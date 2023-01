Chile afuera, Venezuela adentro: ¿qué selecciones jugarán el hexagonal final del Sudamericano sub 20?

Con un gol de penal, Venezuela derrotó a Chile por 1-0 este sábado y se clasificó al hexagonal final del Sudamericano Sub-20 que se disputa en Colombia, resultado que dejó afuera a los trasandinos.

Como en la fecha pasada, Brayan Alcocer convirtió desde los 12 pasos el único tanto de 'La Vinotinto' (48), que vino desde atrás en el Grupo B y se metió en la fase final.

AFP

El festejo vinotinto

El penal llegó tras una extraña jugada en el Estadio Pascual Guerrero de Cali: el zaguero chileno Yahir Salazar se lanzó al suelo para despejar un centro con la cabeza, pero terminó tocando el balón con la mano.

Posiciones finales del Grupo B

Selección Puntos PJ PG PE PP GF GC 1.Uruguay (clasificado) 10 4 3 1 0 11 2 2.Venezuela (C) 6 4 2 0 2 2 4 3.Ecuador (C) 5 4 1 2 1 3 3 4.Chile 0 4 4 1 1 2 2 5.Bolivia 0 3 4 1 0 3 2

En un duelo directo por el pase a segunda fase, la roja se quedó por fuera del torneo.

Bajo la batuta del argentino Fabricio Coloccini, los venezolanos cayeron en sus primeras dos salidas ante Bolivia (0-1) y Uruguay (0-3). pero recuperaron terreno y finalizaron en la segunda casilla del grupo con 6 puntos.

¿Qué equipos jugarán el hexagonal final del Sudamericano Sub 20?

Con su victoria, Venezuela se suma a Brasil, Paraguay, Colombia, Uruguay y Ecuador en la disputa por cuatro cupos al Mundial de Indonesia 2023 y el título sudamericano.

AFP

Coloccini, DT de Venezuela

Uruguay (10 puntos) se clasificó como líder de la zona y Ecuador (5) arañó el cupo final.

En el Grupo A avanzó primero Brasil, seguido por Colombia y Paraguay.

La fase final se disputará en Bogotá entre el 31 de enero y el 12 de febrero con un formato de todos contras todos y con puntaje desde cero.

¿Cuándo se juega la primera fecha del hexagonal final?

La primera fecha del hexagonal será el próximo martes 31 de enero con horarios a confirmar.

Los partidos de esa etapa serán Uruguay vs Colombia, Brasil vs Ecuador y Paraguay vs Venezuela.

El hexagonal también entrega tres boletos para los Juegos Panamericanos de Santiago.