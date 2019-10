Codere negocia la venta de parte de su negocio en Uruguay

La española Codere busca alternativas para compensar la caída en su negocio argentino por la crisis local. La empresa está negociando con el grupo chileno Sun Dreams para venderle al menos el 50% de sus casinos en Uruguay, valuados en más de € 150 millones, según informó el medio español El Confidencial, que citó a fuentes próximas a esas conversaciones. La operación depende del análisis de las cuentas internas de la compañía por parte de la multinacional trasandina, agregó.

Ante la información publicada por ese medio, Codere comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España que "mantiene permanentemente conversaciones con potenciales socios a fin de promover y cumplir sus objetivos estratégicos y financieros". Pero aclaró que "al día de la fecha no se ha formalizado acuerdo alguno del que puedan darse detalles al mercado, sin perjuicio de lo cual se informará si las negociaciones, con la preceptiva aprobación del Consejo de Administración, llegaran a consumarse en una operación que deba ser reportada".

Codere busca compensar el impacto de la devaluación del peso argentino en sus cuentas, luego de que se haya disparado el riesgo de impago de Argentina, tras el resultado de las PASO.

De acuerdo a la información publicada en el mismo medio español, Codere ya recibió la primera oferta no vinculante por parte de Sun Dreams, que está dispuesta a pagar cerca de ocho veces el beneficio bruto de explotación de su subsidiaria en Uruguay. Esa oferta es considerada atractiva por el consejo de administración y sería aceptada en caso de mantenerse. La filial uruguaya de Codere registró ingresos por US$ 86 millones el año pasado, con un beneficio operativo de 21 millones. En el país vecino, donde opera desde 2002, gestiona 2.252 terminales de juego, seis salas, 26 locales de apuestas y dos hipódromos.

Sun Dreams, el mayor grupo de juegos de Chile, encargó una revisión de las cuentas de Codere Uruguay a PwC para comprobar los números y medir los riesgos jurídicos que pueda tener esa compañía, en virtud de la regulación administrativa a que están sometidas, precisó El Confidencial. Si no hay contratiempos, la operación se cerraría en las próximas semanas, algo que daría aire a Codere, presionada por las agencias de "rating" sobre la capacidad de pago de sus deudas.

La compañía, dirigida por el italo-argentino Vicente di Loreto, consiguió generar ingresos y ahorros por hasta US$ 89 millones para compensar los 76 millones que perdió su negocio en Argentina. Pero Moody's y Standard & Poor's siguen preocupados por la capacidad de la empresa de atender a los vencimientos de la deuda, pese a que los primeros expiran en dos años, según precisó El Confidencial. Por eso, Moody's le advirtió que rebajará su nivel de solvencia si no consigue refinanciar sus US$ 800 millones en bonos en los próximos seis meses, al dar por hecho que Codere aplicará una quita a los acreedores. El grupo lo negó y consiguió que estos valores hayan reaccionado al alza en el mercado de renta fija. La potencial venta de Uruguay le ayudaría a dar garantías a las agencias de calificación de que tiene capacidad suficiente para cumplir sus compromisos, además de conseguir un dinero fresco para lograr cerrar el año con ganancias.

Fuente: El Cronista - RIPE