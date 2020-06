Cebolla Rodríguez: “Invito a quien tiró la noticia a que venga a Los Aromos y me pese”

Cristian Rodríguez, el capitán de Peñarol, respondió a la información que trascendió en la reunión de directiva aurinegra de este jueves, en la que se dijo que el volante está desgarrado, que tiene cinco kilos de sobrepeso y que se evaluaba aplicarle una sanción.

“Invito a quien tiró la noticia a que venga a Los Aromos y me pese”, dijo el Cebolla este viernes a 100% Deporte de Sport 890, donde explicó su situación sanitaria y también habló sobre su peso y su futuro.

“Ayer de noche empezaron a decirse cosas en las redes sociales que no están bien”, agregó el volante, tras las críticas que recibió por parte de hinchas aurinegros luego de que se divulgara su supuesto sobrepeso..

El volante explicó qué pasó con su lesión. “Antes de volver a los entrenamientos, contraté un profe, Daniel Fontana de Colonia, algo que siempre hago cuando me voy de vacaciones”.

“Unos cuatro días antes de empezar los entrenamientos de Peñarol, tuve una molestia muscular, en un accidente en el que me caigo entrenando y me abro de piernas. Llego a Peñarol, hago la resonancia y me salió una pequeña molestia, un pequeño desgarro, que me va a llevar 15 días”, agregó.

El Cebolla contó que está en ese plazo de 15 días y que entrena en doble horario, en Los Aromos y en su casa, con los planes que le marcan los fisioterapeutas y los preparadores físicos.

“Se habló que no llegaba al campeonato y la verdad es que la semana que viene ya estoy entrenando con el grupo”, sostuvo. “Son cosas que uno tiene que fumarse, pero son cosas de este profesionalismo”.

“Estoy yendo todos los días a entrenar, no entreno con el grupo porque no puedo manejar la pelota, pero estoy entrenado de forma personal, a la mañana en Los Aromos y de noche en mi casa”, explicó.

La vuelta del futbol será en el mes de agosto con el clásico ante Nacional. “A agosto llego tranquilo”, dijo el Cebolla. “Estoy sobrado”.

¿Los últimos cuatro meses?

El volante también dejó abierta la posibilidad del retiro o de dejar Peñarol a fin de año, cuando termina su contrato. “Pueden ser mis últimos cuatro meses en el fútbol, quiero estar tranquilo, estar bien, quiero jugar”, comentó.

Sobre las versiones sobre sus cinco kilos de más, expresó: “Invitaría a quien tiró la noticia que venga a Los Aromos, que me pese él y que me diga dónde están los cinco kilos de diferencia”.

“No puedo apuntar a alguien por que no sé quién es el que habla, o informa. Pero lo invito a que venga a Los Aromos y me pese”, dijo, al referirse al manejo de información en la directiva del club. “Hoy, lamentablemente hablar es gratis y siempre se inventan cosas”, señaló.

El volante actualmente pesa 90,5 kilos, indicó, y recordó que el año pasado jugó con 90 kilos y que cuando fue campeón con Diego López y Leo Ramos la balanza le marcaba 89.

“Estoy muy tranquilo”, agregó el Cebolla. “Tuve tres meses para pensar el futuro, estoy enfocado en lo mío, en prepararme, en hacer estos cuatro meses de contrato, hacerlo bien e irme feliz del club”.

Consultado por si había posibilidades de que deje el fútbol a fin de año, el capitán aurinegro señaló que en la cuarentena estuvo mucho tiempo pensando en su futuro y su carrera.

“La idea es disfrutar estos cuatro meses y tratar de ganar todo lo que pueda. Quiero hacer estos cuatro meses bien para después pensar y ver dónde estoy, si estoy para seguir o para abandonar”, aclaró.

“Todo el mundo sabe que estoy tranquilo”

El Cebolla señaló que por esta situación no notó una molestia en el cuerpo técnico que encabeza Diego Forlán. “Que yo sepa, molestia no hay”, dijo.

La opción de que sea sancionado la consideró como “injusta”.

“Que tomen la decisión que quieran, pueden llamar al profe que contraté y le pagué yo. Si es sancionar a alguien por el peso, invito a que me pesen y hagan la diferencia”, manifestó.

Consultado por si estaba “de joda” desde hace un año y medio, y por esos sus lesiones, se defendió: “No, eso lo sabe todo el mundo que estoy tranquilo. Eso no se cuestiona”.

“Soy 100% profesional y dedicado al club. Obviamente, me encanta el campo, tengo el derecho a irme los fines de semana a disfrutar del campo y de mi familia. En eso nadie me puede decir nada”, comentó. “Todo el mundo sabe quién soy, saben que tengo un carácter complicado, pero soy muy buena persona y quiero lo mejor para el club”.

El volante reconoció que ser capitán de Peñarol “es una responsabilidad muy grande”, al hablar sobre las críticas que recibe en las redes. “La gente quiere ganar, que le vaya bien al club, pero hay garrones que uno no los merece”.

Sobre sus lesiones, dijo que en los últimos meses tuvo “una complicada” en el soleo, de la que se demoró en recuperar. “En toda mi carrera siempre tuve lesiones musculares por mi cuerpo pesado y por mi arranque con explosión”.

El Cebolla también lamentó la no renovación de Guzmán Pereira, quien dejará el club. “Es muy duro por la clase de jugador lo compañero que es. En el medio era una garantía, pero en los útlimos meses no pudo jugar. Le deseo lo mejor”.

Agregó que espera cobrar toda la deuda que le debe el club, pero que todavía no hay un acuerdo. “Tengo el derecho a reclamarla toda”, comentó.

Con el presidente del club, Jorge Barrera, tiene buen diálogo. “Si me quiere decir algo va y me llama, como nos hemos juntado muchas veces. No hay ningún drama. Tengo buena relación con la mayoría de los directivos”.

Y por último reafirmó que llegará “bien” al clásico. “No te voy a correr como a los 18 años, pero voy a correr”, comentó. “No vengo a Los Aromos y me echo en la camilla, vengo a entrenar a full y estoy entrenado en mi casa para poder llegar bien. Es para aclararlo. Porque la gente no me conoce y piensa que Los Aromos es joda. Y no es así, es mi segunda casa, mi familia, y ahí se hacen las cosas en serio”.