¿Cómo estará el tiempo en la semana? Mirá el pronóstico de Inumet

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé que en el correr de esta semana disminuya la temperatura respecto a lo que fue el caluroso fin de semana en el área metropolitana.

Si bien este lunes habrá una temperatura mínima de 24 grados y una máxima de 34, ya el martes tanto la mínima como la máxima disminuirán dos grados.

El martes 14 es el único día de la semana que se anuncian precipitaciones y tormentas en el área metropolitana. Serán en la mañana donde se prevé que esté "nuboso y cubierto". En la tarde noche estará "algo nuboso".

En el este también está previsto que llueva, pero en este caso se anuncia que será todo el día. En esta región se anuncia una mínima de 17° C y una máxima de 32°C.

El miércoles 15 seguirá caluroso, pero con temperaturas menores: la mínima será de 19° C y la máxima de 29° C. No se prevén lluvias; el cielo estará toda la jornada "algo nuboso". En el este la mínima será de 14°C y la máxima de 29°C.

El jueves 16, en tanto, se anuncia una probabilidad "baja" de lluvias en Montevideo y zonas aledañas con una temperatura mínima de 16° C y una máxima de 24° C. En el este la probabilidad de lluvias es "media" con mínimas de 12°C y máximas de 27°C.

¿Cómo estará el tiempo el viernes y en el comienzo de Carnaval?

El viernes 17 también se prevé una "baja" probabilidad de lluvias en el área metropolitana y una temperatura mínima de 14° C y una máxima de 21° C.

El fin de semana largo de Carnaval, que comienza el sábado 18, se prevé una "nula" probabilidad de lluvia y una temperatura mínima de 14°C y una máxima de 22°C.

También es nula la probabilidad de lluvias el domingo 19 con mínimas de 14°C y una máxima de 24°C.

En el este del país, entre el viernes y el domingo hay una baja probabilidad de lluvias, con temparaturas que oscilarán entre los 9°C y los 25°C.