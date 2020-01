Concurso de carnaval rejuvenecido: fixture “comercial”, bus gratuito y chat bot

La instauración del denominado Bus Carnaval, nuevo sistema de clasificación de la primera a la segunda rueda, venta récord de abonos, nuevos servicios tecnológicos y etapas con nombres de carnavaleros históricos son algunas de las novedades con las que comienza hoy el Concurso Oficial de Agrupaciones de Carnaval de 2020 en el Teatro de Verano Ramón Collazo.

Este año compiten 20 murgas, cinco elencos de parodistas, cinco comparsas, cinco de humoristas y cuatro revistas. Y entre los 39 elencos están los cinco que salen a defender la corona lograda hace un año: la murga La Trasnochada, los parodistas Nazarenos, la comparsa Tronar de Tambores, los humoristas Cyranos y la revista Tabú.

Todos ellos son candidatos a retener el primer premio, pero en cada categoría hay "rivales de peso" y entre ellos murgas como Agarrate Catalina, La Gran Muñeca, Cayó la Cabra y hasta algún debutante como Un Título Viejo o La Cayetana (que ganó la prueba de admisión); los parodistas Los Muchachos, Zíngaros y Momosapiens; las revistas House y La Compañía; los humoristas Choby's y Sociedad Anónima; y las comparsas Yambo Kenia y Sarabanda. Y, claro, algún otro puede sorprender y celebrar ya en marzo, cuando suceda la Noche de los Fallos.

Varias novedades

Durante 2019 la gremial Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos y Populares del Uruguay (Daecpu) encargó a las empresas Cifra y Factum un estudio de mercado, para medir el impacto de las actividades de carnaval, lo que permitió disponer de informaciones clave para evolucionar en la calidad de los servicios que se prestan a los carnavaleros, al público y al resto de los actores vinculados a esta actividad artística.

Según explicó a El Observador Carlos Nípoli, secretario de Daecpu, una de las dificultades que existía era, para mucha gente, la llegada y el egreso desde la zona del Parque Rodó en la que está el teatro. Por eso se dispuso la implementación de un ómnibus especial que saldrá cada 20 minutos de Tres Cruces con dirección al Teatro de Verano, con frecuencias de retorno al mismo punto, con detenciones en el camino donde hay paradas de ómnibus. Habrá dos unidades, una provista por Cutcsa y la otra rotativa entre el resto de las compañías, en una gestión coordinada con la Unidad de Movilidad de la Intendencia de Montevideo.

Este servicio será gratuito. Solo habrá que justificar la asistencia al Teatro de Verano (mostrando el abono, la entrada o la acreditación). Por lo tanto, será útil para el espectador y para un amplio conjunto de gente que trabaja en el Ramón Collazo. El Bus Carnaval funcionará hasta la medianoche. Posteriormente, tras cada cierre de etapa, habrá sobre la avenida Juan Cachón unidades de 14 líneas de distintas compañías.

Juan Samuelle

El fixture y las clasificaciones

La primera rueda comienza este lunes 27 de enero y se extenderá en principio hasta el domingo 9 de febrero, lo que dependerá de eventuales suspensiones por mal estado del tiempo.

No habrá actividad por el concurso el domingo 2, como es habitual dada la actividad relacionada con la celebración de Iemanjá en esa zona de la rambla montevideana, aunque esa noche habrá en el Teatro de Verano un espectáculo de carnaval organizado por La Española, con acceso para sus asociados. Tampoco habrá actividad por el concurso en los días del Desfile de Llamadas, el viernes 7 y sábado 8 del mes que viene.

Los horarios de cada uno de los espectáculos se están ajustando. Sí se sabe que del lunes 27 al sábado 1º habrá cuatro actuaciones por noche y luego, desde el lunes 3, habrá tres por jornada hasta completar la primera rueda.

Cada una de las etapas que habrá, considerando las primeras dos ruedas y la Liguilla, tendrá como nombre distintivo al de una figura histórica del carnaval. La primera etapa se denomina Carlos Adinolfi.

El sistema de clasificación cambió

En la primera rueda concursarán los 39. A la segunda avanzarán hasta 34 (16 murgas, cinco parodistas, cinco comparsas, cuatro humoristas y cuatro revistas) según marca el reglamento, pero pueden ser algunos menos (si el jurado entiende que no llegan a 34 los que tienen mérito para superar la primera fase) o más (si hay empates en los cupos finales de alguna/s categoría/s). El fixture de la segunda rueda se diseñará apenas concluya la inicial.

Uno de los cambios instaurados en el reglamento establece que para avanzar a la segunda rueda los conjuntos deberán contar con la aprobación de al menos cuatro de los siete integrantes del jurado que por tercer año consecutivo presidirá el profesor de historia Ramiro Pallares. Los miembros calificadores serán: Jorge Caticha, Alfredo Leiros, Pablo Milich, Guillermo Reimann, Norma Berriolo, Paola Garabedian y Lucrecia de León. Habrá además miembros alternos: Pablo Taranto, Félix Correa, Gabriela Barboza y Marianella Freire.

La Liguilla volverá a contar con los 24 mejores espectáculos que entonces, a fines de febrero e inicios de marzo, harán una tercera presentación ante el jurado (10 murgas, cuatro parodistas, cuatro comparsas, tres humoristas y tres revistas).

En atención a uno de los reclamos que el público ha expuesto, este año está previsto que la actividad nunca concluya más allá de las 0.45 de cada jornada y cuando haya tres espectáculos puede finalizar incluso antes.

Juan Samuelle

Criterio comercial

Para diseñar el fixture de la rueda inicial se tuvo un criterio comercial, explicó Nípoli. Por un lado, según el mencionado estudio de mercado, se detectó que hay siete u ocho conjuntos que son los más taquilleros, capaces por sí solos de generar un lleno en las gradas del Parque Rodó, los que protagonizarán el show de cierre en la mayoría de las noches y obviamente no coincidirán en una misma etapa. Esos elencos, además, no actuarán un viernes o un sábado, teniendo en cuenta que en esos días no es necesario que vaya un conjunto de los más populares, porque durante el fin de semana las entradas suelen agotarse. Se tuvo en cuenta también, para diseñar cada grilla, los resultados del concurso de 2019 y los de la prueba de admisión.

Juan Samuelle

Álvaro Recoba, maestro de ceremonias en el Teatro de Verano.

Récord de venta de abonos

El precio de las entradas, en las primeras dos ruedas, será $ 280 la platea alta y $ 500 la platea baja. Son todas localidades numeradas. La venta se realiza en la red de locales de Abitab en todo el país. Si hay un remanente, esas localidades se expenderán cada día en boleterías del Teatro de Verano, desde la hora 19. El aforo del escenario es de unos 4.500 espectadores.

Este año hubo una venta récord de abonos (localidades en la platea baja), se colocaron 780. Los precios fueron $ 9.000 para presenciar todos los espectáculos de las dos ruedas iniciales y $ 11.500 para ingresar al Ramón Collazo en las tres ruedas. El motivo de ese récord, se entiende, está en el diseño de etapas más equilibradas en el nivel de los espectáculos involucrados y que “se congeló” el precio del año pasado.

Juan Samuelle

Más trabajo para los carnavaleros

El presidente de Daecpu, Enrique Espert, valoró la existencia de más cantidad de escenarios cuando se hizo el lanzamiento del carnaval el 20 de diciembre en el Radisson Victoria Plaza. Al respecto, según verificó El Observador, este año habrá 33, seis más que en 2019. Es la mayor cantidad en los últimos 28 años, considerando el Teatro de Verano, los tablados privados, los escenarios populares, los Rondamomo y los escenarios móviles, con una amplia gama de valores en las entradas e incluso algunas propuestas gratuitas.

Juan Samuelle

Vaso ecológico, Chat Bot y Frame Alive

En el Teatro de Verano, este año, se comercializarán vasos ecológicos conmemorativos del concurso 2020 con logos de las empresas Pepsi, Pilsen, Antel y Tenfield, que tienen como novedad que mediante una aplicación permitirá “leerlos” y observar parte de los espectáculos de la etapa de la jornada anterior. Eso es parte de una serie de innovaciones en comunicación que involucran además el sitio de Daecpu en Internet y sus espacios en las redes sociales.

Otra de las novedades es el Chat Bot (098-DAECPU), que permitirá acceder a la programación de los tablados, más la aplicación Frame Alive, que tendrá contenidos exclusivos audiovisuales al escanear una serie de imágenes que Daecpu irá indicando.

Nípoli destacó que en el Teatro de Verano se instalará la habitual pantalla gigante para exhibir las imágenes que genera VTV, y habrá dos plazas de comidas con novedades y cambios en la infraestrucura con el objetivo de mejorar el confort para carnavaleros, público y trabajadores.

Daecpu sostendrá su actitud de invitar cada noche a personas asistidas por instituciones de acción social para que vean los espectáculos y además se les brindará alimentos y bebidas.

Además, VTV emitirá cada noche en directo la actuación de los últimos dos conjuntos, pero si hay entradas agotadas puede televisar el anterior o los anteriores según si se trata de una etapa de tres o cuatro elencos. Los espectáculos que no sean emitidos en directo se emitirán en diferido. Y habrá seis emisoras de radio locales emitiendo las actuaciones y otras dos lo harán exclusivamente en el exterior, una en Estados Unidos y otra en España.