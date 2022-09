¿Cómo estará el tiempo en Montevideo el fin de semana, según Inumet?

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y la página meteorológica AccuWeather prevén un fin de semana con cielo nublado en Montevideo, con temperaturas máximas superiores a los 20 grados hasta el domingo, cuando se verán "precipitaciones aisladas".

Este viernes Inumet pronostica una temperatura máxima de 23 °C y una mínima de 10 °C. Hasta la tarde el cielo estará "claro y algo nuboso", hecho que se intensificará en la tarde y noche, junto con "neblinas y bancos de niebla". AccuWeather por su parte da una máxima de 22° C y una mínima de 11° C, en un día que define como "soleado" y "con brisa, agradable".

Para el sábado el Instituto nacional prevé temperaturas que irán desde los 10 hasta los 20 grados, con una jornada entera de cielo "algo nuboso y nuboso". La página meteorológica tiene una versión diferente: mínima de 13° C y máxima de 23° C, con cielo "soleado".

Durante la mañana del domingo habrá un "aumento de la nubosidad", y se esperan "probables precipitaciones aisladas", según Inumet. AccuWeather pronostica "algunos chubascos en la tarde".

La temperatura mínima será de 11° C de acuerdo a ambas fuentes meteorológicas, y la máxima estará entre los 21° C de AccuWeather y los 22° C de Inumet.