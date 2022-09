Coalición busca cerrar una Rendición de Cuentas que aumentará el gasto en US$ 250 millones

"Hasta que no esté todo arreglado, no hay nada arreglado". Se trata de una frase tradicional, acuñada hace muchos años en el Parlamento y está referida a las intensas discusiones que se generan al intentar cerrar proyecto de Rendición de Cuentas. Algo que estuvo lejos de ser una excepción este año.

Este lunes ese comentario volvió a resonar en el Senado. Con la fecha límite de que el miércoles la Comisión de Presupuesto y Hacienda deberá comenzar a votar el articulado, los senadores de la coalición de gobierno trabajan a contrarreloj y en esta jornada prevén una última ronda de contactos con el equipo económico para finiquitar la discusión, pese a que falta un aspecto fundamental: identificar de dónde saldrá la plata para cumplir con el compromiso de darle más recursos a la Universidad de la República y a diversos programas de Ciencia, Tecnología e Innovación con una fuente de financiamiento que no represente una merma de dinero para otros organismos.

Será una Rendición de Cuentas que, aparte del gasto incremental de US$ 226 millones con el que ingresó al Parlamento a partir de la definición del Ministerio de Economía y Finanzas, saldrá del Parlamento con otros US$ 25 millones más, por lo que el aumento del gasto total del mensaje presupuestal que cobrará vigencia el 1 de enero rondará los US$ 250 millones.

Así lo estimó el senador nacionalista Sergio Botana, al señalar a El Observador que resta encontrar financiación para cerrar todo el proyecto. Para eso, se está a la búsqueda de fuentes alternativas, que deberán ser definidas por Economía y Finanzas. Una posibilidad es recurrir (como se hace habitualmente) a la identificación de partidas no ejecutadas en todo el extenso presupuesto y puedan servir como fuentes de recursos. De lo contrario, apuntó el senador, habrá que "bajar objetivos" y restar dinero en otros organismos.

El concepto general es que la Universidad de la República tendrá un "incremento importante" que le permitirá seguir con su expansión en el interior. También que no será afectada por la derogación del adicional al Fondo de Solidaridad. Al respecto, el Senado ratificará la eliminación paulatina de dicho tributo, pero compensará a la casa de estudios por el dinero que perderá por esa vía. El desafío es allí encontrar una fuente de financiamiento genuina, que garantice los fondos con la misma estructura gradual con la que, de aquí a 2026, se producirá la derogación del impuesto.

También, que el Instituto Nacional de Colonización no deberá resignar dinero para atender la financiación del programa de tratamiento del cáncer de próstata y la creación del Centro de Referencia de Medicina Materno-Fetal del Hospital de Clínicas. Son unos $ 100 millones que seguirán en ese organismo ya que, según Botana, no se van a "repartir pobrezas".

Otra de las definiciones es que el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) tampoco deba resignar recursos de las tasas que cobra al contralor de los productos importados, que Diputados propuso desviar a otros programas científicos. Botana agregó que tampoco se caerá en el error de establecer "detracciones" a través de la propuesta de retirarle a INAC la recaudación equivalente al 0,1% del precio FOB de las exportaciones de ganado en pie, productos cárnicos y derivados, también para destinarlos a ciencia, tecnología e innovación.

El INAC se comprometió a su vez a destinar esos recursos (unos US$ 2 millones) a investigación científica en el ámbito agropecuario.

Botana sostuvo que los US$ 250 millones incrementales que contendrá el proyecto están "apenas por encima" de la mitad del tope" de gastos pautado por el crecimiento potencial de la economía al cierre de este año.