Cómo convertirse en un empleado "colaborativo"

Apple y Google harán equipo para reducir la propagación del covid-19 al permitir el uso de la tecnología Bluetooth para ayudar a gobiernos a frenar la pandemia. EY, Sap y Qualtrics también han comunicado su alianza para proporcionar recursos en esta lucha.

Colaborar y trabajar en equipo parece la única opción para acabar con esta enfermedad y la crisis económica global. Algunas empresas están demostrando que ahora no es momento de egos, sino de trabajar en equipo. Maite Aranzabal, asesora de negocio y talento, advierte de que trabajamos en ecosistemas, “no se trata sólo de la empresa, son las personas, los clientes, los proveedores... Vivimos un momento en que no vale el sálvese quien pueda”.

La cooperación no es una opción para los profesionales, es una necesidad para ser imprescindibles. José María Álvarez Pallete, presidente de Telefónica, pidió a su plantilla ideas para la etapa pos covid-19.

Otra de las iniciativas que se suma es People + Work Connect. Impulsada por la plataforma de analytics desarrollada por Accenture pone en contacto a compañías que han tenido que despedir empleados o suspender su actividad con aquellas que tienen una necesidad de contratar trabajadores.

Cooperar

Durante este confinamiento, los profesionales que tienen el privilegio de poder trabajar remoto se han dado cuenta de que el trabajo en equipo es imprescindible para la supervivencia laboral.

Para Marta Romo, sociade la española Be-Up, “se trata de una forma distinta de trabajar, pero en realidad es vivir de otra manera”. En su opinión es una oportunidad que nos hace crecer como profesionales.

La colaboración implica una relación de igualdad, “se busca el equilibrio en el trabajo de varias personas”, subraya Romo, quien identifica la diversidad, la inclusión y el respeto por la diferencia como las habilidades que hay que desarrollar para que funcione. Aranzabal añade que hay que prepararse para lo que nos vamos a encontrar cuando salgamos a la calle y nos enfrentemos a una situación distinta, en la que la colaboración será imprescindible.

El intercambio de ideas, aportar valor o la participación equitativa son otros de los aspectos que señala Nutcache, firma especializada en sistemas colaborativos-. Las ventajas que enumera son: la reserva de talento y fortalezas, desarrollo de las capacidades del empleado y la aceleración en el progreso del proyecto.

Romo menciona entre las actitudes imprescindibles la empatía, la agilidad, la rapidez y, sobre todo, la autonomía: “Los líderes deben empoderar a sus colaboradores para que actúen y demuestren su agilidad para aprender de forma rápida y con el cliente en el centro. Aprender de la acción es básico, se trata de interactuar para ir sobre seguro, lo contrario que improvisar”.

... y teletrabajar

Que todos los empleados puedan trabajar en la nube evidencia qué aportan unos y otros y, además, expulsa a aquellos que sólo persiguen el éxito personal. La tecnología deja al descubierto la eficiencia y la deficiencia laboral: no basta con estar, además hay que hacer.



“El trabajo en remoto proporciona tantas herramientas que fuerza la colaboración”, asegura Romo.

Según Aranzabal, el teletrabajo saca a la luz la diversidad: quien es buen comunicador, quien maneja mejor las herramientas tecnológicas o quien es más creativo.

Anticipa que una de las cuestiones que será muy relevante a futuro es el propósito: “La incertidumbre necesita anclas”. (Expansión - RIPE). l