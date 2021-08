CEO de RUA Asistencia: "Buscamos acelerar la innovación en la industria de los servicios"

Antes de fundar RUA Asistencia, Diego Sayanes era un trabajador con una visión casi obsesiva de los objetivos a alcanzar, sin esperar el trabajo o la posición jerárquica ideal y sin importar las adversidades o incertidumbres que se presentaban. Esa mirada es la que aún conserva y que adopta a la hora de formar equipos de trabajo: dar siempre lo mejor sin mirar para los costados.

Diez años después, RUA es una empresa consolidada que ha tenido amplio crecimiento. Según su CEO, al comienzo del emprendimiento estuvo a punto de desistir más de una vez, pero seguió adelante con una visión clara: construir una empresa de vanguardia, disruptiva. “Eso te obliga a estar constantemente innovando y tomando riesgos, porque si no dejás de serlo”, remarcó Sayanes, para quien la compañía lleva la innovación en sus genes y se muestra en la oferta de servicios, las tecnologías que aplica y el modelo de negocios.

En estos diez años han crecido en unidades de negocio. ¿Cuántas han incorporado?

El producto madre es el auxilio mecánico, con el que el consumidor final nos identifica más. Pero la compañía tiene alrededor de 15 unidades de negocio diferentes. Hemos aprovechado el potencial de nuestros equipos de marketing y comunicación y creamos una agencia de marketing digital llamada Onírica. Tenemos una empresa de e-commerce, ServiciosYa!, que es una aplicación y un servicio web en el que la gente puede pedir servicios. Contamos con un hub de innovación tecnológica llamado Coopera Innovation Hub y una plataforma web de fidelización llamada Mashkady. También hemos diversificado nuestros mercados en Latinoamérica y el mercado de Inglaterra.

En 2020 en plena pandemia desembarcaron en Paraguay. ¿Por qué y qué ofrece ese mercado?

Estaba dentro de nuestro plan el expandirnos al exterior e instalarnos en Paraguay. Es un mercado muy interesante, con muchas posibilidades. Y a su vez, es muy estratégico para nuestro plan ejecutivo de internacionalización hacia otros mercados.

La visión general de la compañía es tener presencia global.

¿El objetivo del negocio fue siempre escalar?

Exactamente. Desde el principio, la visión general de la compañía era tener presencia global. Una vez consolidados en Uruguay empezamos el proceso de internacionalizarnos, por ejemplo Paraguay estaba en ese roadmap y estamos muy contentos con los resultados que estamos teniendo. A un año de estar instalados allí hemos expandido nuestras instalaciones. Ahora tenemos un piso en Asunción, en el polo financiero, y estamos iniciando un proceso de contratación de alrededor de 60 personas

Más llamativo es el caso del de Reino Unido. ¿Qué ofrecen allí?

Lo de Reino Unido fue por casualidad. Viajé a Londres a visitar la London Tech Week y allí conocí más de cerca el mercado. Y en conversaciones con autoridades del gobierno británico logramos que nos ayudaran a ingresar con ServiciosYa!, que allí se llama ServiceCity!. Nos apoyó su Departamento de Comercio Internacional, ingresando ServiciosYa! dentro de su programa “emprendedor global”. Buscan emprendedores que hayan tenido determinado o cierto éxito en su país de origen y que tengan posibilidades de escalar globalmente. Es un mercado increíble, y tiene un potencial tremendo no solo para ServiciosYa! sino para RUA Asistencia. Ahora instalamos RUA en Reino Unido con RUA Assistance.

¿Cuánto se valen de la tecnología para agregar más valor a sus servicios y usuarios?

Hemos ido haciendo uso de diferentes herramientas tecnológicas. En ese sentido, comenzamos hace un par de años un proceso de digitalización de la compañía. Por un lado, en lo que es experiencia de los usuarios, el contacto con nuestros clientes y con los clientes de nuestros clientes. Pero también en el proceso de toda la gestión detrás de eso. Ya hace un tiempo empezamos a migrar, de dejar de ser una empresa tecnológica para convertirnos en una empresa de tecnología netamente. Es importantísimo también para el proceso de internacionalizar la compañía. En la medida que podamos poner la tecnología al servicio de toda esta experiencia técnica -ya tenemos más de 1 millón de servicios brindados en estos 10 años, todo este know how, el expertise- eso nos va a facilitar muchísimo en la internacionalización de la empresa.

¿Cuál es el objetivo de Coopera Innovation Hub?

Busca unir startups con el mundo corporativo. Aprovechar compañías clientes de RUA Asistencia y otras que no lo sean y ese expertise o know how de trabajar con el mundo corporativo, para facilitar el acceso a emprendimientos. Lanzamos el evento Open Insurtech que ha recibido la postulación de casi 200 startups de toda Latinoamérica, de las que hemos seleccionado 25 que están incubadas en Coopera y que van a recibir mentorías, que van a colaborar con ellos cinco meses para acelerar y mejorar mucho sus productos y sus startups. En noviembre vamos a generar ámbitos de negociación con compañías de seguros. Lo que buscamos es acelerar el proceso de innovación de la industria de los seguros a través de estas startups que tienen diferentes tecnologías, algunas con blockchain, con drones, con productos para agro, para la salud, para el sistema automotriz. Queremos es colaborar con el ecosistema emprendedor. No dejamos de sentirnos emprendedores, y creo que hay un ecosistema muy rico en cuanto a la variedad que hay en Uruguay.

"Hace un tiempo empezamos a migrar, de dejar de ser una empresa tecnológica para convertirnos en una empresa de tecnología netamente". Diego Sayanes, CEO de Rua Asistencia.

ServiciosYa! cobró notoriedad. ¿Cuáles son sus objetivos?

Si bien RUA tiene muchos productos que tienden a generar cobertura en casos de contingencia, lo que busca ServiciosYa! es ir directamente al consumidor final que, a través de la web o descargando la aplicación, compra un servicio en el momento y lo paga a través de la aplicación. No solo puede ser un tema de contingencia, como que se quedó sin luz en la casa, sino que puede ser cuestiones del diario vivir y que le saca un tiempo que prefiere destinarlo a la familia o a otra cosa. Desde pedir un jardinero, alguien que vaya a lavarte el auto, un servicio de limpieza doméstica, que vayan a bañar a tu mascota. De forma muy sencilla, a través de tres o cuatro clics, eligen el servicio que quieren, encuentran el precio, seleccionan para cuando lo quieren, lo pagan a través de la aplicación y se terminó. Se busca romper con ciertos paradigmas de que cuando alguien precisa un servicio de estas características, tiene que estar averiguando por alguien de confianza. Además están todos los precios. Es una manera de sincerar.

¿Cuál es la principal ventaja competitiva de RUA?

Sigue siendo la calidad de los servicios. Para tener tan buena calidad, hay que mantener un conocimiento profundo sobre la operativa. Lo hemos logrado mantener a lo largo de los años. Después, el uso e implementación. Al ser una empresa tan tecnológica, es un diferencial importante. Para ingresar al mercado británico con RUA Assistance, hemos tenido que hacer un esfuerzo muy grande porque es un mercado mucho más maduro, y desarrollar rápidamente el uso de determinadas tecnologías internamente y otras al servicio de los clientes, que hemos puesto en mercados locales. La tercera cuestión muy relevante es el vínculo con las compañías cliente. Estamos obsesionados con dar no solo mejor servicio, sino con colaborar con nuestros clientes para que ellos crezcan. Y por supuesto, la calidad humana de los equipos de trabajo que conformamos a lo largo de esta década, cuyo aporte es un aspecto fundamental a la hora de brindar nuestros servicios.