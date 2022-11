Ceremonia inaugural del Mundial Qatar 2022: cómo será, a qué hora es y quién juega tras el evento

El Mundial Qatar 2022 se acerca y muchos quieren conocer los detalles del evento futbolístico más importante que se celebra cada cuatro años.

¿Cuándo será?

El domingo 20 de noviembre a la hora 12.00, previo al partido inaugural, que se jugará a las 13:00 (hora uruguaya), entre el local, Qatar, y Ecuador.

¿Dónde será?

La ceremonia se realizará en el Estadio Al Bayt con capacidad para 60.000 espectadores.

Andrej Isakovic / AFP

Qatar lista para el Mundial

¿Qué artistas tocarán en vivo?

El programa estará encabezado por talentos que entrelazarán la tradición catarí con la cultura mundial e incluirá también pequeños homenajes a las 32 selecciones que compiten, a anteriores anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA y a los voluntarios del campeonato. La presencias confirmadas hasta el momento son las del popular artista puertorriqueño Ozuna, quien entonará uno de los tema de la lista oficial del Mundial, el cantante de BTS Jungkook, que será el principal atractivo de la ceremonia con su performance de Dreamers, y la emblemática banda de hip-hop Black Eyed Peas.

La cantante Dua Lipa ya confirmó que no cantará en vivo durante la ceremonia, negando así los rumores sobre su aparición: "No voy a cantar ahí ni he estado involucrada en negociación alguna para presentarme allí", expresó la británica.

¿Por dónde se puede ver?

En Uruguay, se podrá sintonizar a través de los canales de aire (4, 10 y 12), ANTEL, DirecTV, y canales de Montecable, Cablevisión TCC y Nuevo Siglo.

Raúl Arboleda / AFP

Doha lista para el Mundial

¿En qué grupo juegan los que inauguran el torneo?

Qatar y Ecuador integran el grupo A conjuntamente con Senegal y Países Bajos.

Mascota y pelota oficial

En la ceremonia también serán presentados en forma oficial la mascota del evento y el balón oficial.

La mascota se llama La'eeb, un turbante que en árabe significa "jugador súper hábil". Fue dada a conocer el pasado 1º de abril.

El balón oficial fue dado a conocer por la FIFA y por Adidas el pasado 17 de octubre, la firma que diseña las pelotas de los mundiales y que con este llega a 14 modelos consecutivos para la Copa del Mundo. Sucede como pelota del Mundial a la Telstar 18, que fue el usada en Rusia 2018, a la Brazuca (Brasil 2014) y a la mejor amiga de Diego Forlán, la Jabulani (Sudáfrica 2010).