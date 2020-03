Cómo han respondido policías y fiscales ante denuncias por violar la cuarentena

Si alguien tiene Covid-19 y sale de su casa, puede ser imputado por cometer un delito contra la salud pública. Si alguien está en cuarentena por haber estado en contacto con personas infectadas por el virus o haber regresado de algún país de riesgo, y sale a la calle, también puede ser acusado ante un juez. Lo mismo corre para quienes organicen un espectáculo público o promuevan la concentración de personas, ya que desde el 13 de marzo Uruguay está bajo estado de emergencia sanitaria, por la llegada de la pandemia al país y la detección de los primeros casos.

Hasta el momento, ningún fiscal ha pedido a la justicia imputar a una persona por no respetar las disposiciones sanitarias, pero sí han habido averiguaciones de la policía y advertencias dictadas por los fiscales. Según dijeron fuentes de la Fiscalía General de la Nación a El Observador, al momento hay "más de cinco" denuncias sobre incumplimiento de las medidas decretadas por el Poder Ejecutivo, que están siendo procesadas por distintas fiscalías.

Una de ellas es la de Fernando Romano. El fiscal de Flagrancia a cargo de la Zona Operacional I –el suroeste de Montevideo– dijo a El Observador que recibió dos denuncias: una contra un español que llegó de su país hace pocos días, y otra contra un uruguayo que también estuvo en ese país, uno de los de alto riesgo en la propagación del coronavirus. Ambos se encuentran en hoteles y cometieron la misma infracción: salieron de sus habitaciones para ir a tomar un café en el lobby.

Ante las denuncias, en ambos casos la policía les advirtió que aunque no tengan síntomas de la enfermedad, y aunque aún teniendo el Covid-19 no hayan transmitido el virus a nadie, al salir de la habitación están incurriendo en desacato a la autoridad competente, ya que no están respetando lo decretado por el gobierno el viernes 13 de marzo. El artículo 173 del Código Penal establece un castigo para quienes cometan este delito de tres a 18 meses de prisión. De todas formas, Romano –de turno durante esta semana– solo dispuso que se les advirtiera que no recaigan en la conducta.

Alejandro Machado, fiscal a cargo de la Zona Operacional II –sureste de la capital–, tiene a su cargo el seguimiento de otras dos denuncias. Una de ellas es contra la diseñadora de modas Carmela Hontou, un nombre que hoy tiene fama mundial por haber llegado de Madrid –uno de los epicentros de la pandemia– el sábado 7 de marzo, y haber asistido esa misma noche a un casamiento en Carrasco al que concurrieron aproximadamente 500 personas. De hecho, según dijeron fuentes del Ministerio de Salud Pública, de los 55 casos de coronavirus confirmados hasta la noche de este martes, 44 fueron transmitidos por esta persona.

Machado recibió la denuncia contra la empresaria de 57 años este martes y, según contó a El Observador, solicitó a la policía que acceda al registro de las cámaras de seguridad de donde donde vive, porque, de acuerdo al parte policial, la administradora del edificio sostuvo que los hijos de Hontou van a visitar a su madre, y luego se retiran sin tomar los más mínimos recaudos sanitarios. Además, también requirió que se le tomara declaración a la denunciante y a testigos, y que se le recordara que además de desacato, quien salga a la calle y contagie a alguien puede ser imputado de un delito contra la salud pública.

En el artículo 224 del Código Penal se prevé una pena de entre tres y 24 meses de prisión para quienes no respeten “disposiciones sanitarias dictadas y publicadas por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación en el territorio nacional de enfermedades epidémicas o contagiosas de cualquier naturaleza", siempre y cuando por esa actitud causen "daño a la salud humana o animal", o un “grave perjuicio a la economía nacional”, en cuyo caso sería interpretado como una circunstancia agravante.

Además, según lo explicó este domingo el fiscal de Corte, Jorge Díaz, el que viola la restricción de quedarse dentro de la casa puede exponerse eventualmente a ser imputado delitos de lesiones personales, e incluso de homicidio culposo, si de su contagio se producen consecuencias sanitarias graves, como la muerte de otra persona.

El fiscal Machado también indaga la conducta de una mujer uruguaya que provino de España y no respetó el aislamiento al que está obligada, y ordenó a la policía que reuniera pruebas de la inconducta.

Salto y Río Negro

En el interior del país también hubo denuncias. En Salto, por ejemplo, la policía llegó a analizar las grabaciones de las cámaras de seguridad del barrio en el que vive una de las personas con Covid-19, porque un grupo de vecinos manifestó que la habían visto salir a la calle para realizar compras en un supermercado. La denuncia fue archivada debido a que las imágenes de las grabaciones no lo pudieron comprobar, pero la policía igualmente le recordó a la mujer que tenía que atenerse a lo dispuesto por el Poder Ejecutivo.

En Río Negro, en tanto, la policía tuvo que interceptar esta semana un ómnibus proveniente de Montevideo. Según contaron fuentes de la Jefatura de ese departamento a El Observador, el operativo se dio a raíz de la llamada de una persona desde la capital, que advirtió que en ese vehículo viajaba una mujer que había estado en contacto con una persona que tenía síntomas del Covid-19, aunque sin confirmación de tener el virus.

Los uniformados le dijeron a esa persona que al llegar a su destino, en Young, tendría que quedarse en su casa para evitar un posible contagio, y lo mismo advirtieron al resto de los pasajeros.