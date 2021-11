Cavani viajó a Uruguay, explicó su lesión y habló sobre la situación de Tabárez

Edinson Cavani viajó a Uruguay y el lunes participó del lanzamiento de un libro de su esposa. En esa ocasión habló con la prensa sobre su lesión y la crisis deportiva de la selección.

Respecto a la lesión que no le permite jugar los próximos dos encuentros de la selección, el viernes frente a Argentina y el próximo martes contra Bolivia, el delantero expresó: "El tema fue así: antes de comenzar la temporada, tuve una molestia en el tendón del posterior, me hizo estar un par de semanas afuera hasta que empecé a sumar minutos en mi equipo. Me tocó volver a la selección, siempre con un poco de molestia pero con la esperanza de que fuera desapareciendo. Iba mejorando, pero después de Tottenham empezó para atrás. Son lesiones difíciles y decidí hacer el tratamiento para que no se siguiera agravando y recuperarme lo antes posible para estar bien para mi equipo y la selección".

EFE

Cavani en el último partido que jugó contra Tottenham

Antes de viajar a Uruguay, Cavani pasó por una clínica en Madrid y volvió a Mánchester para observar el clásico ante el City: "El tratamiento requiere estar de forma tranquila tres o cuatro días después de la sesión, para empezar las actividades y reactivar ese tratamiento en unos días", señaló.

Cavani fue consultado sobre la crisis de la selección que estuvo a punto de terminar con el ciclo de Óscar Tabárez después de la triple fecha anterior de Eliminatorias, tras empatar 0-0 con Colombia y perder 3-0 ante Argentina y 4-1 contra Brasil. "El fútbol es así, la prensa, algunos más algunos menos, uno está en el fútbol hace muchos años y va a ser siempre así, por momentos te van a dar para arriba y por momentos llegarán las críticas y hace parte de lo que es nuestra profesión, no me asombra nada de esto".

Sobre los próximos partidos de la celeste, indicó: "Es un momento especial como cada vez que venimos a la selección y que lo tenemos que enfrentar, unos de afuera aportando lo que pueda y los que tengan que estar lo van hacer como siempre; si están en la selección es porque se lo ganaron, es lindo asumir esa responsabilidad".

De 12 partidos de Eliminatorias, Cavani no pudo jugar siete, a los que se sumará su ausencia en los próximos dos.