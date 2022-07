Con déficit de $ 60 millones, Inisa pide dinero al Parlamento porque no llega a fin de año

Las autoridades del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) decidieron apostar a un "pensamiento positivo". Confían en que el Parlamento atenderá una demanda ignorada por el Poder Ejecutivo y les permitirá, sencillamente, llegar al 31 de diciembre sin tener que recurrir a la habitual calesita presupuestal.

Con los recursos ya previstos en el Presupuesto quinquenal, el instituto directamente no llega a fin de año. Es más, las proyecciones a junio indican un déficit anual de $ 60 millones. Así lo plantea el mensaje presentado por el organismo ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, a la que concurrieron sus tres directoras este miércoles para solicitar que se atienda su pedido.

El articulado elaborado por el gobierno carece de previsión incremental para el inciso. El Inisa, en cambio, pide un incremento de $ 177 millones para 2023. "Debemos decirles claramente que no podemos recortar nada de lo que venimos haciendo" expresó ante los legisladores Rosario Pérez, integrante del consejo directivo en representación del Partido Nacional. "Vamos a pensar positivamente. Estamos haciendo todas las gestiones posibles, con todas las bancadas, para que nos asignen los recursos", dijo.

Pérez, que asumió su cargo en diciembre del año pasado para sustituir a Sandra Etcheverry luego de una serie de desavenencias internas en el directorio, dijo que al llegar los números del Inisa la impactaron. "Tanto dinero y no llegamos", pensó. "Entonces empecé a ver lo grueso".

El Inisa gasta $ 196 millones en seguridad. Es el 45% de lo que dispone para funcionar. El año pasado, incluso, quedó por pagar un "saldo" de $ 16 millones al Ministerio del Interior, que debieron ser cubiertos con los créditos que estaban disponibles para este año en el que, seguramente, volverá a pasar lo mismo.

Si se le suma limpieza, mantenimiento, suministros, gas, teléfono, electricidad y agua se agregan $ 42 millones más. Todos esos insumos representan el 65% del gasto. Si a eso se le agrega la alimentación de los internos, se llega al 78% de los gastos de funcionamiento comprometidos.

Según Pérez se está trabajando con UTE para incorporar al organismo energías renovables, destinadas no solamente a capacidad a los jóvenes. El gasto de consumo eléctrico, dijo, fue de $ 14 millones el año pasado, por lo que la apuesta representaría una vía para abatir costos. El Inisa invierte además $ 11 millones anuales en llamadas telefónicas. "Es un derecho inherente de los jóvenes" remarcó la directora. El uso del teléfono para comunicarse con los familiares se extendió en los últimos dos años, pandemia mediante. Cuando las familias llegan a visitar a los muchachos a los centros, es el instituto el que paga su traslado.

El pedido de la institución pasa también un refuerzo para afrontar el pago de convenios. Para ese destino el gasto en 2021 fue de $ 29,8 millones, pero el Presupuesto quinquenal solo previó $ 23,5 millones. También se piden $ 35 millones suplementarios para la conformación de cinco equipos de trabajo destinados al modelo de intervención de medidas sustitutivas al encierro.

Pérez eludió responder una pregunta específica del Frente Amplio sobre qué pasará si esos recursos extraordinarios, finalmente, no llegan. "Si yo les manifiesto que tenemos algunas estrategias para poder implementar algunas de estas cosas, seguramente no nos van a dar el dinero", confió. "Pero tenemos el compromiso de no retroceder".

La directora adelantó que, seguramente, ocurrirá lo mismo que el año pasado y al Ministerio del Interior se le terminará pagando el año que viene. Pérez también señaló que corresponde un "mea culpa" por parte de la institución. "Quizás no tuvimos los tiempos y no hicimos las negociaciones correspondientes de otra manera", admitió. "Tenemos interés de que esto funcione y va a salir adelante de cualquier manera".

Según el director de Planeamiento y Presupuesto del Inisa, Pablo Vecino, el 11 de marzo se iniciaron contactos con el Ministerio de Economía pidiendo lineamientos para la Rendición de Cuentas y consultando si iba a haber alguna ronda de negociación antes del envío del proyecto de ley. "No obtuvimos respuesta favorable", señaló. En el mes junio, agregó, se volvió a consultar y allí el ministerio informó que se tenían previstos encuentros con algunos incisos. "Entre los que claramente no estábamos nosotros", afirmó. El mensaje complementario incluye una partida de $ 40 millones para equiparar las partidas de presentismo a los funcionarios con respecto a lo vigente en otros organismos.

En el Inisa había, hasta esta semana, 286 jóvenes cumpliendo penas de encierro. En total, el organismo atendió el año pasado 984 adolescentes, de los que 576 pasaron por alguno de sus centros de reclusión.