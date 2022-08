¿Cómo trabajar freelance desde Uruguay para el exterior y ganar en dólares?

En 2021, durante la pandemia de coronavirus, se registró “un boom” de personas que, desde Uruguay, fueron contratadas por empresas del exterior para brindar sus servicios profesionales bajo la modalidad freelance, según la consultora dedicada al análisis del mercado laboral, Advice.

Este esquema de empleo se caracteriza por ser flexible en cuanto a los horarios y, en general, se puede cumplir desde la casa de quien provee el servicio. A su vez, el contratado puede seleccionar tanto las empresas para las que trabajará, como los proyectos en los que encarará con su trabajo, que incluso pueden ser varios en simultáneo.

—¿Están los uruguayos interesados en trabajar freelance para el exterior?

—Si lo están —respondió de manera contundente el socio y director de Advice, Federico Muttoni.

En la actualidad, la modalidad de trabajo freelance no ocupa una porción preponderante en el mercado laboral uruguayo, pero se “expande de forma consistente, y la tendencia es que seguirá en esa línea”, puntualizó Muttoni en conversación con Café & Negocios.

En 2019, los llamados catalogados como independientes o freelance representaron un 2% del total de las ofertas realizadas por las empresas, según los datos del Monitor Laboral de Advice.

Para 2020, esta cifra trepó al 3% del total de llamados, aunque comenzaron a aumentar en el último período del año. De hecho, entre octubre y diciembre de ese año, la cantidad de ofertas freelance que hicieron las empresas llegó a promediar 4% y ubicarse por encima del anual.

El pico se registró en 2021, cuando el 10% de los llamados fueron independientes. “Ante la incertidumbre mundial, se apostó en mayor medida a este tipo de contratos en ese momento, pero luego de que el tema sanitario fue evolucionando positivamente se retrajo un poco la demanda de este tipo de llamados (con el teletrabajo pasó parecido)”, explica una hipótesis del reporte de Advice.

Entre enero y julio de 2022 este número se ubicó en el 6% del total de las propuestas lanzadas al mercado. Lo que muestra una consolidación de esta modalidad de trabajo, apuntó Muttoni.

¿Cuáles son los pros y contra de ser freelance?

Gracias a esta modalidad de trabajo, “si la compañía quiere atraer a los mejores perfiles para lograr el éxito de su negocio, la tecnología hoy permite que puedan salir a contratarlos más allá de sus fronteras y saber que la tecnología hoy los acompaña para facilitarles el proceso”, explicó la gerente regional para Sudamérica en Deel, Natalia Jiménez, en diálogo con Café & Negocios.

Deel es una corporación global —que abrió este año sus puertas en Uruguay— se encarga de vincular a las empresas con los profesionales que requiera.

Sin embargo, para la ejecutiva, el mayor desafío de las compañías es “generar una cultura corporativa propia, cuando todo el equipo se encuentra en distintas locaciones”.

Desde el punto de vista de los profesionales, gracias la modalidad freelance “tienen el beneficio de poder realizar su trabajo de manera remota, acceden a un mundo de oportunidades internacionales. Ya no será necesario relocalizarse y vivir cerca de la compañía en la que quieras trabajar. Esto permitirá también poder seguir quedándote cerca de tus familiares y amigos y evitar desarraigos”, apuntó Jiménez.

En cuanto a las contras, “el trabajo remoto no es para todos y muchas personas hoy siguen eligiendo ir, al menos, algunos días a una oficina porque necesitan salir de sus casas”, indicó.

“A veces, el trabajo remoto puede resultar solitario” ya que complejiza la generación de vínculos sociales, aseveró Jiménez.

Foto: Leonardo Carreño.

Buscojob, Upwork, Workana o LinkedIn son plataformas que ofrecen ofertas freelance

¿Cuáles son los perfiles más buscados por las empresas internacionales?

El 26% de los llamados para trabajos freelance que se volcaron al mercado laboral de Uruguay correspondieron al área de Recursos Humanos. En segundo lugar, quedó el rubro Tecnología con un 20% y el tercer lugar lo ocupó Comunicación-Marketing, que representó un 6% del total de las oportunidades independientes.

El estudio se elaboró con base en 140.000 llamados u oportunidades laborales en el lapso que va desde enero de 2019 a julio de 2022.

Por otra parte, los cargos más buscados para trabajos independientes del rubro Tecnología son desarrolladores de software; Tech Lead (desarrollador de software que tiene bajo su responsabilidad a un equipo de desarrollo); y arquitecto de software, cuya misión es diseñar y ejecutar soluciones para software.

En cuanto a los perfiles vinculados a los recursos humanos más solicitados, se destacan IT Recruiter (encargado de publicar las ofertas de empleo en los portales especializados); HR Analyst (analista de datos en el ámbito de recursos humanos); y Staff Manager (gestión de personal).

Por último, los empleos en marketing con más ofertas desde las organizaciones son Client Marketing Specialist (responsable de las políticas de marketing); Product Manager (director de Producto); SEO Manager/Specialist (especialista en la optimización en motores de búsqueda); Marketing Content Creator (creador de contenidos); y Marketing Branding Specialist (especialista de marca).

En tanto, para Jiménez, “el talento uruguayo tiene todo para ganar en cuanto a oportunidades remotas; realmente no veo obstrucciones”.

“Hay un buen nivel de profesionales, en términos educativos, nivel de inglés y la zona horaria del país los favorece mucho”, añadió la ejecutiva regional.

¿Cómo son las empresas que requieren los servicios?

Según datos de Advice, el 81% de todos los llamados de independiente o freelance son de empresas nearshore (que subcontratan servicios), que buscan talentos en Latinoamérica para trabajar de forma remota y freelance.

Estas compañías contratan profesionales de países cercanos o con el mismo huso horario, cuyos salarios o cargas sociales son más bajos que su país su origen. Esto les permite bajar los costos de funcionamiento. Si bien esta modalidad de contratación no es nueva, tuvo una explosión durante la pandemia.

Según datos procesados por Deel, la falta de profesionales en la industria tecnológica “es altísima” y sobresale aún más en cargos como ingeniero en sistemas y al desarrollador como los empleos con mayor demanda desde las empresas.

Sin embargo, “empezamos a ver en el último tiempo que industrias más tradicionales como las de consumo masivo, automotrices o manufactureras en general también comienzan a explorar el mundo de la contratación internacional cuando requieren de perfiles profesionales que son muy especializados y/o difíciles de encontrar en un mercado particular”; sostuvo Jiménez.

¿De cuánto es la remuneración que ofrecen las empresas?

El pago depende fundamentalmente de cada proyecto, el cargo y los plazos que se requieran. También influye la “demanda y oferta de habilidades disponibles a la hora de establecer retribuciones”, explicó Muttoni.

“Se pagan en dólares y, en general, por encima de la media del mercado de Uruguay”, señaló el ejecutivo.

Por su lado, Jiménez explicó que, además de estos factores, la experiencia del profesional contratado también es esencial a la hora de hablar de la remuneración.

“Si tomamos a un ingeniero en sistemas o un desarrollador, que son de las posiciones más solicitadas, en promedio esa persona podría generar unos US$ 8500 por mes”, ejemplificó Jiménez.

Los datos de Deel se sustentan en su propia base de datos, que contiene más de cien mil contratos en empresas de América, Europa, Asia, África y Oceanía.

unsplash

La soledad es uno de los desafíos que enfrentan los trabajadores freelance, dado que este tipo de empleos son remotos

¿Cómo puede un uruguayo postularse a trabajos freelance?

Según el intercambio con Muttoni, un profesional que resida en Uruguay y tenga interés en trabajar para otros lugares del mundo puede buscar ofertas en portales locales, como Buscojobs, o plataformas globales que se dedican a reunir ofertas laborales bajo el formato freelance, como Upwork o Workana.

El ejecutivo también señaló a la red social LinkedIn o Indeed como opciones de búsqueda. Además, las personas pueden recurrir a los “agregadores de avisos de empleo”. Estas herramientas “son motores de búsqueda que recopilan ofertas de trabajo de multitud de fuentes de información de forma gratuita”, y permiten el vínculo entre las organizaciones y los postulantes, concluyó.

Desde el Ministerio de Trabajo, se señaló que el instrumento más utilizado por el profesional para poder trabajar para el exterior y facturar debidamente es bajo la apertura de una empresa unipersonal.

Esta herramienta permite que “una persona natural o jurídica podrá destinar sus activos para la realización de una o varias actividades de carácter mercantil; no posee personería jurídica y el titular de la empresa responde personal e ilimitadamente por las obligaciones de la misma”, aclara el portal oficial del Ministerio de Economía y Finanzas.

“Esta forma de constituir un emprendimiento empresarial es (…) adecuado para emprendimientos de menor envergadura donde no es necesaria la constitución de una persona jurídica, (se) otorga ventajas en la rapidez con la que se constituye, (tiene) bajo costo para su inscripción en organismos públicos, no tiene vencimientos que delimite su actividad, no existe obligación de constituir un capital mínimo en su inicio, es posible acceder a una carga tributaria menor cumpliendo determinadas reglamentaciones (como monotributo o IVA Mínimo)”, señala el portal donde también se indican los pasos para la apertura de la unipersonal.

Desde la cartera de Trabajo se señaló también que, en algunos casos, aunque en menor medida, las empresas internacionales que contratan a profesionales uruguayos para trabajar bajo la modalidad freelance deciden generar una situación de dependencia. En este caso, se establecen contratos específicos que se formulan “dentro del marco normativo que rige el trabajo en Uruguay”.