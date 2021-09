Cóccaro hizo su primer gol con Huracán y Lema se enfureció con el árbitro

Pasa en Uruguay, pasa en Argentina y pasa en todo el mundo. Los árbitros siempre son cuestionados por los futbolistas. Y en ese sentido, el exzaguero de Peñarol, Cristian Lema, protagonizó el lunes un momento de ira contra Fernando Echenique.

Fue al final del partido que Newell's Old Boys perdió de locatario con Huracán por la 13ª fecha de la Liga Profesional Argentina.

El encuentro terminó 1 a 0 con un gol de cabeza del exdelantero de Montevideo City Torque, Matías Cóccaro, quien en su quinto partido con el Globo marcó su primer gol.

Sobre el final, Cristian Lema encaró al árbitro Fernando Echenique y lo acusó de haberle dicho: "Son un desastre".

"Él es árbitro. 'Sos un desastre', me dijo. Me lo dijiste. ¡Me lo dijiste!. 'Sos un desastre' ¿Y ustedes qué son? Todas las fechas, papá. Y no salgo a hablar de los árbitros yo", expresó, se dio media vuelta y se fue rumbo a los vestuarios.