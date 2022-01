Cerrito con hambre de triunfos y un objetivo: confirmarse en Primera

Con un técnico debutante en Primera división –aunque tiene una vasta experiencia al costado de la cancha–, sin el goleador del Campeonato Uruguayo pasado y sin uno de los baluartes del mediocampo, el objetivo de Cerrito en 2022 es consolidarse en el círculo máximo del fútbol uruguayo.

Así lo explicó a Referí el entrenador Adrián Fernández de 44 años, quien tomó las riendas del equipo tras la salida de Roland Marcenaro. “Queremos que se vea en el equipo el hambre que tenemos de que nos vaya bien” expresó Fernández, quien estará acompañado como asistente por el exvolante de Nacional, Sebastián Vázquez.

La figura de Cerrito en la pasada temporada fue el delantero Maximiliano Silvera, autor de 21 goles y goleador del Campeonato Uruguayo por encima de Gonzalo Bergessio, Agustín Álvarez Martínez y Matías Arezo, los atacantes más destacados del fútbol local. Una campaña que le valió el pase a los Bravos de Juárez del fútbol mexicano, por lo que se transformó en la baja más importante del plantel auriverde.

Tampoco estará Yonathan Rodríguez, el motor del mediocampo, que pasó a Nacional. Se trata de dos jugadores de larga trayectoria en la institución.

A todo esto se suma que Cerrito fue el equipo que empezó más tarde a entrenar. Lo hizo el lunes 17 de enero en una semana que para colmo, estuvo inundada de lluvia: los primeros entrenamientos se realizaron en el estadio Maracaná, en una cancha de fútbol 5 y en el Charrúa.

Primera experiencia

Fernández, el técnico, comenzó el curso de entrenador en Guatemala, donde terminó su carrera de futbolista, y se recibió en Uruguay. En el Deportivo Malacateco –último campeón guatemalteco– terminó de jugar y comenzó a dirigir en juveniles y en Primera.

Luego continuó en Oriental de La Paz, en la divisional C y cuando logró el ascenso a la B, se recibió –literalmente– de técnico profesional, por lo que pudo dirigir al equipo en la Segunda división.

El camino prosiguió así: Villa Teresa, Racing de Sayago como asistente de Ney Morales –la única experiencia que tiene en Primera–, Cerro Largo, Villa Teresa, Sud América, nuevamente Villa Teresa y ahora el gran salto a Cerrito.

“Me gusta atacar, tener un equipo ofensivo, pero que tenga equilibrio porque no es atacar por atacar. Me gusta que mi equipo refleje el trabajo que uno hace, eso es lo más importante para un entrenador, que muestre trabajo y el resultado se tiene que dar en consecuencia de ese trabajo. A veces se ve una buena idea y el resultado no se da por diferentes situaciones, pero sí me gustan los equipos ordenados, que corran, que jueguen. En Cerrito, por las características de los jugadores que tenemos y por la situación en que está el club, vamos a tener que generar eso, que se vea el hambre que tenemos de que nos vaya bien y que sea un equipo ofensivo que es lo que bucamos... y con equilibrio”, recalcó.

Después de aquella experiencia con Ney Morales en 2017, siempre dirigió en Segunda división, aunque la diferencia no es tan importante, dijo: “Lo que cambia es la dimensión o el alcance de Primera división. Después el trato con el plantel, básicamente es similar. He tenido unos cuantos años en Segunda y el cambio es el alcance, los deseos de uno de dirigir Primera, que hace tiempo que venía buscando una oportunidad así. Se me da ahora en Cerrito y tengo muchas ganas de que nos vaya bien y poder aprovechar la chance”, señaló el DT, que utiliza drones para filmar los entrenamientos y que no se le escape ningún detalle.

El miércoles Cerrito disputó un amistoso con la Tercera división de Peñarol y ganó 4 a 2.

Si bien empezó “corriendo de atrás al resto” porque se demoró su llegada al club, señaló: “Empezamos los trabajos y hay una base del plantel que venía trabajando y estamos ajustando detalles, trabajando en lo físico, en la idea y en alguna incorporación que maneja el presidente”.

Estabilidad, sin duplicar

El plantel está compuesto por 24 jugadores y la intención del entrenador es conseguir un refuerzo por línea, sobre todo para cubrir las bajas de Yonathan Rodríguez y Maximiliano Silvera.

“La salida de Maxi es difícil de solucionar, pero también entendemos que hizo méritos para poder salir al exterior” explicó Fernández a Referí.

Silvera aún no fue anunciado públicamente en su nuevo equipo porque llegó a Ciudad Juárez con covid, según informaron los medios aztecas, y aún no pudo firmar el contrato.

Fernández también contó la idea que tienen con el presidente Auro Acosta para este campeonato: “Lo que hablamos con el presidente es estabilizar el equipo en Primera división, volver a hacer una buena campaña que nos permita eso, manteniendo una estructura de club, una idea y los lineamientos que se vienen manejando y que nosotros estamos respetando, porque el mayor objetivo es que Cerrito continúe en Primera”.

El año pasado Cerrito terminó décimo en la Tabla Anual y sumó un colchón de 40 puntos en la Tabla del Descenso, pero este año no tendrá la posibilidad de duplicar los puntos conseguidos: “Y los que duplican son dos equipos con mucha historia en la divisional como Danubio y Defensor. Va a ser un campeonato lindo pero nosotros vamos a ir partido a partido, no estamos pensando en más que eso y es encontrar la idea, el funcionamiento y sacar resultados”, señaló el técnico.

Consolidar el club

A mediados de diciembre pasado el Ministerio de Vivienda y Cerrito firmaron la sesión en régimen de comodato del predio de Piedras Blancas donde funcionan desde el año 2000 las canchas de entrenamiento de las divisiones menores y Aufi del club, además de un merendero para niños y jóvenes.

Se trata de un hecho histórico para la institución presidida por Auro Acosta, que fue calificado como “un paso gigante hacia el futuro”. Cerrito regresó a la A a fines de 2020 y en 2021 logró quedarse en la divisional. Fue el primer gran paso, desde lo deportivo, para apoyar un proyecto que va más allá del fútbol y que este año intentan confirmar.

