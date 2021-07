Cómo será la entrega y la validación de las firmas para el referéndum contra la LUC

Las dos campañas de recolección de firmas para convocar a un referéndum derogatorio de la Ley de Urgente Consideración (LUC) están en sus horas finales. Aunque la que tomó mayor notoriedad fue la impulsada por la Intersocial, el PIT-CNT y el Frente Amplio contra 135 artículos "más regresivos" de la norma, hubo otra iniciativa contra la totalidad del texto a instancias de la Coordinadora Contra Toda la LUC.

Las dos campañas deberán cerrar antes del 9 de julio, a un año desde la promulgación del buque insignia del gobierno de Luis Lacalle Pou, según el plazo previsto por la Constitución.

La Coordinadora Contra Toda la LUC deberá presentar las rúbricas este miércoles a las 11 horas, mientras que la Comisión Nacional Pro Referéndum lo hará el jueves a las 17, informó a El Observador el presidente de la Corte Electoral, José Arocena.

"Lo primero que se hace es recibirlas, labrar un acta en presencia de los promotores y esas cajas quedan archivadas en un cuarto especial bajo llave", relató el jerarca. Allí la Corte Electoral procede a la numeración, que consiste en contar la cantidad de firmas recolectadas. El mínimo requerido es del 25% del total de inscriptos habilitados para votar. Arocena explicó que dicho porcentaje se calcula el día de la entrega, dado que "el padrón varía todos los días".

Inés Guimaraens

La Comisión Nacional Pro Referéndum entregará las firmas el jueves a las 17 ante la Corte Electoral

Esto implica en el entorno de las 670 mil firmas, una cifra que los promotores se propusieron llevar a las 700 mil de modo de asegurar la cantidad necesaria en caso de que algunas no sean validadas.

Los militantes contra los 135 artículos de la LUC en Montevideo continuarán con la recolección hasta "pasado un poco el mediodía" del jueves, afirmó en diálogo con El Observador el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira. Los firmas del interior partirán en un auto desde cada localidad hacia Montevideo a las 19 horas del miércoles. Por su parte, las de los departamentos limítrofes de la capital tendrán tiempo hasta el jueves al mediodía.

"Se va a llegar al número final de firmas que, por lo que vemos, va a dar para convocar a un referéndum", afirmó Fernando Pereira.

"Si el número es menor a las 670 mil firmas, no (se van a entregar a la Corte Electoral)", respondió el presidente de la central sindical. "Pero el número va a ser mayor a las 670 mil. Hoy ya está por encima de ese número, dudas no puede haber. El ritmo con que se ha juntado domingo, lunes y martes ha sido imponente. Cualquiera sabe que si camina por 18 de Julio lo van a parar 30 veces en el trayecto entre Ejido y Plaza Independencia", expuso, y valoró "el gran amor a la causa de los militantes".

Inés Guimaraens

La Comisión Nacional Pro Referéndum no entregaría las firmas si no se alcanzan las 670 mil adhesiones, pero están confiados en que ya superaron esa cifra

Las rúbricas partirán en una caravana desde la sede del PIT-CNT —Jackson y Charrúa— hasta la Ciudad Vieja, donde tiene su sede la Corte Electoral. Una vez contabilizadas las firmas —"si la numeración está muy cerca (del mínimo), igual se coteja", apuntó Arocena—, comienza el proceso de contraste con el Registro Cívico, para el que la Corte dispone por ley de 150 días hábiles para la validación, aunque puede culminarlo antes.

La tarea será llevada adelante por 46 parejas de funcionarios formadas por un dactilóscopo y un idóneo de dactilóscopo —funcionarios administrativos del organismo capacitados para desempeñarse en el oficio—. Los técnicos supervisarán que no haya irregularidades en las huellas dactilares, las firmas, números de credenciales y las buenas condiciones de las rúbricas de modo que puedan ser cotejadas con el Registro Cívico.

Una vez culminado el análisis firma a firma, la Corte Electoral resuelve si cumplió con las exigencias, lo que permitirá entonces proceder a convocar la consulta popular. La celebración de esa instancia no cuenta con un plazo determinado a partir de la validación, y es coordinada con los promotores del referéndum.

Las dos firmas

El presidente del PIT-CNT firmó tanto para el referéndum derogatorio de los 135 artículos —iniciativa que promueve— como aquel destinado a dejar sin efecto a toda la norma, según consta en una publicación del 20 de mayo de la Coordinadora Contra Toda la LUC.



Consultado por El Observador, Fernando Pereira explicó: "Uno de los argumentos que hemos planteado es que el pueblo tiene necesidad de conocer una ley para que pueda decidir. Si lo digo para mí proyecto, lo tengo que poder decir para el referéndum que convocan para toda la ley. No es que lo haya promovido, porque uno no quiere generar confusiones después. Lo hice como un acto de consciencia democrática".



Al mediodía de este miércoles la Coordinadora Contra Toda la LUC presentará las adhesiones contra los 476 artículos de la norma. Soraya Marta, vocera del movimiento, dijo a El Observador que el colectivo decidió no dar a conocer la cifra de rúbricas recolectadas, al ser algo que entienden le corresponde a la Corte Electoral definir. Acto seguido de la entrega, el grupo divulgará un comunicado de prensa en mayor detalle respecto a su campaña