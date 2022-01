Comisión Pro Referéndum denunció actos de vandalización y reclamó una "campaña limpia"

La Comisión Pro Referéndum para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) denunció una serie de vandalizaciones este fin de semana y reclamó un "debate en el plano de las ideas" que respete a quienes "opinan contrariamente".

El presidente electo del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, dijo en declaraciones a Subrayado que hay "una cantidad de hechos que son preocupantes" y subrayó que se han reportado hechos de estas características en "varios departamentos". "Tenemos que poder tener una campaña digna, sin insultos, sin agravios y sin adjetivos", agregó Pereira y dijo que si eso no es posible es que "alguno de nuestros valores están distorsionados".

Una de las acusaciones provinieron de la Comisión por el Sí de Salto, que emitió un comunicado este sábado donde denunció la rotura de cartelería y otros distintivos asociados al rosado "en diferentes puntos" de la ciudad.

En la misiva, el comando departamental apuntó a quienes promueven el No: resaltó que estas acciones "no son aisladas" y que no hacen más que "ensuciar la campaña". Además, agregó que los hechos denunciados dejan en evidencia que "el discurso de defensa de las libertades, del respeto y la sana convivencia no es más que eso: un simple discurso".

"Convocamos a grupos y partidos políticos a favor del No a la derogación de los 135 artículos, a que se realice una campaña transparente y de respeto a la libre expresión política, porque esta forma de hacer política no es Uruguay", señaló el comunicado del Sí, que pidió también el compromiso de "dar el debate con la altura que corresponde".

En la semana, la publicista Selva Andreoli, pareja de Esteban Valenti (quien se encargará de la comunicación del comando rosado durante la campaña), había denunciado que le tajearon un neumático de su vehículo en la zona del Estadio Centenario. "Empezó la campaña sucia", escribió Andreoli vía Twitter.

Bueno, empezó la campaña sucia. Esta ya la viví en otras campañas. Pare mi auto media hora!! Cuando volví tenía tajeada la rueda en dos partes. Según el pistero de la estación fue “con maldad y alevosía, descaradamente”.me pregunto: no había cámaras? No se — Selva Andreoli (@SelvaAndreoli) January 28, 2022

En este marco fue que Pereira reclamó "bajar la intensidad de los insultos y mejorar la calidad de los argumentos" y aseguró que espera que el Ministerio del Interior tome "cartas en el asunto".

En diálogo con Subrayado, el presidente electo del FA recalcó que el referéndum del 27 de marzo será una instancia "constitucional y legal" y que no es "ningún palo en la rueda", como aluden distintos dirigentes del gobierno. "Es una jornada democrática donde cada uno de nosotros podrá derogar una ley que, desde nuestro punto de vista, es de mala calidad democrática", sostuvo.