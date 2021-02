Cómo se explican los aumentos en los casos de covid-19 durante el fin de semana

El sábado se registró la cifra más alta de diagnósticos diarios de covid-19 desde el 23 de enero, mientras que el domingo se superaron los 600 casos, dos "oscilaciones" respecto a la meseta que se venía dando desde hace dos semanas. El infectólogo Henry Albornoz, asesor del Ministerio de Salud Pública (MSP) en la emergencia sanitaria, atribuyó el repunte al aumento de la movilidad en febrero y expuso que es necesario aguardar para confirmar "si estas pequeñas oscilaciones pueden ser el inicio de un nuevo ascenso o pequeñas oscilaciones en la meseta".

En diálogo con El Observador, Albornoz recordó que muchas personas retornaron de la licencia, mientras que la educación se prepara para el comienzo del año lectivo con un mayor nivel de presencialidad. El infectólogo recordó que esa nueva etapa —que repercute en ámbitos diversos como el transporte— se reflejará a partir de la segunda quincena de marzo.

Por su parte, la matemática e integrante del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), María Inés Fariello, opinó que "hay que ver si con suerte tuvo algo de efecto la semana de Carnaval, y no empezamos a rebotar de una". "El repunte probablemente se deba al aumento de movilidad, y en la semana de Carnaval bajó la movilidad, lo que puede ayudar a que se modere la subida" en los próximos días, planteó la experta a modo de hipótesis en diálogo con El Observador.

El R —tasa de reproducción de la enfermedad—, que indica el promedio de a cuántas personas contagia un infectado, se situó por encima de 1 tras mantenerse debajo de ese nivel a lo largo del mes, a excepción de una ocasión el 15 de febrero. Un valor sostenido de este tipo implica un crecimiento de la epidemia, aunque Albornoz advirtió que aún es muy pronto para aventurarlo.

La positividad —cantidad de casos detectados en los tests aplicados en el día— subió por encima del 12% el fin de semana, porcentajes similares a los registrados a mediados de enero, cuando el país entró en zona roja según el índice P7 de Harvard, que implica más de 25 casos diarios cada 100 mil habitantes en el promedio semanal.

Por otro lado, la cantidad de casos activos en Montevideo está en ascenso desde el 16 de febrero, lejos no obstante del pico registrado a mediados de enero. Con el reporte de este domingo la capital albergaba a 2.992 personas con covid-19, similar a las cifras registradas en la semana previa a la Navidad, cuando el GACH advirtió que sus proyecciones indicaban 1.200 casos diarios para fin de año.

A finales de enero, sin embargo, la capital salió de la zona roja del índice de Harvard —menos de 25 casos diarios cada 100 mil habitantes en el promedio semanal— por primera vez en cuarenta días. "Montevideo venía funcionando como el motor de la pandemia. Cuanto más suba en Montevideo, menos probable es que baje en el interior, ya que funciona como inyección de casos", comentó la matemática Fariello.

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, había adelantado días atrás que la comuna evaluaría las medidas vigentes a los 15 días de pasada la semana de Carnaval. "Ahí vamos a anunciar nuevas medidas que ojalá sean de apertura", declaró la jefa comunal, quien entre otras cosas determinó la suspensión del Carnaval, el cierre de las salas de teatro municipales y mantuvo el horario de cierre de bares y pubs a la medianoche por motivos sanitarios.

Por su parte, el presidente Luis Lacalle Pou encabezará este lunes a la tarde el Consejo de Ministros para evaluar la marcha de la emergencia sanitaria en el país. Una de las perillas a evaluar por el gobierno será la habilitación de los deportes de contacto bajo techo y el uso de vestuarios, a solicitud del secretario nacional de Deporte, Sebastián Bauzá. "Si no se vuelve a los protocolos de antes, no puede empezar la liga de básquet el 1° de marzo, porque sin vestuarios no hay liga", planteó el jerarca a El Observador.

Mientras tanto la llegada de las primeras vacunas al país es "inminente", según transmitió el MSP a las mutualistas en una reunión que tuvieron el viernes.