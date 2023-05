Comunistas perfilan respaldo a candidatura de Cosse, que potencia discurso confrontativo

Óscar apoya la mano sobre el hombro de su camarada, larga un suspiro y pregunta en voz baja. Sin vueltas.

–Chifle, ¿vamos a ir con Carolina? ¿Qué vamos a hacer?

Gabriel Molina, el "Chifle", presidente del Sindicato de Telecomunicaciones y uno de los integrantes más votados del Comité Central del Partido Comunista, saca cuentas.

–El 21 de mayo resolvemos. Domingo. Ahí hay Comité Central.

–Preciso saber en el barrio, ¿viste? Aquel ya largó.

El militante refiere al intendente de Canelones, Yamandú Orsi, que ya oficializó su candidatura con los respaldos del MPP, la Vertiente Artiguista y la nueva agrupación La Patriada.

Su colega de Montevideo, Carolina Cosse, todavía mantiene lejos de sí cualquier conversación de ese tipo. Tanto que solo sonríe ante el "vas a ser presidenta" de un militante en el comité Bile Martínez del Frente Amplio, entre el Prado y Paso de las Duranas. La senadora de su riñón, Silvia Nane, disuade con un cordial "habrá que ver" el comentario de otro vecino: "Le preguntaría a Carolina si se tiene fe con el intendente de Canelones".

Todas las lecturas en boca de dirigentes del Frente Amplio y de analistas políticos conducen a que el respaldo del Partido Comunista será decisivo para prender los motores. El sector –un peso pesado en la coalición de izquierda y en las internas– resolvió postergar las negociaciones por candidaturas para priorizar el debate programático, una definición que también pasa un mensaje hacia adentro.

Leonardo Carreño

Archivo de 2021, Carolina Cosse y Gabriel Molina, que este lunes 1° de mayo coincidieron en un encuentro en un comité de base

"Pensar que ahora es momento de discutir candidaturas es un error importante", dijo días atrás el senador Óscar Andrade en entrevista con La Diaria. El líder comunista reconoció que "es una posibilidad" el respaldo a Cosse por haber sido senadora por la lista 1001 y haberla impulsado para la Intendencia de Montevideo, aunque la decisión "no está tomada" y ella "lo sabe".

Una parte de la incertidumbre responde a las aspiraciones reconocidas por el propio Andrade tiempo atrás de repetir una precandidatura, aunque el mismo senador empezó a manejar en las últimas semanas que quiere "volver al movimiento social", declaraciones que sus propios camaradas observan como una señal.

"Vamos a terminar yendo con Carolina", "hay que blindar la fórmula", repiten por lo bajo todos los dirigentes consultados, aunque prefieren respetar los tiempos orgánicos.

La misma inquietud que traslada el militante de barrio a Molina en el comité frenteamplista la tienen también los dirigentes del interior. Tal es el caso del diputado de Flores, Federico Ruiz, electo en 2019 por la alianza de la lista local con los comunistas, quien aspira a reeditar el sublema y consulta con frecuencia a su par Ana Olivera –delegada del Partido para los vínculos dentro del FA–, a la espera de resolución.

"Hay comentarios de camaradas de más de un departamento que precisan una definición, porque en todos lados ya está el tema de las candidaturas, y les interesa también por el gobierno departamental", explicó a El Observador un participante del último Comité Central.

Empresas públicas "son gigantes durmiendo"

La intendenta Cosse dirige mientras tanto todos sus dardos hacia el gobierno, con un discurso que toca todos los ejes que atraviesan una campaña.

"Imagínense si en el mundo la economía se enfría (...), como pequeño país lo vamos a sentir más rápido", dijo el lunes en el comité del Frente Amplio, al que llegó luego del acto por el 1° de mayo. "Vamos a tener que hacer cambios importantes, acuerdos nacionales importantes", sostuvo. "Crecimiento sí, pero crecimiento a costa de los trabajadores, no. Es lo que está pasando ahora", añadió.

Ramiro Pisabarro

Carolina Cosse en el comité Bile Martínez, del Frente Amplio

"Vamos a tener que cuidar cosas que damos por hecho, (...) lo que está pasando ahora nos hace un llamado de atención. ¿No empezamos a mirar distinto el agua, ahora que está saladita? Es un recurso natural importantísimo, por lo que vamos a precisar un Uruguay que crezca con acuerdos grandes y con un plan conocido por todos", dijo, en referencia a los anuncios de OSE ante la sequía y el proyecto Neptuno.

"Vamos a tener que crecer con inclusión cuidando el ambiente; en el mundo, y esto se los digo con propiedad, si un país no tiene un plan para cuidar el ambiente, está perdido. Verdaderamente perdido", declaró ante los militantes que compartían una lentejada sobre la calle Islas Canarias.

Cosse adelantó que el FA tendrá que "incorporar de manera sistemática la reconstrucción del Uruguay": "Las empresas públicas con esto de la inteligencia artificial, ¿no van a hacer nada? Tenemos como gigantes durmiendo", afirmó la exministra de Industria.

"¿Cómo vamos a generar nuevos paradigmas en la energía? ¿Vamos a seguir poniendo molinos? ¿Solo eso? ¿No hay que llegar de una buena vez a una red inteligente?", se preguntó. "¿Se imaginan cuando toda la flota de ómnibus de Montevideo sean eléctricos? ¿Se imaginan el silencio, todo lo que vamos a limpiar el ambiente? Solo eso va a poner a Uruguay con otro sello a nivel internacional, todo lo que se produzca va a ser un poquitito más caro si logramos dar ese paso", aseguró.

Cosse sostuvo "muy tranquila" que la izquierda hizo "mucho por la educación". "Es de una ingenuidad brutal pensar que los botijas abandonan porque los profesores son aburridos. Parece que hablaran sin conocer lo que pasa en los barrios, botijas que abandonan porque tienen una vida complicadísima", cuestionó la intendenta, quien proclamó que "la educación no es un problema del MEC o de un partido político", sino que "hay que protegerla rodeándola" de políticas sociales.

Molestia con Carámbula

El pronunciamiento del exintendente canario Marcos Carámbula en favor de una postulación del senador Mario Bergara "hizo ruido" y "no cayó bien" en la interna del Partido Comunista, según confirmó El Observador. La molestia refiere a que mientras el sector no ha tomado resolución por candidaturas, quien hoy está al frente del Espacio Democrático Avanzado que busca profundizar el alcance de la 1001 (Carámbula), hizo un pronunciamiento que no está discutido en la dirigencia comunista.

El exintendente afirmó en una carta que "la candidatura de Mario Bergara le hace mucho bien al frente, por su capacidad, por su solvencia, por su formación, (...) por su absoluta consecuencia frenteamplista unitaria" y porque "representa a una de esas corrientes históricas" que "es necesario se fortalezca y crezca para ganar en 18 meses".