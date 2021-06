Con este equipo y bajas que se multiplican, ¿Peñarol tiene cómo pelear el Apertura?

Minuto 30. Damián Musto cae en medio del Parque Viera. Se toma el posterior izquierdo, hace una resignada mueca de dolor. Y pide el cambio. Un nuevo partido y una nueva baja para Peñarol que saldó con un 0-0 su visita a Wanderers en el Viera por la cuarta fecha del Torneo Apertura.

Si el Apertura es un barco que zarpa, Peñarol es el que saluda desde el muelle. Despacito. 0 a 0 tras 0 a 0 (ya son tres en las primeras cuatro fechas y a eso se suma su último encuentro en la fase de grupos de Sudamericana contra Sport Huancayo), el aurinegro no emite señalas de reacción como para precipitarse a bordo.

Es cierto que está invicto y a tres puntos de los líderes, Liverpool y Nacional, pero el juego que despliega el equipo no ilusiona.

"Empatar tres partidos para nosotros es como perderlos porque queremos pelear por el campeonato. Es importante mantener el cero en el arco, pero también convertir", reflexionó apenas terminado el partido Mauricio Larriera.

El DT se tuvo que conformar con un empate cuando el equipo dominaba y Valentín Rodríguez, amonestado, hizo una falta evitable bien adentrado en campo de Wanderers. Iban 70 minutos de acción.

Larriera no se lo pensó dos veces. Sacó a un delantero, Agustín Dávila, y puso a Maximiliano Pereira de lateral izquierdo y cambió a un volante de buen pie, Pablo Ceppelini, para colocar a Gonzalo Freitas.

@CampeonatoAUF

La pelota quieta esta vez no inquietó

Con uno menos no pasó sobresalto defensivo alguno porque Wanderers apostó a ganador recién cuando se cercioró que Peñarol buscaba cerrar el juego. Entonces no pasó nada y los dos compartieron el puntito.

La explicación de este momento de Peñarol está en la partida de David Terans al fútbol brasileño, el pasado 19 de mayo.

También en la rotura de ligamentos de Nicolás Schiappacasse que lo privó de un importante hombre de recambio en los puestos de ataque y luego en la cesión de jugadores a la selección para la disputa de la actual doble fecha de Eliminatorias (0-0 con Paraguay el jueves y martes, hora 19:30 con Venezuela en Caracas). El aurinegro aportó a Giovanni González -que venía siendo su mejor jugador- y Facundo Torres -su factor de sequilibrio-. No pudo ceder a Joaquín Piquerez, lesionado contra Boston River y ausente los dos últimos partidos.

Larriera dijo que esto puede sonar a "excusa", pero la situación lo obliga a "encontrar el equipo". En declaraciones a VTV apenas terminado el partido dijo: "Nos hemos visto con la ausencia de jugadores importantes, y un equipo se va construyendo. Para construirlo hace falta tiempo, y destruirlo se puede destruir en un minuto cuando faltan piezas. Las ausencias pesan, sobre todo pensando en ataque porque se nos fueron futbolistas que son muy importantes".

Carlos Rodríguez y Máximo Alonso superaron el covid-19 y fueron al banco. Walter Gargano tendrá el alta entre lunes y martes. Su salida en los últimos juegos también fue muy importante. El Mota había arrancado la presente temporada en muy buen nivel.

El argentino Damián Musto no logró disimular su baja y para colmo ahora se lesionó.

Como será la situación de Peñarol que en este contexto uno se puede preguntar si en determinados partidos, o en momentos puntuales de algún juego, el argentino Ariel Nahuelpán puede dar una mano. Como lo hizo en el Clausura para dar vuelta un encuentro a City Torque entrando muy bien. Pero no, Nahuelpán sigue lesionado del sóleo y se ha pasado más en sanidad que en cancha desde su arribo al club.

Con las actuales ausencias, el aurinegro no puede dar más que esto. Los primeros 45' ante Wanderers fueron pobrísimos. El equipo no fue agresivo en la primera línea de presión, los laterales no se proyectaron, el doble 5 no manejó la pelota y Pablo Ceppelini no conectó con los extremos (Agustín Dávila-Cristian Olivera) ni con el 9, el Canario Martínez.

@CampeonatoAUF

Agustín Álvarez Martínez fingió dos faltas sobre el final

El ingreso de Agustín Canobbio por la lesión de Musto (Ceppelini se retrasó y el equipo mutó del 4-2-3-1 al 4-4-2) mejoró algo. En el arranque del segundo tiempo el equipo recobró identidad. Canobbio aceleró por derecha y Dávila, como segundo punta, mostró un par de movimientos interesantes para quedar de cara al gol. Al joven que pasó por la filial de Real Sociedad y Liverpool le faltó esa tranquilidad tan necesaria para definir. Erró dos goles absolutamente solo. Y eso también condicionó el resultado.

Peñarol ya dejó seis puntos de los 12 que disputó. El panorama pintará esperanzador si Gargano vuelve del covid en forma como para jugar el fin de semana contra Rentistas.

El club, además, deberá esperar qué hace Óscar Tabárez con la convocatoria a la Copa América de Brasil que comienza el domingo próximo. Lo que mostró Torres en su debut ante Paraguay fue distinto y le abrió la puerta en la selección. Si Giovanni también se mete en la nómina definitiva, esta estado letárgico en que entró el equipo puede durar un mes entero. Y a puro 0-0 no se consiguen campeonatos.

La ficha

Wanderers:

Ignacio De Arruabarrena 6

Hernán Petryk 5

Guzmán Pereira 5

Darwin Torres 5

Mathías Abero 5

César Araújo 6

Krisztián Vadócz 5

Leandro Pais 5

Nicolás Quagliata 4

Diego Hernández 6

Hernán Rivero 4

DT: Daniel Carreño

Peñarol:

Kevin Dawson 6

Juan Acosta 4

Fabricio Formiliano 5

Gary Kagelmacher 4

Valentín Rodríguez 4

Pablo Ceppelini 5

Jesús Trindade 6

Damián Musto 5

Cristian Olivera 5

Agustín Álvarez Martínez 4

Agustín Dávila 4

DT: Mauricio Larriera

Cambios en Wanderers: 45' Diego Riolfo (4) x N. Quagliata, 58' Bruno Veglio (4) x H. Petryk y 75' Renzo López x H. Rivero, 86' Kevin Rolón x D. Hernández y Mauro Méndez x K. Vadócz

Cambios en Peñarol: 30' Agustín Canobbio (6) x D. Musto -lesionado-, 75' Maximiliano Pereira x A. Dávila y Gonzalo Freitas x P. Ceppelini

Cancha: Parque Viera

Juez: Yimmi Álvarez (7)

Amarillas: 8' y 70' V. Rodríguez (P), 31' H. Petryk (W), 36' Rodrigo Bengua (ayudante técnico W), 56' G. Pereira (W)

Expulsado: 70' V. Rodríguez (P)

El arbitraje en la mira