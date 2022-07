Cordones rojos de Pocitos y La Blanqueada: el "robo de metraje" de estacionamiento que indigna a vecinos

"Esa camioneta en cualquier minuto va a ser boleta". El dedo de Diego Da Silva apunta al vehículo estacionado sobre Francisco Muñoz y José Ellauri, en pleno Pocitos. El cordón a su mano izquierda luce con la frescura de un color rojo recién pintado, apenas mes y medio atrás. "He visto al guinche llevarse tres autos en menos de una hora en el mismo lugar", sostiene el vecino, que es dueño de la verdulería en la esquina.

Es el mismo color rojo intenso que empapa el cordón sobre el almacén del reconocido chef Hugo Soca en Carlos Berg y Luis Franzini, y que impide el estacionamiento a los comensales –a riesgo de ver su auto retirado por la grúa–. Y es el mismo que recubre desde hace pocas semanas a casi todas las esquinas de las manzanas de Pocitos, Punta Carretas y La Blanqueada.

La única diferencia es la cantidad de metros que la nueva pintada le come a cada cordón desde la esquina hacia el centro de la cuadra, respecto a cómo solía estar antes. A tal punto incluso que la alcaldesa blanca del Municipio CH, Matilde Antía, habla de un "robo de metraje" de parte de la Intendencia de Montevideo (IM). "En Punta Carretas o la zona de La Blanqueada te roban un metro o dos para estacionar, en un lugar donde ya está lleno. A la vista queda divino, pero hay un tema de metraje que no estaría funcionando", dijo la jerarca a El Observador.

La situación motivó este miércoles que Antía dirigiera una carta al director de Movilidad de la comuna, Pablo Inthamoussu. "Los testimonios que recibo de los vecinos son más o menos lo mismo: indican que “la intendencia hace esto para después mandar el guinche”; que “ no tienen límites en su afán recaudatorio”", expone la misiva a la que accedió El Observador.

Camilo dos Santos

Cordón rojo en el barrio Pocitos

"A esto se le suman los reclamos de los cuidacoches, que también se ven afectados ante este accionar, al reducirse los espacios", escribió la alcaldesa, quien pidió "tener conocimiento sobre el criterio técnico al que responde esta extensión del “cordón rojo”".

"Está bien para organizar un poco la movilidad, pero a veces te quita un lugar en una zona donde es muy difícil estacionar, con la Universidad Católica, los laboratorios y fábricas de la vuelta", asegura Mauricio Cardozo desde el mostrador de su papelería. Como no podía ser de otra manera en la tarde de un día de semana en Estero Bellaco y Cornelio Cantera, el cruce está ajetreado y hay que pelear por un espacio donde parar el auto. "La gente termina estacionando cada vez más lejos y en zonas donde no se puede: en un garage, en las veredas", opina el comerciante.

¿A qué responde el avance del rojo sobre los cordones? "Se trata de un tema de seguridad", responden desde la IM a El Observador respecto a las pintadas realizadas por las cuadrillas del plan ABC. "Esas esquinas se pintan para tener la zona del cruce de peatones libre de vehículos y además mejorar la visibilidad. Los autos estacionados encima del cruce generan un impacto muy negativo en la seguridad", asegura el gobierno departamental.

Camilo dos Santos

Las pintadas avanzan varios metros más desde la esquina hacia el centro de la cuadra

En eso coincide Magdalena Berrugueta, desde su local de Casa Óptica en pleno Pocitos. "Me parece una de las pocas cosas que están muy bien hechas. Yo que circulo todo el día en auto me doy cuenta que es peligroso llegar a la esquina y no tener visibilidad por un contenedor o un auto parado", comenta la comerciante.

El tema no deja de ser sensible para otros, como es el caso de Camila Isnardi, quien logró con suerte estacionar su auto en Gabriel Pereira y Ellauri. "Es bastante molesto. No sé con quién hay que hablar para saber por qué el cordón lo pintaron tres metros más atrás de lo que estaba. Venís en hora pico y lo terminás dejando muy lejos", cuenta la vecina, quien explica que los garages de la vuelta "no bajan de los $3.500". "Tenés el club deportivo por ahí, todos los restoranes. Los fines de semana en hora pico no tenés chance de estacionar", sostiene.

Lo mismo atestigua Florencia Nicoli desde su local Tomiña en Carlos Berg y Obligado, desde donde se ve al guinche de la comuna "pasar todos los días". Diego Da Silva, desde su verdulería en Ellauri y Muñoz, no tiene dudas: "Quien conoce un poquito y está empapado sabe que esto responde a la necesidad de recaudación de la intendencia, ante la negativa del préstamo (del Banco Interamericano de Desarrollo)", dice.