Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 9 de abril

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este jueves 9 de abril una jornada con nubosidad variable, temperaturas frescas y algunas precipitaciones aisladas, en un escenario de estabilidad relativa tras el pasaje del ciclón extratropical.
Montevideo y Área Metropolitana
La temperatura se ubicará entre los 15°C de mínima y 20°C de máxima. Durante la mañana se espera un cielo nuboso a cubierto, con precipitaciones escasas y aisladas y vientos del suroeste y sur entre 10 y 30 km/h.
Hacia la tarde y noche, el cielo se presentará algo nuboso a nuboso, con neblinas, y vientos del sureste que irán rotando a variables.
Este
Las temperaturas oscilarán entre 13°C y 22°C. La mañana estará marcada por cielo nuboso y períodos de cubierto, con lluvias aisladas y vientos del suroeste con rachas de hasta 40 km/h.
Para la tarde y noche, se mantienen las condiciones de nubosidad, con probables precipitaciones aisladas, además de neblinas y bancos de niebla.
Oeste
Se esperan temperaturas entre 12°C y 22°C, con una mañana algo nubosa a cubierta, probables lluvias aisladas y presencia de nieblas y neblinas. Los vientos serán del sector sur entre 10 y 30 km/h, con períodos de calma.
En la segunda mitad del día, el cielo continuará algo nuboso a nuboso, con vientos del sureste.
Norte
La jornada se presentará con temperaturas entre 14°C y 23°C, cielo nuboso a cubierto durante todo el día y presencia de neblinas y bancos de niebla en la mañana. Los vientos se mantendrán del sureste entre 10 y 30 km/h.
El organismo no descarta precipitaciones puntuales en distintas zonas y recomienda precaución ante la posible reducción de visibilidad por nieblas y neblinas.