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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 9 de abril

Inumet no descarta precipitaciones puntuales en distintas zonas y recomienda precaución ante la posible reducción de visibilidad por nieblas y neblinas

8 de abril de 2026 21:00 hs
Inumet no descarta precipitaciones puntuales

Inumet no descarta precipitaciones puntuales

Diego Battiste

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este jueves 9 de abril una jornada con nubosidad variable, temperaturas frescas y algunas precipitaciones aisladas, en un escenario de estabilidad relativa tras el pasaje del ciclón extratropical.

Montevideo y Área Metropolitana

La temperatura se ubicará entre los 15°C de mínima y 20°C de máxima. Durante la mañana se espera un cielo nuboso a cubierto, con precipitaciones escasas y aisladas y vientos del suroeste y sur entre 10 y 30 km/h.

Hacia la tarde y noche, el cielo se presentará algo nuboso a nuboso, con neblinas, y vientos del sureste que irán rotando a variables.

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Este

Las temperaturas oscilarán entre 13°C y 22°C. La mañana estará marcada por cielo nuboso y períodos de cubierto, con lluvias aisladas y vientos del suroeste con rachas de hasta 40 km/h.

Para la tarde y noche, se mantienen las condiciones de nubosidad, con probables precipitaciones aisladas, además de neblinas y bancos de niebla.

Oeste

Se esperan temperaturas entre 12°C y 22°C, con una mañana algo nubosa a cubierta, probables lluvias aisladas y presencia de nieblas y neblinas. Los vientos serán del sector sur entre 10 y 30 km/h, con períodos de calma.

En la segunda mitad del día, el cielo continuará algo nuboso a nuboso, con vientos del sureste.

Norte

La jornada se presentará con temperaturas entre 14°C y 23°C, cielo nuboso a cubierto durante todo el día y presencia de neblinas y bancos de niebla en la mañana. Los vientos se mantendrán del sureste entre 10 y 30 km/h.

El organismo no descarta precipitaciones puntuales en distintas zonas y recomienda precaución ante la posible reducción de visibilidad por nieblas y neblinas.

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