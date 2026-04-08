Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 9 de abril

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este jueves 9 de abril una jornada con nubosidad variable, temperaturas frescas y algunas precipitaciones aisladas , en un escenario de estabilidad relativa tras el pasaje del ciclón extratropical .

La temperatura se ubicará entre los 15°C de mínima y 20°C de máxima . Durante la mañana se espera un cielo nuboso a cubierto , con precipitaciones escasas y aisladas y vientos del suroeste y sur entre 10 y 30 km/h .

Hacia la tarde y noche, el cielo se presentará algo nuboso a nuboso , con neblinas , y vientos del sureste que irán rotando a variables.

Inumet informó dónde se registraron las rachas de viento más intensas: alcanzaron 111 km/h en la madrugada

Las temperaturas oscilarán entre 13°C y 22°C . La mañana estará marcada por cielo nuboso y períodos de cubierto , con lluvias aisladas y vientos del suroeste con rachas de hasta 40 km/h .

Para la tarde y noche, se mantienen las condiciones de nubosidad, con probables precipitaciones aisladas, además de neblinas y bancos de niebla.

Oeste

Se esperan temperaturas entre 12°C y 22°C, con una mañana algo nubosa a cubierta, probables lluvias aisladas y presencia de nieblas y neblinas. Los vientos serán del sector sur entre 10 y 30 km/h, con períodos de calma.

En la segunda mitad del día, el cielo continuará algo nuboso a nuboso, con vientos del sureste.

Norte

La jornada se presentará con temperaturas entre 14°C y 23°C, cielo nuboso a cubierto durante todo el día y presencia de neblinas y bancos de niebla en la mañana. Los vientos se mantendrán del sureste entre 10 y 30 km/h.

El organismo no descarta precipitaciones puntuales en distintas zonas y recomienda precaución ante la posible reducción de visibilidad por nieblas y neblinas.