Cosse y Orsi no se bajan: FA no logra destrabar negociación por presidencia del Congreso de Intendentes

Ni Carolina Cosse ni Yamandú Orsi se bajan de sus aspiraciones de presidir el año que viene el Congreso de Intendentes, cuando la investidura pase a manos del Frente Amplio por acuerdo con el resto de jefes comunales.

En una rivalidad anticipada entre los líderes de mayor proyección en la izquierda, y con una plataforma política en juego para el año preelectoral, el camino pactado fue el de repartirse seis meses en el cargo cada uno, pero los blancos –que son absoluta mayoría en el Congreso– ya negaron esa posibilidad. Con ese trasfondo, en el Frente saben que ambos deberán destrabar las negociaciones en las próximas semanas.

Ambos mantienen su postura de repartirse la presidencia del organismo, y esperan primero que los jerarcas del Partido Nacional planteen su rechazo a la propuesta en los ámbitos formales, según dijeron desde los entornos de ambos jerarcas a El Observador. La negativa se reduce hasta ahora a charlas de pasillo y declaraciones de prensa.

En las conversaciones entre ellos hubo al menos dos alternativas pero ninguna conforma porque implican renunciar a sus aspiraciones, según supo El Observador. Una es que el salteño Andrés Lima sea quien asuma el cargo y la otra es que la presidencia pase al Partido Colorado, cuyo único representante en el Congreso de Intendentes es el riverense Richard Sander.

Dentro del organismo se daba por hecho que sería Orsi quien tomaría la posta del jerarca blanco Guillermo López, dada su trayectoria de 17 años en la interna de ese ámbito –primero como el número dos de la comuna canaria que encabezaba Marcos Carámbula, y luego como intendente–. El jefe comunal del MPP, candidato cantado en 2024, es un interlocutor frecuente para sus colegas nacionalistas, que también destacan un afecto personal hacia el intendente de Canelones.

Fue Cosse quien pateó el tablero al expresar su interés a mediados de año, a través de su representante al Congreso, Mauricio Zunino, quien es también su primer suplente en la Intendencia de Montevideo (IM) y el director de Recursos Financieros.

Las ausencias de la líder capitalina en los plenarios del organismo –ha faltado a más de la mitad– le han generado fricciones con sus colegas nacionalistas. "La otra no viene mucho, pero él viene con regularidad”, había dicho el sanducero Nicolás Olivera sobre los dos líderes frentistas, mientras que el floridense López declaró (con ironía) en Doble Click que que “debe tener otras prioridades que no le permiten participar una vez al mes". Cosse recogió el guante y respondió días después en ese tono: "Se ve que me extrañan", dijo, y defendió la "solidez" de Zunino.

"Imagino que querrán mostrar gestión por seis meses cada uno", había comentado el intendente Lima meses atrás ante la consulta de El Observador respecto a las conversaciones. El salteño lleva representando dos años al Frente Amplio dentro del organismo en calidad de vicepresidente de la Mesa, que es el brazo ejecutivo del ámbito.

La presidencia del Congreso de Intendentes tiene antecedentes de haber hecho las veces de plataforma para futuros precandidatos a la presidencia, en especial con la oportunidad de viajar a otros departamentos, cuando de otro modo no lo harían. Entre ellos se incluyen al fallecido exmandatario Tabaré Vázquez –quien comandó el organismo en 1993 como intendente de Montevideo–, el blanco Jorge Larrañaga –que lo presidió en 1998 en su calidad de jefe comunal de Paysandú– y el frentista Daniel Martínez en 2016.

En el FA recalcan que ya hay un antecedente de repartirse la presidencia del Congreso de Intendentes, y que de hecho el propio Orsi cedió en 2017 su lugar a Adriana Peña, entonces intendenta de Lavalleja, para suceder al colorado Marne Osorio (2017). Si los blancos no abdican a sus resistencias, en la izquierda saben que las semanas son contadas para tomar la decisión final.