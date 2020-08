Clásicos y revisiones: siete series y películas para ver este fin de semana

Es mayo de 1940 y el Reino Unido da un volantazo político. El primer ministro es destituido y en su lugar asume el polémico Winston Churchill, en un contexto oscurísimo: Alemania está ganando la guerra, Francia está a punto de caer y como nunca en su historia, las islas británicas están amenazadas. En medio de ese panorama desolador, Churchill erigirá su fortaleza como gobernante para conducir a su país a la resistencia y a elegir mantener la lucha antes que rendirse al ejército alemán. Sobre eso trata esta película biográfica que le valió a su protagonista, Gary Oldman (aquí transformado gracias al maquillaje), el premio Oscar a Mejor actor. Aunque recorre algunos caminos ya trillados por este tipo de películas, la actuación de Oldman es el principal apoyo para convertirla en un filme que vale la pena y se hace disfrutable. Está disponible en Netflix.

Las horas más oscuras

Cobra Kai

Johnny Lawrence pasó buena parte de su vida con una espina clavada en su orgullo: la derrota en la final del torneo de karate en el que participó en 1984. Ahora es un cincuentón amargado, que trabaja en la construcción y está alejado de su hijo y su exesposa, a quienes abandonó el día que nació el niño. Una noche rescata a un joven de una pandilla usando sus viejas habilidades, lo que lo motiva a reabrir Cobra Kai, el lugar donde entrenó en su adolescencia. Y eso, a la vez, reiniciará su vieja rivalidad con el hombre que le ganó años atrás: Daniel LaRusso. Ah, sí, porque esta serie es una secuela de Karate Kid, que retoma a sus personajes protagónicos décadas después, interpretados por los mismos actores: William Zabka y Ralph Macchio. Originalmente la serie fue producida por YouTube, y fue uno de los caballitos de batalla de su servicio de streaming YouTube Red. Ahora, Netflix adquirió los derechos de emisión de las dos primeras temporadas, ya completas, y anunció la producción de una tercera parte, aunque aún no tiene fecha de estreno. Mientras tanto, pueden verse los capítulos existentes para recibir una buena dosis de nostalgia, entretenimiento y también melancolía. Está disponible en Netflix, desde el viernes 29 de agosto.

El suspenso de Hitchcock

Hace 50 años se estrenó una de las películas fundamentales no solo del cine de suspenso y terror, sino también de toda la historia del séptimo arte: Psicosis. Con ese motivo, la plataforma HBO Go reunió las películas de suspenso de Alfred Hitchcock disponibles en su catálogo, una colección que incluye varias de las obras fundamentales del cineasta británico. Allí está, por supuesto, Psicosis, pero también otras joyas como Los pájaros, La soga, La sombra de una duda, el thriller de espionaje Vértigo y la maravillosa La ventana indiscreta, sobre un hombre que no puede salir de su casa y desde allí se dedica a observar a sus vecinos, hasta que una noche cree ver un crímen y desde allí, todo se complica. Esta selección de 13 películas está disponible en HBO GO.

El origen

La serie documental conducida por Facundo Ponce de León fue uno de los proyectos televisivos uruguayos más ambiciosos, reconocidos y destacados de los últimos años. Afortunadamente no se han perdido y están disponibles (en forma de breves segmentos de entre 5 y 20 minutos) en streaming. A excepción de los últimos episodios, enfocados en el fútbol uruguayo, todas las demás entregas pueden verse nuevamente: las primeras centradas en la historia nacional, tanto en hechos, como la Declaración de Independencia y la construcción de la identidad nacional, como en figuras, incluyendo a José Artigas y José Pedro Varela, También, los episodios dedicados a la historia del humor uruguayo, con particular foco en la historia de ese género en la televisión nacional. Está disponible en Vera+.

High Score

A medida que pasan los años, el mundo de los videojuegos se hace más vasto, más rico y tiene más adeptos. Hoy las plataformas son muchísimas –las de Sony, las de Nintendo, las de todas las demás– y la calidad de los juegos ha aumentado de forma exponencial. Sin embargo, en el corazón de los gamers de antaño, aquellos que conocieron las primeras y rudimentarias consolas, hay algunos títulos que despiertan nostalgia, recuerdos y emoción. Space Invaders, Super Mario Bros, Sonic, La leyenda de Zelda, Mortal Kombat, Pac-man, Donkey Kong, todos estos juegos revolucionaron una época en la que empresas como Nintendo, Sega o Atari dominaban el mercado y cambiaban las reglas del entretenimiento incluso antes de la aparición de Internet. “En los juegos todos empezamos en el mismo lugar”, dice el trailer de High Score: el mundo de los videojuegos, y esa es solo una de las tantas verdades que esta serie documental propone en su recorrido por la historia de algunos de los videogames más importantes y jugados de la historia. Disponible en Netflix.

Crímenes de familia

El hijo de Alicia, una mujer de clase acomodada, es acusado de violación y homicidio, y ella hará lo imposible por defenderlo cueste lo que cueste. En ese camino, suceden cosas que cambiarán su vida para siempre. Dirigida por Sebastián Schindel y protagonizada por Cecilia Roth, Miguel Angel Solá, Benjamín Amadeo y Sofía Gala, la película argentina está basada en hechos reales. En este relato de vínculos familiares complicados hay historias de violencia de género, consumo de drogas, mentiras, engaños y, claro, crímenes. Y es un desafío para el espectador, a quien no se le presentan ordenadas las piezas del entramado criminal. Disponible en Netflix

Pizza, birra, faso

Encontrar en las plataformas de streaming algún exponente del llamado nuevo cine argentino es una rareza. Pero encontrar en las plataformas de streaming algún exponente de las primeras horas de esta corriente que juntó los inicios de directores del calibre de Lucrecia Martel, Pablo Trapero o Martín Rejtman es casi un milagro. Sin embargo, por motivos que nadie conoce, desde hace años está en Netflix Pizza, birra, faso, el debut tras las cámaras de dos cineastas que en aquel momento (1998) eran apenas unos jóvenes, pero que hoy son dos nombres propios dentro del cine de la vecina orilla: Bruno Stagnaro y Adrián Caetano. En esta película, el argentino y el uruguayo –respectivamente– se meten en el corazón de una barrita de pibes de Buenos Aires que viven entre la calle y un par de apartamentos ruinosos y que se dedican a hacer pequeños atracos a los transeúntes. De un realismo sucio y violento, por momentos deprimente pero endiabladamente entretenida, Pizza, birra, faso hizo mucho ruido en su momento y les mostró a los porteños una cara de la sociedad que estaban ignorando y que, con todas sus miserias y sus problemas, se paseaba ante ellos por la mismísima 9 de Julio. Es un título imprescindible para quien quiera conocer a fondo el cine rioplatense. Disponible en Netflix.