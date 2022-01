Cómo vuelve Rochet, el nuevo capitán y otros puntos para ver en el debut del Nacional de Repetto

Nacional comienza su 2022 este lunes cuando se mida ante Ñublense de Chile (21:30, VTV) en el Gran Parque Central, en el que será el primer partido del entrenador Pablo Repetto al frente de los tricolores.

Los hinchas bolsos podrán ver en acción la propuesta de juego de su nuevo DT, quien comenzó la pretemporada el 5 de enero en la Ciudad Deportiva Los Céspedes y que por primera vez saldrá a la cancha en el estadio de La Blanqueada.

@Nacional

Repetto y Quagliata

La vuelta de Rochet, reservado en la selección

Uno de los puntos para ver será cómo vuelve Sergio Rochet al arco luego de recuperarse de la fractura de mano que sufrió en octubre y que le impidió jugar el cierre de la pasada temporada.

El arquero se recuperó y comenzó la pretemporada trabajando de forma normal, por lo que ahora debe sumar minutos de arco en los primeros amistoso del año.

El Chino es uno de los siete goleros reservados de Diego Alonso para los próximos partidos de la selección, por lo que el entrenador celeste estará atento a su desempeño para definir si lo incluye en la lista definitiva y también para ver, en caso de que sea uno de los convocados, si está para ser titular.

Nacional

Sergio Rochet

Los nuevos

Otros jugadores a seguir serán los tres primeros fichajes que realizó Nacional para la temporada 2022: Leandro Otormín, el colombiano Alex Castro y el lateral José Luis “Pumita” Rodríguez.

Los tres pueden estar desde el arranque en el equipo de Repetto.

El Pumita Rodríguez

El Pumita llegó para ocupar el lateral derecho y se perfila para comenzar en ese puesto este lunes.

Lo mismo con Otormín en el ataque, al ser al día de hoy el delantero con más experiencia del plantel, mientras se espera la llegada del centrodelantero argentino Emmanuel Gigliotti.

Mientras que Alex Castro también puede salir desde el arranque en una de las bandas de la delantera.

Nacional

Alex Castro

Brian Ocampo, que aún no renovó con Nacional pero entrena junto al plantel, no podrá estar a la orden este lunes por no tener contrato.

El capitán y otros puntos

También habrá otros puntos a seguir. Uno de ellos es cómo forma Repetto su pareja de zagueros centrales y qué nombres elige para esa zona en la que tiene en el plantel a Mathías Laborda, Mario Risso, Christian Almeida, Nicolás Marichal y Joaquín Sosa.

Además, habrá que ver quién comienza como socio de Felipe Carballo en el doble 5. El DT señaló que su formación será 1-4-2-3-1, por lo que habrá que ver quién juega en el medio con Carballo. Diego “Torito” Rodríguez y Joaquín Trasante son dos opciones.

Lo otro por observar es cómo arma y funciona el ataque tricolor, ya sin su goleador Gonzalo Bergessio, y qué jugadores elige para los puestos de ofensiva, donde se espera que Matías Zunino sea uno de ellos.

Nacional afrontará este partido pensando que el sábado 22 tendrá el primer clásico del año ante Peñarol en el Estadio Centenario, por lo que Repetto irá sacando apuntes para ese partido.

El DT también deberá definir este lunes quién será su capitán, tras la baja de Bergessio, quien llevaba la cinta hasta el pasado campeonato. Rochet y Carballo son dos opciones.