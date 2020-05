Conciertos Tinker: un abrazo doméstico entre músicos y público

El termino Tinker no tiene una traducción exacta. Al menos no en el contexto en el que es utilizada en el ciclo de conciertos que comenzará este viernes 8 a las 21 horas. Si hay que darle una definición aproximada, cabe decir que es un término que se usa en el ámbito científico y que refiere a aquello que se hace investigando y jugando a la vez, mezclando cosas que a priori, no combinan.

Tinker es, entonces, una búsqueda creativa, y que se puede encontrar tanto en las actividades científicas como artísticas. El gestor cultural Gerardo Grieco lo tomó del escritor Fernando Foglino, tanto para bautizar su agencia de gestión como este ciclo de espectáculos en los que justamente, se busca combinar elementos que a priori no pertenecen juntos.

“Es usar la tecnología para saltar el distanciamiento social y las salas cerradas”, explicó Grieco, exdirector del Teatro Solís, la Sala Zitarrosa y el Auditorio Nacional del Sodre, a El Observador. Grieco lleva adelante esta iniciativa junto a Erika Hoffman, y recibieron apoyo de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANII).

En el ciclo que se emitirá vía streaming, y que comienza con cuatro presentaciones pero que tiene la intención de continuar más allá, los artistas tocarán desde el living de su casa, pero no hablarán sobre el coronavirus, sino que compartirán recuerdos, historias, poemas, cuentos o canciones ajenas con el público. Será un abrazo a distancia, y también una forma de apoyar a los artistas.

Según Grieco, “los artistas son uno de los sectores que más hay que cuidar en la pandemia. No es que sean indigentes, pero son los que realmente sufren porque no pueden trabajar. En particular aquellos vinculados a las artes escénicas, como la música, el teatro y la danza. Pueden estar creando cosas nuevas pero lo que no sucede es el hecho artístico”, consideró.

El encargado de inaugurar el ciclo es Luciano Supervielle. A él lo seguirán, cada viernes de mayo, Florencia Núñez, Malena Muyala y Hugo Fattoruso acompañado por Albana Barrocas, en ese orden. La selección inicial buscó incluir a artistas que pudieran ofrecer las presentaciones desde sus casas y que pudieran hacerlo en solitario, o de alguna forma que no implicara reunir bandas. También se buscó la variedad en edades y la paridad de género, aunque Grieco asegura que hay una “lista enorme de artistas para invitar”.

Ya que la intención es que los conciertos Tinker prosigan, tanto mientras duren las medidas de prevención sanitaria como luego de que termine el período de encierro y distanciamiento, entre los planes a futuro está el de incorporar al ciclo bandas y grupos, así como la opción de incorporar público.

Eso será en grupos limitados, de unas 15 a 20 personas, aunque manteniendo la emisión a través de streaming.

Pero antes de poder dar ese paso, los artistas estarán en solitario, y el armado y desarrollo de las presentaciones virtuales incluye cuidados y precauciones que se adaptan a las recomendaciones de cuidado y salud para evitar la propagación del virus que desvela al mundo desde hace unos meses.

El equipo técnico de los conciertos Tinker, liderado por César Lamschein, trabajará a distancia con los equipos (tanto de sonido como de imagen). Habrá una desinfección periódica de esos materiales de trabajo, todos los involucrados utilizarán tapabocas y guantes, y la operación y monitoreo de lo que se está emitiendo será a distancia.

Desde el comienzo de la pandemia, los shows musicales vía streaming han poblado las redes sociales, tanto como una forma de mantener el movimiento para los artistas y el público como para transmitir ánimo y ofrecer entretenimiento en días de movilidad limitada y propuestas artísticas en pausa. Sin ánimo de compararse con las otras ofertas, Grieco señala que los conciertos serán “un lugar de encuentro y con mucho cuidado de lo que se muestra. La idea es celebrar a la música y a los músicos, y que ellos jueguen con el concepto. Es una búsqueda y la combinación de tecnología y música, y la ceremonia de juntarse a celebrar la música”.

Para el gestor, el período que estamos atravesando servirá para cambiar algunas percepciones y revalorizar ciertas tareas. Y eso también busca ser el aporte de este ciclo de presentaciones. “La vida no tiene sentido sin música”, aseguró. “Y si bien todo es bastante horrible, rescato que con el coronavirus se le va a dar por un lado otro lugar a la ciencia, que está rezagada en la lista de prioridades. Por otro, creo que esto reposiciona al Estado y las instituciones públicas, y demuestra que la cultura es el futuro. Valoriza las artes. Eso es una expresión de deseo pero cumple un papel de la vida en sociedad que ahora se nota mucho más”, concluyó.