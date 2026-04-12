Marie-Louise Eta, la alemana que será la primera mujer en dirigir a un club de primera en una de las grandes ligas de Europa

A sus 34 años Marie-Louise Eta hizo historia en el fútbol europeo al asumir la dirección de Union Berlin y convertirse en la primera entrenadora de un equipo de primera división en una de las grandes ligas del continente.

En comunicado difundido en la madrugada del domingo, horas después de la derrota 3-1 contra el colista Heidenheim que acerca a Unión a la zona de descenso, el club de la capital germana anunció el cese de Steffen Baumgart como entrenador y el nombramiento de Eta, que ya formaba parte del cuerpo técnico.

Eta, que se sentará en el banco hasta el final de la temporada, tendrá la misión de asegurar la permanencia del Union Berlín en la Bundesliga, con un primer partido crucial ya el próximo sábado (18 de abril) en casa, en Alte Försterei, contra Wolfsburgo, que también lucha por no descender.

"Estoy encantada de que el club me haya confiado esta difícil tarea. Una de las fortalezas de Union siempre ha sido, y sigue siendo, la capacidad de mantenerse unido en este tipo de situación. Y, por supuesto, estoy convencida de que lograremos los puntos decisivos con el equipo", comentó Eta, citada en el comunicado del club berlinés.

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Cinco partidos para salvar a Union

Tras la derrota del sábado, el único club de la capital alemana que juega en primera división, suma 32 puntos y a falta de cinco jornadas para el final, cuenta con un colchón de siete puntos sobre St. Pauli, que ocupa la 16ª plaza, que obliga a jugar un repechaje para mantener la categoría.

La ventaja es aún mayor sobre Wolfsburgo (11 puntos), primer equipo en puestos de descenso directo y próximo rival de los berlineses, que solo han ganado dos partidos desde Navidad.

Eta es una figura conocida en el fútbol en Alemania. Formada en Fortuna Dresden y luego en Turbine Potsdam, club femenino de referencia en Alemania en los años 2000 con el que ganó la Liga de Campeones en 2010, con 18 años, y jugó una segunda final al año siguiente, antes de fichar por Hamburgo.

En el verano de 2018 y con solo 26 años, puso fin a su carrera como jugadora para convertirse en entrenadora, primero con los equipos juveniles de Bremen, su último club, y luego dentro de la Federación Alemana, al frente de selecciones femeninas alemanas de categorías inferiores.

Muy conocida en Alemania

Se incorporó a Union Berlín en el verano europeo de 2023, en el cuerpo técnico del centro de formación masculino, para ayudar a Marco Grote con el equipo sub 19.

A finales de noviembre de 2023, tras el despido de Urs Fischer como entrenador del Union Berlin, Grote fue nombrado técnico interino y llevó a Marie-Louise Eta a su cuerpo técnico como asistente.

Se convirtió así en la primera mujer en ocupar este puesto en partidos de Bundesliga y de Liga de Campeones (jugó contra Real Madrid en la temporada 2023-2024)

Siguió como asistente hasta el final de esa temporada, junto al croata Nened Bjelica, y luego nuevamente con Grote cuando Bjelica fue destituido.

Si Sabrina Wittmann se convirtió en la primera alemana en ser nombrada al frente de un equipo profesional en mayo de 2024 en Ingolstadt (tercera división alemana), cargo que sigue ocupando, Eta se convierte en la primera entrenadora de un club de Bundesliga, al menos durante cinco partidos.

Hace una semana, Union Berlin anunció que a partir de la próxima temporada se hará cargo del primer equipo femenino, que ya ha asegurado su permanencia en la Bundesliga femenina.

En Europa, la francesa Corinne Diacre ya había sido pionera cuando en el verano de 2014 fue nombrada entrenadora del equipo masculino de Clermont, entonces en Segunda División, un hecho inédito para un club profesional.

Permaneció tres temporadas en el cargo antes de hacerse cargo de la selección femenina francesa.

AFP