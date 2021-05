Colorados respaldan postura proisraelí del gobierno, Cabildo analiza y en el FA plantean reparos

El pronunciamiento uruguayo proisraelí de este lunes que volvió a posicionar al gobierno cercano a Israel, obtuvo diferentes apoyos dentro de la coalición y rechazo en la oposición. El Partido Colorado respaldó la postura del gobierno en el conflicto entre Palestina e Israel. El secretario general del partido, Julio María Sanguinetti, fue quien se pronunció sobre este tema y condenó “la escalada de agresión del terrorismo de Hamás contra Israel”.

El tema fue tratado este lunes en el Comité Ejecutivo Central (CEN) y los colorados quedaron alineados a la postura oficial que todavía no se había hecho pública. “Nosotros respaldamos el comunicado de Cancillería y los contactos que ha tenido el presidente con el embajador de Israel”, aseguró a El Observador el senador colorado Pablo Lanz.

“Condenamos enérgicamente la escalada de agresión del terrorismo de Hamás contra Israel, que tiene el derecho a defenderse. Anhelamos que haya un espacio para la paz”, había escrito Sanguinetti en su cuenta de Twitter tras la reunión del CEN.

Desde Cabildo Abierto decidieron no opinar respecto a la postura del gobierno en este conflicto hasta no tratar el tema en la interna del partido. El senador Raúl Lozano dijo que el partido no tiene una posición definida y que el tema se discutirá este jueves en la reunión de bancada.

Desde la oposición, en tanto, cuestionaron la posición del Poder Ejecutivo en este conflicto. El diputado y secretario general del Partido Socialista, Gonzalo Civila, aseguró que “solidarizarse con un pueblo atacado y miles de víctimas, es exactamente lo opuesto a apoyar al terrorismo”.

Los gobiernos del Frente Amplio habían mantenido una postura más equidistante mientras que en el comunicado de este martes de Cancillería se condena específicamente la violencia y "los actos terroristas perpetrados" desde Gaza.

Uno de los principales puntos de discusión es respecto a la organización Hamás que lidera los ataques desde la Franja de Gaza hacia Israel. Algunos países (como Estados Unidos) consideran a Hamás una organización terrorista.

“Repudiamos, como siempre, todas las formas de terrorismo, fundamentalismo y segregación, y nos solidarizamos con todas las víctimas inocentes, sin distinción”, escribió Civila en su cuenta de Twitter. El legislador agregó que “siempre” han trabajado para que esa sea la línea de la política exterior de Uruguay. “Lejos de alineamientos que no contribuyen a esos objetivos”, agregó.

Tal como informó El Observador este miércoles, el embajador de Israel en Uruguay, Yoed Magen, mantuvo una serie de reuniones este martes e incluso habló con el presidente Luis Lacalle sobre este tema.

Esa ronda de contactos empezó en Cancillería, en una reunión en la que estuvieron presentes las principales autoridades de la cartera, y siguió en el Parlamento donde el embajador fue recibido por senadores del Partido Nacional.

MENAHEM KAHANA / AFP

Imágenes de los bombardeos de los últimos días

En esos intercambios, Magen transmitió la versión de su gobierno sobre el conflicto y la escalada de violencia de los últimos días y pidió un gesto de apoyo de un “país amigo” como Uruguay. El embajador planteó particularmente la importancia de que Uruguay se pronunciara en contra del accionar de Hamás, que a entender de Israel fue lo que encendió la mecha del conflicto. Por la noche tuvo una conversación telefónica con el presidente Luis Lacalle.

Este miércoles Magen afirmó que es un "agradecido" con el presidente. "Anoche tuve una conversación con el presidente, que llamó a transmitir su mensaje de solidaridad y del pueblo uruguayo al pueblo israelí. Soy muy agradecido con el presidente y con el gobierno", aseguró el embajador entrevistado por radio Sarandí.

"Agradecemos el hecho de que Uruguay condenó el terror por parte de los palestinos. Acá no hay una ecuación moral, no puede haber una comparación. Cuando una organización de terror ataca a los civiles de un país, el país, el Estado, se tiene que defender. Y eso lo estamos haciendo con todas las precauciones posibles. Pero tenemos el derecho y la obligación de defender a nuestra población", dijo el embajador israelí.

Cambio de postura

Con esta posición de Uruguay se da un cambio comparado con el gobierno anterior, y ese cambio se ha ido consolidando desde el cambio de mando, incluso con algunos errores de por medio y que trajeron consecuencias en la interna de Cancillería.

El 14 de setiembre de 2020, Uruguay apoyó una moción del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas que condenó a Israel por "violaciones sistemáticas de los derechos humanos del pueblo palestino y sus efectos en las mujeres y las niñas".

El canciller Francisco Bustillo afirmó que el voto en esa instancia fue a raíz de "un error circunstancial", y este voto le costó el cargo al director de Asuntos Políticos, Pablo Sader. A partir de entonces, el gobierno comenzó a revisar con lupa cada declaración sobre Israel en los diversos órganos de la ONU.

En marzo de este año, otra votación de Uruguay en Naciones Unidas generó un nuevo desencuentro con el gobierno de Israel, aunque en esa ocasión la Cancillería señaló que no hubo error alguno.

La polémica estuvo centrada en el apoyo de Uruguay a tres resoluciones, críticas hacia Israel, del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Una de las cuales –titulada "Situación de los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos Ocupados, incluida Jerusalén Este, y la obligación de asegurar rendición de cuentas y justicia”​​– acusó al Estado judío de estar cometiendo “serias violaciones” a los derechos humanos, así como “posibles crímenes de guerra” y “crímenes contra la humanidad” en los “territorios ocupados”.

Las otras dos resoluciones respaldadas por la delegación uruguaya en Ginebra fueron las referidas al respeto de los derechos humanos en los asentamientos construidos en los territorios ocupados y al derecho de autodeterminación del pueblo palestino. En una cuarta resolución, referida a los derechos humanos en el Golán, la delegación uruguaya se abstuvo.

Esa situación motivó que Magen pidiera una audiencia con Bustillo para manifestarle su desacuerdo con el voto uruguayo. En esa ocasión, el canciller defendió la actuación de la delegación en Ginebra y los “avances” que representaban algunos puntos incluidos en las resoluciones, a la vez que reivindicó que desde la asunción del nuevo gobierno, Uruguay cambió su postura –respecto a la de las anteriores administraciones– en ocho resoluciones, de más de veinte que se presentaron referidas al conflicto entre Israel y Palestina.

Al acercamiento diplomático con Israel en cuestiones de derechos humanos se suma también la colaboración en el marco de la pandemia. La última muestra de ello fue el arribo, a fines de abril, de cuatro médicos del hospital Sheba de Israel, que viajaron para asistir a Uruguay en la lucha contra el covid-19.