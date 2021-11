Condenaron por atentado a seis personas que se manifestaron por el traslado de Mariana Mota en 2013

La fundadora de la Plenaria Memoria y Justicia, Irma Leites, el exmiembro tupamaro Jorge Zabalza, el exfutbolista Diego Jaume, el dirigente de Adeom Aníbal Varela y los activistas Álvaro Jaume y Eduardo Jaume, quienes en febrero de 2013 se manifestaron en contra del fallo que declaró inconstitucional la ley interpretativa de la ley de Caducidad, fueron condenados por un delito de atentado tras una movilización en la sede de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), informó La Diaria y confirmó a El Observador el abogado Juan Fagúndez.

En esa ocasión, los manifestantes protestaron por el traslado de la entonces jueza Mariana Mota, encargada de diversos casos vinculados a la violación de derechos humanos, quien pasó de la órbita penal a la civil mientras era responsable de más de 50 expedientes relacionados a estos temas durante la dictadura.

A causa de la protesta, Leites, Zabalza, y Álvaro Jaume fueron condenados por la jueza Ana de Salterain en calidad de autores, en tanto Diego Jaume, Aníbal Varela y Eduardo Jaume recibieron la sentencia en calidad de cómplices.

Fagúndez, abogado de los implicados, dijo que la defensa elaborará su argumento esta semana para apelar el fallo.

"Están condenados, aunque la sentencia no está ejecutoriada. Si yo no apelo, quedan condenados, pero voy a hacerlo. Hay una sentencia de condena, pero no está firme", explicó a El Observador.