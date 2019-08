Cómo es el alojamiento uruguayo elegido por la revista Time entre los 100 mejores lugares del mundo

La revista Time presentó por segunda vez en su historia una lista con los 100 mejores lugares del mundo, y en la selección hay representación uruguaya. Se trata de las cabañas de la bodega Sacromonte, ubicadas en Maldonado, que son destacadas por el plantel de la revista como uno de los alojamientos más destacados del mundo.

La descripción de la revista dice: "Cada cabaña de Sacromonte tiene en su fachada frontal, y desde el suelo al techo, por lisos y espejados paneles de vidrio. Los edificios, diseñados por el estudio de arquitectos MAPA, se asientan sobre cimientos de piedra local, y el reflejo le permite camuflarse con el entorno, a la vez que provee de vistas panorámicas (y privacidad) para los que están adentro".

Fundada en 2014 - y abierta al público desde 2018- por el peruano Edmond Borit, que dejó su trabajo en una multinacional para dedicarle más tiempo a su familia y a encarar este proyecto, al que sus antepasados se dedicaron tanto en Francia como en Perú, Sacromonte, ubicada en la sierra de Carapé, es tanto una bodega de vinos, que cuenta con sus propios viñedos como los alojamientos. "Queremos que la naturaleza sea la protagonista en Sacromonte", dijo Borit a la revista Time.

La selección de la revista se divide en tres categorías: sitios para visitar, sitios para alojarse, y sitios para comer y beber. Sacromonte es la única opción uruguaya en una lista que incluye solamente seis localidades sudamericanas.

Además de Sacromonte están los alojamientos Kochi, en el salar de Uyuni, en Bolivia; el hotel Fasano en Salvador, Brasil, y el resort Ecoventura en las ecuatorianas Islas Galápagos. Además, hay tres recomendaciones gastronómicas en el continente: Boragó, en Santiago de Chile, Masa, en Bogotá (Colombia), y el bar bonaerense La Fuerza.

El criterio para la lista, confeccionada en base a candidatos propuestos por los periodistas y corresponsales de la revista estadounidense, busca destacar sitios "extraordinarios", basándose en criterios como la calidad, la originalidad, la sustentabilidad y la innovación.

Para visitar

T. Kimelman

El alojamiento en Sacromonte está disponible los doce meses del año, aunque el costo del alquiler de las cabañas depende de la fecha en la que se busque quedarse. El período de diciembre a febrero es el más caro, con un costo de US$ 700 dólares por noche, mientras que el resto del año los precios van de US$ 450 a US$ 550 por noche (todos los precios incluyen desayuno).

Además, la bodega ofrece visitas diarias y paseos en otoño y primavera. Estas recorridas incluyen una hora de senderismo en las sierras, un recorrido por el viñedo, almuerzo y degustación de vinos, a la vez que puede asistirse también solamente a los almuerzos.