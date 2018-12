Compras web en el exterior se encaminan a otro año récord

Las compras a través de internet en el exterior crecieron en noviembre e impulsaron una suba acumulada en lo que va de 2018 respecto a un año atrás. En el undécimo mes fueron 28.081 frente a 27.489 de noviembre pasado con un incremento de 2,1%. De esa manera, el régimen de franquicias postales se encamina a conseguir otro récord y marca que el sistema ya está consolidado dentro de los consumidores locales.

Según datos divulgados este miércoles por la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) en los 11 meses de 2018 se efectuaron 335.088 operaciones en el exterior con un aumento de 9,9% respecto al año pasado cuando habían llegado a 304.810. Eso significó que en promedio se realizaron 30.463 compras mensuales y 1.015 al día.

La DNA aclaró que los registros corresponden a paquetes incluidos dentro de la franquicia de encomiendas internacionales que permite compras de hasta US$ 200 cada una recibidas a través de couriers privados o el Correo.

La cifra alcanzada en noviembre permite prever que en 2018 se producirá otro récord de compras en el exterior a través de la web. En 2017, cuando se consiguió la mayor cantidad de operaciones, fueron 354.558 encomiendas que llegaron al país. Diciembre es, usualmente, el mes donde mayor cantidad de compras se realizan a nivel general. Ese mes del año pasado llegaron más de 49 encomiendas. Este año, solamente con 19.500 compras se alcanzará la mayor cantidad anual desde mediados de 2012 cuando fue regulado el régimen de encomiendas internacionales. La actual normativa permite efectuar tres compras anuales por persona física. Distintas empresas de courier sostienen que los usuarios de la franquicia guardan al menos una para realizarla en los últimos meses del año.

Precisamente ese récord de 2017 motivó las críticas de la Cámara de Comercio. A principios de este año, organizó un seminario sobre compras web, tomando como base un insumo efectuado por la gremial donde se marcó que las compras web en 2017 habían sido por US$ 37 millones.

Uno de los participantes del evento fue el socio de CPA Ferrere, Gabriel Oddone, quien efectuó un comparativo de en la estructura de costos entre las compras web y las que se realizan en los comercios locales. Allí explicó que el costo CIF (mercadería, costo y ete) de los bienes adquiridos bajo el régimen de encomiendas postales internacionales es al menos un 40% inferior al precio al precio de venta en comercios locales.

Por ese motivo, indicó que por cada paquete llegado al país de US$ 200 se pierden US$ 345 de ventas locales. A su vez, tomando en cuenta la cantidad de envíos y el valor total de las compras que se verificó durante el año pasado sostuvo que hubo una renuncia fiscal total de US$ 19,16 millones.

Eso generó una fuerte respuesta de los courier privados. Un comunicad de la gremial que agrupa a varias de empresas del rubro indicó que las compras web “traen numerosos beneficios para el país, incluyendo el control a la inflación, libertad e igualdad entre los ciudadanos que pueden viajar (comprando en el exterior cuando lo hacen) y los que no pueden hacerlo".

También mencionó que la franquicia de las encomiendas permite la posibilidad de adquirir productos que no existen a nivel local y generan desarrollo en varias áreas, como partes de robot para proyectos o productos para personas con necesidades especiales, entre otros. Los courier rechazaron la acusación de competencia desleal, ya que el total de ingresos de mercadería a través de la modalidad es menos del 1% del total del comercio minorista local.