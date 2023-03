Comienzo de clases distorsionado: docentes de Secundaria y UTU de Montevideo paran por 24 horas el lunes y ocuparán liceos

Los docentes de Secundaria y de UTU de Montevideo decidieron realizaron un paro el próximo lunes 6 de marzo, el primer día de clases. Este domingo la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) decidirá si adhiere y, en ese caso, el paro de los docentes será en todos los liceos del país.

El dirigente de Ades Montevideo (que nuclea a los profesores de la capital), Javier Iglesias, explicó que la medida se tomó porque hay "un recorte bestial del presupuesto educativo" que está generando "grupos de alumnos superpoblados".

Consultado al respecto, el director del Codicen, Robert Silva, negó que esto fuese así y dijo a El Observador que si el sindicato considera que hay superpoblación que "lo demuestre y diga dónde y en qué grupos" y agregó: "el sindicato dijo que el 65% de los docentes se habían ido a bachillerato y no es cierto, el sindicato dijo que no se iban a poder elegir horas online y no pasó".

Silva reconoció que "hay algún grupo que hay que atender", pero que los grupos que se formaron "son los que se necesitan" y que se generaron en diálogo con los inspectores y las direcciones. "Esta medida que puede afectar a tantos, nosotros la vamos a enfrentar con un llamado a las familias", subrayó el presidente del Codicen.

Silva remarcó además que el lunes los liceos de todo el país, incluido Montevideo, estarán abiertos y que la educación pública comenzará ese día, porque según las estadísticas que maneja Codicen "el 70% de los docentes no han adherido a la medida del paro" en otras oportunidades, sino que lo hace "solo un 30%", señaló Silva.

Sin embargo, los docentes de Secundaria tienen planeado ocupar algunos centros estudiantiles este lunes. Iglesias contó que aún se está debatiendo cuáles serán, pero dijo que el sindicato estará presente en algunos para conversar con los estudiantes y los padres.

El sindicato también rechazó el comienzo de la aplicación de la reforma educativa que se pondrá en marcha con el inicio de las clases. Según dijo el dirigente, la reforma es rechazada por las salas de directores y por los docentes y " se plica de una" sin un plan piloto. El sindicato de docentes también parará el próximo 8 de marzo por el Día de la Mujer.