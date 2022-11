Continúa el paro de camioneros chilenos que afecta el abastecimiento de productos de consumo masivo

El paro de los camioneros agrupados en la Confederación de Transportistas, que mantiene bloqueadas varias de las principales rutas de Chile y provoca faltantes de productos de consumo masivo en varias ciudades, ingresó en su séptimo día tras un fracaso de las negociaciones encaradas por el gobierno y representantes del sector.

El gremio exige una rebaja del 30% del precio de los combustibles y mantenerlo congelado durante seis meses, reclamo al que el gobierno respondió con la propuesta de reducir el congelamiento a tres meses y crear un mecanismo de estabilización del precio de los combustibles, por lo que la negociación se estancó.

Según el ministro de Hacienda, Mario Marcel, la rebaja del 30% de todos los combustibles por seis meses tendría un costo fiscal de unos US$ 2.500 millones, si es que los precios se mantienen, lo que calificó de "desproporcionado" al ser equivalente al presupuesto que el Estado nacional destinada a la salud primaria en todo el país.

El presidente Gabriel Boric dijo la semana pasada que "no hay fundamentos" para que los camioneros mantengan el paro y advirtió que se actuaría con "toda la firmeza de la ley" para desbloquear las rutas. Por su parte, la subsecretaría de Interior informó que son 16 los detenidos en el marco de las protestas en Coquimbo, Arica y Parinacota, Antofagasta, Tarapacá y Ancud.

"Un paro prolongado de camioneros no es un paro contra el gobierno, es un paro que agrede a los chilenos", aseguró el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, al término de la fracasada reunión en las sede del Ministerio de Transportes, cuando se cumple el sexto día de una medida que provoca dificultades logísticas que alteran el normal abastecimiento.

"Esta movilización nos complica, porque se da justo en el inicio de la temporada de cosecha más importante y de exportación de frutas, clave para la alimentación y los ingresos del país", dijo a medios locales Cristián Allendes, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura.

Los camioneros mantienen estacionados sus vehículos en varios puntos de la carretera panamericana. Por momentos, realizan bloqueos y en otros ralentizan la circulación. El gobierno acordó con la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile para congelar el precio de los combustibles por tres meses, pero no con los agrupados en Fuerza Norte, cuyo líder, Cristian Sandoval, dijo que el acuerdo "no es satisfactorio".

El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) de Chile, Cristián Allendes, alertó sobre el "desabastecimiento y la suba de precios" por el paro de camioneros que ingresó en su sexto día y anticipó "medidas drásticas" contra ellos de no deponer la medida de fuerza, entre las que destacan atrasos en los pagos.

Tras reunirse en La Moneda con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, el titular de la SNA, que reúne a gran parte de productores y empresarios del sector silvoagropecuario, expresó que desde el Gobierno adelantaron que de no llegar a un acuerdo van a intentar desbloquear los cortes de ruta por la fuerza.

"Si no terminan con este paro, nosotros, que somos los que le damos su salario, vamos a tomar medidas que también serán drásticas contra ellos, porque no puede ser que un sector complique tanto a todo el sector productivo”, declaró Allendes. “Si ellos no nos dan el servicio que necesitamos, nosotros tampoco tenemos la obligación de atenderlos como lo hemos atendido hasta la fecha durante muchos años”, dijo el presidente de la SNA.

En noviembre comienza la exportación de frutas en una época del año muy importante para los productores que ven “complicaciones graves” de no terminar la movilización de los trabajadores. Chile exporta alrededor de 5.000 contenedores de frutas a la semana, lo cual equivale a US$ 500 millones, situación que se ha visto fuertemente interrumpida por el bloqueo de rutas realizado por el paro de camioneros, además del desabastecimiento de distintas localidades del país, principalmente la zona norte.

Allendes valoró el esfuerzo que se está haciendo desde el Gobierno para dar término al paro en soluciones que “no dependen completamente del Estado” y agregó que como “productores” se han hecho responsables por el alza de los combustibles de los transportistas, motivo por el cual no justifican la medida de fuerza.

El miércoles, la ministra del Interior, Carolina Tohá, afirmó que el gobierno aplicará la Ley de Seguridad del Estado a los camioneros que continúan con el corte de rutas que están afectando el normal funcionamiento del país, normativa que implica mayores penas para los involucrados que afecten la seguridad interna o el orden público, busca desbloquear las rutas del país afectadas por el paro.