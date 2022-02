Cómo las series médicas se sumaron a la pandemia y retrataron al covid

Por Irene Cambra Badii / Elena Guardiola Pereira / Josep-Eladi Baños Díez - The Conversation

No hay duda sobre el éxito que tienen las series médicas en televisión: en las últimas décadas, programas como ER, Anatomía de Grey y House están entre los más vistos, sobre todo a partir de la expansión de las plataformas de streaming.

La pandemia de covid-19 se ha convertido en uno de los eventos más desafiantes de la historia contemporánea. Aunque las series médicas suelen emplazarse en escenarios atemporales, un suceso tan importante no ha pasado por alto entre los productores. La pandemia ha aparecido en todas las series norteamericanas actuales: The Good Doctor (ABC), Chicago Med (NBC), Anatomía de Grey (ABC), The Resident (Fox) y New Amsterdam (NBC).

En un estudio que publicamos recientemente en la revista JAMA analizamos cómo se trató la pandemia en estas series médicas desde noviembre de 2020 a abril de 2021.

Comienza la pandemia

The Good Doctor es la única serie que representa la incertidumbre de las primeras semanas de la pandemia, cuando todavía se desconocía la enfermedad y sus síntomas. Todas las demás series comienzan sus nuevas temporadas cuando ya hay plantas dedicadas únicamente a la covid-19 y todos los profesionales llevan equipos de protección personal.

Es llamativo que en The Good Doctor, New Amsterdam, Chicago Med y The Resident, la pandemia parece estar bajo control tras dedicar únicamente dos episodios a este tema. A pesar de que sabemos que la ficción a menudo prescinde de la precisión médica de los hechos, la representación de un final abrupto de la pandemia podría interpretarse como un fallo en la narrativa.

Luchando contra la pandemia

Todas las series médicas representan la carencia de recursos hospitalarios: en The Good Doctor hay escasez de pruebas diagnósticas, y en New Amsterdam, de medicamentos. En The Resident, la suspensión de todas las intervenciones quirúrgicas priva al hospital de una fuente vital de ingresos. En Chicago Med, un paciente muere después de que se cancele un tratamiento de oxigenación porque no hay suficientes unidades disponibles. Anatomía de Grey muestra la falta de equipos de protección y mascarillas para los profesionales, así como también la escasez de camas y respiradores en la UCI.

Fotograma de la tercera temporada de New Amsterdam. IMDB

También representan el aislamiento de los pacientes y de los profesionales, con emotivas escenas en las que los pacientes que están en las UCI solo pueden mantener contacto con sus seres queridos a través de videollamadas, incluso en el momento de su muerte.

La covid-19 afecta a los profesionales de la salud

La infección de los profesionales de la salud es otro tema común. The Good Doctor relata las historias de dos profesionales que contraen covid-19: una es una médica que tiene una infección leve, se recupera y vuelve a trabajar en el siguiente episodio; la otra es una enfermera que enferma gravemente y finalmente muere en la UCI, dejando a sus colegas y familia devastados. Otra enfermera contrae covid-19 en The Resident. Un médico en New Amsterdam y dos en Anatomía de Grey desarrollan casos graves de covid-19.

Fotograma de la decimoséptima temporada de ‘Anatomía de Grey’. ABC / IMDB

Es particularmente interesante el caso de Meredith Grey, el personaje principal de Anatomía de Grey, porque los espectadores pueden ver a lo largo de toda la temporada de la serie el curso de su enfermedad, el tratamiento, la hospitalización, la tutela para la toma de decisiones médicas e incluso su participación en un ensayo clínico experimental.

La importancia de la salud mental

Todas las series se centran en los efectos psicológicos de la pandemia en los trabajadores de la salud; muestran su agotamiento, ansiedad, ira y miedo, condiciones ampliamente reportadas en la pandemia.

En The Good Doctor, la jefa de cirugía sufre trastorno de estrés postraumático (TEPT) y, cuando la pandemia termina en la serie, continúa tratando de ocultar el impacto mental de su experiencia a colegas y amigos hasta que finalmente acepta el tratamiento. En Chicago Med, un médico consulta a un terapeuta después de perder a un paciente con covid-19 y se da cuenta de que sus síntomas se derivan del TEPT. Anatomía de Grey retrata magníficamente el impacto que produce perder pacientes y la importancia de cuidar la salud física y mental. En The Resident se ve la afectación de uno de los médicos cuando su padre fallece por covid-19, con la sospecha de un tratamiento inadecuado por falta de recursos hospitalarios.

The Good Doctor también se enfrenta a la pandemia de covid-19. IMDB

En Chicago Med, Anatomía de Grey o The Resident aparece la controvertida representación de los médicos como héroes, héroes que sacrifican su propia salud para cuidar a los pacientes y para criticar la falta de recursos, el racismo sistemático o, incluso, la negligencia institucional.

Estas representaciones de los trabajadores de la salud, que sufren frente a la incertidumbre y la falta de recursos sanitarios, que lloran a sus seres queridos y necesitan apoyo psicológico, que están agotados después de incansables horas de trabajo, son importantes para alejarlos de la imagen de héroes y resaltar la importancia que tiene su cuidado físico y mental.