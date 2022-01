Comienza la era pos Tabárez: Diego Alonso a escena con la urgencia de Catar 2022 y un proyecto hasta 2026

Cuando este martes a la hora 13 en el Estadio Centenario el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, presente oficialmente a Diego Alonso como entrenador de la selección absoluta comenzará a correr un nuevo tiempo para la Celeste, con dos objetivos: la urgencia de llevar a Uruguay a Catar 2022 en los últimos cuatro partidos de las Eliminatorias, y en un trabajo largo plazo de dar forma a la selección para el Mundial 2026.

Luego de la salida de Óscar Washington Tabárez de la selección en noviembre, tras 15 años de un proceso histórico, se iniciará una nueva etapa en el combinado.

El contrato que firma Diego Alonso es por los cuatro partidos en el cierre del clasificatorio, que culmina en marzo, un eventual repechaje en junio, y el Mundial, si consigue el pasaje.

Luego, y ya avanzaron sobre el tema, terminarán de cerrar la extensión del vínculo por cuatro años más.

Lo que ocurra en estos cuatro partidos tendrá un peso importante en el acuerdo hasta 2026, pero no será definitivo, explicaron a Referí, porque eligieron el proyecto de Alonso por encima de los de Alexander Medina y Diego Aguirre, por lo que manifestó Ignacio Alonso sobre las características del entrenador, por la edad del técnico, la proyección y pensando en un acuerdo a largo plazo, aunque el plan se divida en dos etapas.

Uruguay está a un punto de la clasificación directa para el Mundial. Se encuentra séptimo en la tabla (16 puntos), por diferencia de goles (saldo -7), y está solo un punto debajo del cuarto (Colombia 17 saldo -1, Perú 17 -5, Chile 16 -1).

En el cierre de las Eliminatorias jugará ante Paraguay (jueves 27 de enero en Asunción), Venezuela (martes 1° de febrero en el Estadio Centenario) y ante Perú (Montevideo) y Chile (Santiago) en marzo. Se trata de rivales directos en la definición de la clasificación.

¿Por qué los neutrales apuntaron a Alonso? Así lo explicó el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, a Referí: "Es un entrenador que tiene antecedentes con buenos resultados internacionales, experiencia en equipos importantes, haber sido campeón en torneos internacionales, es joven, tiene una manera de ver el fútbol que coincide con la que nosotros aspiramos para el nuevo entrenador de la selección. Es un entrenador que consigue que el jugador crea en la idea táctica que les propone a sus futbolistas. Desde el punto de vista espiritual y anímico tiene mucho para aportarle a este grupo. Además, el complemento del profe Ortega en ese sentido es muy importante".

Desde el 14 de diciembre, cuando fue confirmado en el cargo, hasta el 27 de enero, día del debut, transcurrirán 43 días en los que el entrenador fue y será protagonista de las siguientes alternativas:

-Recibió el anuncio de su designación en Madrid, donde estaba radicado.

-Se reunió con los futbolistas uruguayos que juegan en Europa y que participaron en el proceso de selección con Tabárez. Con los primeros que se contactó fue con Godín, en forma telefónica, y con Suárez personalmente en Madrid.

-Habló por teléfono con Guillermo Varela, Sebastián Sosa y Nicolás López, y los ingresó a la órbita de la selección.

-Dio positivo de covid-19 en un control previo a su viaje a Uruguay para ser presentado en Montevideo, y tuvo que postergar su llegada. Arribó el 1° de enero.

-El 3 de enero recorrió el Complejo de la AUF e inició las primeras rondas de contacto.

-Se reunió con Guillermo Varela, quien está de vacaciones en Montevideo.

-Se reunió con Diego Godín y Giorgian de Arrascaeta a los que les planteó lo que busca de cada uno de ellos.

-Este martes 4 será presentado en el Estadio Centenario.

-Se reunió con Diego Demarco, el técnico de la sub 17 y el único de los tres DT de las selecciones juveniles que continúan trabajando tres meses más (hasta que la AUF defina el nuevo plan para las juveniles) y definió que preparará un equipo conformado por jugadores de la sub 17 y sub 20, que serán sparring de Uruguay en los tres entrenamientos que Diego Alonso tendrá con los jugadores de la mayor previo al partido con Paraguay.

-El viernes realizará las reservas del exterior, en una nómina extensa ante las posibles ausencias de último momento por casos de covid-19.

-En las reservas estará Varela, el lateral derecho que jugó el Mundial 2018 y que actualmente juega en Dínamo de Moscú. El 12 de diciembre disputó el último partido y regresa a la competencia rusa a fines de febrero. Estuvo este lunes en el Complejo de la AUF y podrá comenzar a entrenar antes con el cuerpo técnico celeste.

-Estará Diente López, quien actúa en Tigres de México, jugará el domingo ante Santos Laguna por la Liga Mexicana.

-Entre el lunes 24 y martes 25 tendrá a todos los jugadores convocados, y el miércoles 26 viajan en chárter a Asunción y el jueves 27 enfrenta a Paraguay. Esto le acota el margen de actividad con los futbolistas a uno o dos entrenamientos con todo el plantel.

-El viernes 28 regresan a Montevideo y tendrá sábado 29, domingo 30 y lunes 1° para preparar el partido ante Venezuela.

Alonso trabajará en la selección con un cuerpo técnico que lo completan Darío Rodríguez (asistente técnico), Óscar Ortega (preparador físico), Guillermo Souto (segundo preparador físico) un fisiólogo portugués (Guilherme Rodrigues), y el entrenador de goleros Carlos Nicola. Continúa al frente de la sanidad el médico Alberto Pan y como gerente deportivo se mantiene en funciones Eduardo Belza.