Coronavirus: las celebraciones de Pascua en el mundo en medio de las cuarentenas por el covid-19

Cristianos de todo el mundo celebraban este fin de semana de Pascua otra vez bajo las restricciones contra el coronavirus, que sigue propagándose con fuerza, especialmente en América Latina, donde hubo más 25 millones de contagios.

Ante el aumento de infecciones, y a pesar de que la vacunación va avanzando, muchos gobiernos tuvieron que volver a imponer medidas.

Italia, uno de los países europeos más golpeados por el virus, inició el sábado un estricto confinamiento durante la Semana Santa, con todo su territorio considerado "zona roja" de riesgo elevado, lo que privó a las familias de reunirse en estas fechas tradicionales.

En Roma, en la normalmente bulliciosa Piazza Navona, se veían algunas personas paseando su perro, en un día primaveral.

En los alrededores, las tiendas consideradas esenciales estaban abiertas, pero sin las multitudes habituales.

En Francia, nuevas restricciones en todo el territorio entraron en vigor este sábado, para intentar frenar la explosión de contagios que están poniendo al borde del colapso los hospitales de la capital.

Sacerdotes con mascarillas protectoras como medida de precaución contra la propagación del nuevo coronavirus

Y en la vecina Alemania, donde el gobierno tuvo que dar marcha atrás a unas severas restricciones para el fin de semana pascual, la canciller Angela Merkel pidió a la población que limitara al máximo sus encuentros.

La dirigente instó a "una celebración de Pascua tranquila, en círculos pequeños, con los contactos fuertemente reducidos".

A pesar de los llamados, una nueva manifestación contra las restricciones reunió a miles de personas en Stuttgart (oeste), la mayoría sin mascarillas.

En Suiza, este sábado se celebró una vigilia virtual con velas en recuerdo de las casi 9.700 personas que fallecieron por el covid-19 en el país.

Y en el otro extremo del planeta, en Filipinas, un país que acostumbra a celebrar con fervor la Semana Santa, el gobierno extendió el confinamiento en Manila y cuatro provincias aledañas durante una semana más. En total, la medida afecta a 24 millones de personas.

- 25 millones de casos -

La región de América Latina y el Caribe superó el viernes la barrera de los 25 millones de infecciones y ya acumula más de 792.000 muertes, según un recuento de la AFP.

En Chile, que ya vacunó al 24% de la población con dos dosis y avanza más rápido que ninguno en la región, se registraron en los últimos días las peores cifras de contagios desde el inicio de la pandemia.

Ante ese panorama, las autoridades anunciaron que cerrarán las fronteras desde el lunes y por todo abril. En total, el país sobrepasó el millón de infecciones y los 23.000 decesos.

En Argentina, el presidente Alberto Fernández anunció el viernes que dio positivo al covid-19 en una prueba de antígenos, más de un mes después de haber recibido la segunda dosis de la vacuna.

"No tengo la menor idea de cómo me contagié. Soy alguien que se cuida mucho. Si no fuera por la vacuna, la estaría pasando muy mal", dijo en su primera declaración pública.

En numerosos países de la región se registran casos de la variante brasileña del coronavirus, la llamada P1, que se cree más contagiosa.

Brasil, el segundo país del mundo más enlutado por el virus con 328.000 decesos, vivió en marzo el peor mes de la pandemia con más de 66.000 muertos.

Entre los estados que aplican medidas sanitarias, Rio de Janeiro anunció el viernes una prórroga parcial de las restricciones, previstas inicialmente hasta el domingo.

En el mundo, el coronavirus ha matado a más 2,82 millones de personas y ha contagiado a más de 130 millones.

- "No bajar la guardia" -

La nota positiva del día viene de Estados Unidos, donde más de 100 millones de personas han recibido al menos una dosis de la vacuna anticovid, según datos del viernes de la autoridad sanitaria.

Pese a esta cifra alentadora, el presidente Joe Biden volvió a pedir "no bajar la guardia" para "terminar este trabajo" contra la pandemia, que ya se ha cobrado casi 555.000 vidas en el país.

En otros países, las campañas de vacunación no están avanzando tan bien. Ni mucho menos.

En Europa, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya advirtió que sólo un 10% de la población había recibido una dosis y un 4% las dos, muy lejos de sus objetivos.

En la Unión Europea, hay cuatro inyecciones anticovid autorizadas: Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson y AstraZeneca. Esta última, desarrollada por el laboratorio anglosueco y la universidad de Oxford, está en el centro de una polémica por los posibles coágulos que se han detectado en personas inmunizadas con este fármaco.

Pese a que el regulador europeo asegura que es "segura y eficaz", varios países, como Noruega y Dinamarca, optaron por suspender temporalmente su uso. Otros, como Alemania, Holanda o Francia, impusieron limites de edad a su aplicación.

En Reino Unido, donde se han administrado más de 18 millones de dosis de este inmunizante, siete personas que la recibieron murieron de coágulos sanguíneos, de un total de 30 casos identificados hasta ahora, indicó el sábado el regulador británico de medicamentos.

