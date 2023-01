Comap duplicó cantidad de proyectos de inversión recomendados al Poder Ejecutivo en 2022

La Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap) cerró el año con números superiores a los de 2021. Recomendó proyectos de inversión al Poder Ejecutivo por más del doble de valor de un año atrás.

La Comap remitió con recomendación proyectos por US$ 1.194,3 millones, frente a los US$ 534,2 millones de 2021, con un aumento sensiblemente superior de 123%, según el informe anual publicado por el Ministerio de Economía (MEF). Respecto a 2019, año previo a la pandemia, disminuyó el monto de inversión. En ese año fueron US$ 1.544,2 millones, lo que se traduce en una baja de 27%.

La consultora Exante realizó un desglose de los emprendimientos por rubro de actividad.

En total fueron 708 proyectos recomendados al Poder Ejecutivo. Las propuestas para el sector de turismo fueron 23 por US$ 37 millones con una inversión promedio de US$ 1,6 millones.

El agro tuvo 96 iniciativas recomendadas por US$ 92 millones con un promedio de US$ 1 millón.

En el caso del comercio los proyectos fueron 231 por US$ 201 millones y US$ 900 mil de promedio.

Los servicios tuvieron 268 por US$ 641 millones y US$ 2,4 millones de media.

Por último, la industria recibió 90 proyectos por US$ 224 millones y una inversión promedio de US$ 2,5 millones.

Exante señaló que “el monto de inversión contemplado en los proyectos promovidos aumentó frente a 2021 en todos los sectores de actividad”. La consultora destacó al sector de los servicios, que representó más del 50% del total y al agro con inversión que se triplicaron el último año.

También mencionó que no todos los proyectos que reciben recomendación de la Comap terminan concretándose y que, en cualquier caso, la inversión que utiliza esta herramienta es solo una porción de todos los proyectos de inversión que se desarrollan en el país.

Sin embargo, aclaró la consultora, la evolución de la inversión que se presenta a la Comap es uno de varios indicadores que señalizan voluntad de inversión.

“Por tanto, es una buena noticia ver un incremento en la operativa de esta herramienta, que se suma a las señales positivas que arrojan otras variables vinculadas a la inversión (marcando que 2022 fue un buen año en esta materia, más allá del efecto UPM”, concluyó Exante.

Atracción de inversiones

El jueves, Cementos Artigas inauguró una nueva planta de molienda y despacho en Lavalleja con la participación del presidente Luis Lacalle Pou.

En esa ocasión, el mandatario se refirió a las inversiones que se realizan en el país. Recordó que la iniciativa para la nueva fábrica de Cementos Artigas pasó por la Comap.

“Se presentó en plena pandemia. Si hay algo que no había era optimismo, reinaba la incertidumbre. Pero la empresa, con capitales nacionales y extranjeros dijo: vamos a presentar un proyecto Comap y una inversión importante”, dijo.

“El gobierno tiene una vocación de atracción de inversiones. Hay un récord de proyectos Comap presentados en 2022. Récord de gente formalizada en el trabajo que es muy importante”, afirmó.

Lacalle Pou sostuvo que Uruguay genera credibilidad, estabilidad y políticas de largo plazo. Eso tiene como resultado que mientras la economía mundial crecerá entre 2,6% y 2,7%, la local se expandirá en casi el doble, indicó.

“Escuchamos que Europa está complicada, que la invasión de Rusia a Ucrania trae consecuencias, el menor crecimiento de China. Quiero trasladar un optimismo basado en anclajes reales. Uruguay está en inmejorables condiciones de seguir recibiendo inversiones”, finalizó el presidente.