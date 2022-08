Cooperativas de transporte realizan paro por reforma jubilatoria y Saldain les respondió

Rodolfo Saldain, presidente Comisión de Expertos en Seguridad Social y el principal redactor del anteproyecto de reforma jubilatoria, respondió a los reclamos de los trabajadores agremiados de cooperativas del transporte (Ascot) que este jueves paralizan sus actividades en protesta por la reforma de la seguridad social.

Ascot manifestó en un comunicado su "preocupación por la decisión de aumentar la edad mínima de jubilación para el transporte, a los 65 años".

"¿Qué va a pasar con los compañeros que no puedan renovar las licencias de conducir y aún no estén en edad de retiro? ¿Quién se va a hacer cargo de su trabajo y su salario?", cuestionó.

Saldain respondió que la redacción del proyecto, el artículo 34, prevé que algunos sectores "aparte de construcción y rurales, puedan solicitar un régimen especial". "Los plazos establecidos llevan a que esos pedidos deban resolverse en 2025, 2 años antes de que la edad normal pase a 61 en 2027", añadió en Twitter. El anteproyecto ya prevé que para la construcción y el sector rural no se aumente la edad jubilatoria.

El art. 34 del prevé que otros sectores, aparte de construcción y rurales, puedan solicitar un régimen especial. Los plazos establecidos llevan a que esos pedidos deban resolverse en 2025, 2 años antes de que la edad normal pase a 61 en 2027.https://t.co/nVSQMT0PhW @ladiaria pic.twitter.com/aoV7fEpSQA — Rodolfo Saldain (@r_saldain) August 11, 2022

El artículo 34 del anteproyecto que se puede leer aquí dice: "Otros sectores de actividad laboral a los que no apliquen cómputos de servicios bonificados o regulaciones laboral o salariales que contemplen condiciones de trabajo y medio ambiente de trabajo particularmente exigentes, podrán solicitar fundadamente la inclusión de puestos de trabajo de los mismos en regímenes de causal jubilatoria anticipada, dentro del plazo de doce meses de la vigencia de la presente ley (numeral 1 del artículo 6). El Poder Ejecutivo requerirá los informes técnicos pertinentes a la Agencia Reguladora de la Seguridad Social, la que deberá expedirse dentro del plazo de un año, prorrogable por un plazo adicional de seis meses por razones fundadas".

Por otro lado, el redactor respondió también a declaraciones el dirigente de Ascot, Julio Spinetti a radio Universal, y que recogió La Diaria. "Creemos que los trabajadores del transporte no podemos, no estamos en condiciones de a los 60 años ir a renovar la libreta, que no nos la den y no tengamos un lugar de trabajo donde cumplir", explicó.

Saldain alegó, en un tuit donde anexó una captura de pantalla de las declaraciones citadas, que "la no renovación de la libreta por razones de salud al chofer profesional es, por definición, un caso de incapacidad para la tarea habitual, independientemente del porcentaje de baremo que otorgue el peritaje médico del BPS". "Igualmente, nada obsta a que se aclare a texto expreso", concluyó.

Al paro de este jueves se adhirieron el Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines (Sutcra), del transporte suburbano y el Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt).

Respecto a los servicios, las últimas salidas de urbanos y suburbanos serán a la hora 8:30 del jueves. Mientras que los trabajadores de talleres y sectores fijos pararán desde la hora 10:00.

Los sindicatos harán una concentración en Montevideo, en la avenida 8 de Octubre y Villagrán. Luego de la manifestación se retomarán los servicios, según el escrito.