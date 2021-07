Con Lacalle Herrera como "bisagra", el Herrerismo reivindicó el "triunfo" de sus ideas

Luis Alberto Heber hizo una pausa y se llevó el dedo índice a la sien. "Hemos ganado; acá", advirtió el ministro del Interior apuntando varias veces a su cabeza frente al centenar de tapabocas presentes en la Casa del Partido Nacional, donde se realizó el Congreso Nacional del Herrerismo este sábado para votar sus nuevas autoridades.

Minutos antes, y ante la atenta mirada de los referentes del sector nacionalista –entre ellos el expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera, el exministro de Economía Ignacio de Posadas, el ministro Heber y los senadores Gustavo Penadés y Gloria Rodríguez, además de diputados, jerarcas, asesores y militantes–, un video institucional ya había dado con el tono. Bajo el concepto de "el triunfo de las ideas", el mensaje de difusión presentado en el Congreso reivindicaba el rol del Herrerismo, ya desde los 90, en la promoción de ideas “transformadoras” que fueron “atacadas por los defensores del conservadurismo, como el Frente Amplio, el PIT-CNT e importantes sectores del Partido Colorado”, pero que hoy –según añadía la pieza audiovisual– son aceptadas por todos los partidos.

Camilo dos Santos

La importancia de la sostenibilidad fiscal y monetaria, el rol de la inversión público-privada, la ley de puertos y la apertura a la competencia, la reforma de seguridad social y la reforma del Estado son algunos de los temas que el Herrerismo señala haber puesto a consideración "hace 30 años" y que ahora reivindican "hasta en el Frente Amplio".

“Hemos ganado en las ideas. Los proyectos que fueron vilipendiados hoy son reconocidos por la fracción de más ultraizquierda”, acotó Heber en su informe político. “Al punto que me van a llevar al Parlamento por la ampliación del puerto. Y escucho con asombro que muchos que nos critican son ahora defensores de la ley de puertos. ¡Y dijeron de todo contra la ley! Ahora parece que es la mejor ley. Y lo es, porque es una gran ley. Pero no necesitábamos que lo dijeran 30 años después”, argumentó el jerarca, que será interpelado en el Senado por el Frente Amplio debido al acuerdo que firmó cuando aún era Ministro de Transporte y Obras Públicas, extendiendo la concesión de la terminal portuaria a Katoen Natie por otros 50 años, a cambio de una inversión de casi US$ 500 millones y de que no se realizara un juicio al Estado por incumplimientos en la anterior administración.

"Más mañana que ayer"

Once y veinte. Once y cuarenta y cinco. Doce y veinticinco. El diputado Juan Martín Rodríguez, uno de los exponentes de la nueva camada del herrerismo, grababa con lapicera sobre una hoja la hora exacta en la que se trataba cada punto del orden del día.

Además de renovar las autoridades del Comité Ejecutivo, con Lacalle Herrera nuevamente electo presidente de ese órgano, el Congreso Nacional de este sábado sirvió también para hacer honor a la obsesión del expresidente por el paso del tiempo, una huella que dejó en su hijo, el presidente Luis Lacalle Pou, y también en la agrupación que fundó en 1980.

En un acto que tomó como eslogan el latiguillo lacallista "Más mañana que ayer", el exmandatario cerró la jornada con un breve discurso en el que además de definir la filosofía herrerista, y de insistir en la importancia de pensar en el futuro, valoró el recambio generacional del sector.

"El otro día en el homenaje a Luis Alberto de Herrera, hizo uso de la palabra Natalia Borrazás Urrutia, compañera de la juventud. El bisabuelo de Natalia me acompañó cuando fui candidato a diputado por Treinta y Tres en 1966. Eso a mí me hace reflexionar muchísimo acerca del paso del tiempo. Eso quiere decir que yo tengo que tener una noción clara de dónde debo estar, y dónde no debo estar", comentó Lacalle Herrera, quien se definió como "una bisagra que articula a distintas generaciones, a distintas regiones y a distintos niveles de adhesión al Herrerismo".

"Esa es mi función y ninguna otra: la de lograr la coincidencia de esos esfuerzos y esperanzas", agregó el fundador de la agrupación, quien resaltó como "positivo" el hecho de que ya no conocía a todos los presentes en la sala o las ventanitas del Zoom. "Como decía el doctor Herrera, en una frase tan linda que no deben perder nunca de vista: que sea la cosecha el mejor elogio de la semilla. Disculpen el sobrante de vanidad: creo que la semilla fue buena porque aquí está nuestra cosecha; es toda esta gente joven que está gobernando", agregó.

Camilo dos Santos

Su discurso viró luego hacia una descripción de los principios herreristas y su vigencia hoy en día. En ese sentido, Lacalle Herrera llamó a "no estar atrapados cautivos del pasado", tanto en el sentido de tener "mente fresca" como en el relacionamiento interno del partido.

"En nuestro partido los movimientos que abrieron cauce ancho y popular son los que pensaron más en el mañana que en el ayer. Pero no porque no lo tuviéramos ni no lo tengamos, sino porque nos acucia el mañana. Lo de ayer ya está, quedó consolidado en ese misterio que es el abismo del tiempo. Tenemos urgencias del mañana. Y eso nos lleva espiritualmente a estar pensando siempre en cosas nuevas. Mantenernos jóvenes en la cabeza. Aceptar las tecnologías, aceptar los métodos, aceptar la globalización, aceptar los cambios trascendentes en el mundo, en la región y en el país. Pero con anclaje, bien parados y afirmados en lo que hemos sido", remarcó.

"El herrerismo despierta amores y adhesiones. Quienes lo vean con discrepancia a veces nos elogian", dijo Lacalle Herrera al ser consultado sobre el uso despectivo del término "herrerista" por parte de la oposición.

Sobre el concepto de herrerismo, Lacalle dijo que su influencia está "en todo el partido", y dijo que los blancos son "todos wilsonistas y todos herreristas". "Cuidado con usar el pasado para abrir grietas en el pasado. Ya las tuvimos y eso está laudado", señaló.

"Los dos ingredientes siguen siendo los esenciales: la patria –no cualquiera sino esta–, y lo popular –el comprender y llevar a cabo acciones para la mejora de nuestra ciudadanía–. En cuanto al estilo: ideas y acción. Si algo nos caracteriza es que hacemos cosas. Y vamos adelante en la columna y vamos a seguir estando en la columna en todo lo que vaya a pasar desde el lunes en adelante. Con un respaldo de ideas que es la defensa de Occidente y las ideas de libertad, en momentos en que se lleva un ataque contra ellas en todo el mundo", concluyó el expresidente, que luego de su discurso firmó varios ejemplares de su último libro La historia vivida, en la que se extiende en ese tipo de reflexiones, y traza la historia del Herrerismo como sector, hasta 1989.

Antes de terminar, aclaró que ya no es "partícipe de las luchas cotidianas", una decisión que también dejó claro al ser consultado por la prensa acerca de cuestiones de actualidad como el referéndum contra la LUC o la estrategia de Uruguay para evitar el corsé del Mercosur. "Estoy pero no estoy", advirtió entre risas.

Defensa del gobierno y la LUC

Además de Lacalle Herrera, tanto el ministro Luis Alberto Heber como el senador Gustavo Penadés tomaron la palabra y destacaron el rol del Herrerismo en la defensa del gobierno y del presidente Lacalle Pou.

Heber, secretario general del sector, dijo que "tiene que haber un antes y un después" con la gestión del gobierno de coalición, "sobre todo tras 15 años de un gobierno socialista que ha llevado al país a situaciones críticas en lo social, en lo económico y en la seguridad".

Penadés, responsable del informe parlamentario, dijo también que el Herrerismo "ha sido pieza clave" en lo que va del gobierno y anunció que el sector "se pondrá en marcha" para defender la ley de urgente consideración, ante el ya bastante probable escenario de referéndum. "El Herrerismo se pone en marcha para defender una gran ley que ya está dando resultados", afirmó el senador.

A través de una declaración pública, la agrupación ratificó su voluntad de "defender los compromisos asumidos con la mayoría de los uruguayos, que eligieron el cambio y votaron a favor del Compromiso por el país, acordado por la coalición multicolor".

"Ese compromiso que se está cumpliendo con leyes que introducen las reformas que la mayoría quiso, votó y defenderá; y nosotros, como sus representantes, así lo haremos", añade el documento.

En particular, el Herrerismo ratificó "enfáticamente la política en materia de seguridad y combate a la delincuencia que ha desarrollado el gobierno, instrumento esencial para garantizar a la sociedad su derecho inalienable a vivir en paz y en ejercicio pleno de su libertad".