diego Godín. La llave la completarán dos formaciones capacitadas para sorprender, Bayer Leverkusen y Lokomotiv de Moscú.

"El Atlético es un gran equipo como todos sabemos", aseguró Cristiano Ronaldo a la televisión española Movistar. "He jugado muchas veces contra ellos, es un partido duro, espero que no me vuelvan a machacar en el estadio llamando cosas antideportivas", apuntó.

El otro conjunto español en la Champions, Valencia, empezará en el torneo contra Chelsea, Ajax y Lille.

El defensor del título europeo, Liverpool, tendrá a Napoli como principal adversario, dentro de un grupo E que completan los más débiles Salzburgo (Austria) y Genk (Bélgica).

Bayern de Múnich y el vigente vicecampeón Tottenham son igualmente claros favoritos en el grupo B, contra Olympiakos y Estrella Roja, mientras que Manchester City tuvo en principio fortuna, dentro de un grupo C contra Shakhtar Donetsk, Dínamo Zagreb y el Atalanta.

El otro grupo de los ocho de esta ronda se presenta especialmente abierto, entre Zenit, Benfica, Lyon y Leipzig.

La fase de grupos de la Champions 2019-2020 arrancará el martes 17 y el miércoles 18 de setiembre. La final se disputará en el estadio Atatürk de Estambul el 30 de mayo de 2020.

Grupo A

Paris Saint-Germain (Francia)

AFP

Edinson Cavani

Real Madrid (España)

AFP

Federico Valverde

Brujas (Bélgica)

Federico Ricca

Galatasaray (Turquía)

AFP

Fernando Muslera

Grupo B

Bayern Múnich (Alemania)

Tottenham (Inglaterra)

Olympiakos (Grecia)

Estrella Roja (Serbia)

Grupo C

Manchester City (Inglaterra)

Shakhtar Donetsk (Ucrania)

Dínamo Zagreb (Croacia)

Atalanta (Italia)

Grupo D

Juventus (Italia)

AFP

Rodrigo Bentancur

Atlético de Madrid (España)

José María Giménez

Bayer Leverkusen (Alemania)Lokomotiv Moscú (Rusia)

Grupo E

Liverpool (Inglaterra)

Napoli (Italia)

Salzburgo (Austria)

Genk (Bélgica)

Grupo F

Barcelona (España)

Luis Suárez

Borussia Dortmund (Alemania)Inter de Milán (Italia)

AFP

Matías Vecino

Slavia Praga (República Checa)

Grupo G

Zenit (Rusia)

Benfica (Portugal)

Lyon (Francia)

RB Leipzig (Alemania)

EFE

Marcelo Saracchi

Grupo H

Chelsea (Inglaterra)

Ajax (Holanda)

Valencia (España)

AFP

Maximiliano Gómez

Lille (Francia)

El torneo tendrá la presencia de 11 uruguayos con la posibilidad de que Juan Manuel Sanabria sea incluido en la lista de Atlético de Madrid para elevar ese número a 12 futbolistas.