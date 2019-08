Cristiano marcó sus diferencias con Messi

El delantero portugués de la Juventus, Cristiano Ronaldo, marcó sus diferencias con el argentino Lionel Messi, con quien en los últimos años compitió por el cetro de mejor jugador del mundo, diciendo: “La diferencia conmigo es que he ganado la Champions League con clubes diferentes. Fui seis veces consecutivas goleador de la Champions League”, expresó.

El portugués realizó las declaraciones en una serie documental de la plataforma online DAZN.

AFP

Aagregó: “Obviamente no se veía tanta rivalidad entre dos jugadores en la cima desde hace muchos años. Hay muchos jugadores que han pasado tres, cuatro, cinco años como mucho arriba ¿Diez años? Nunca vi jugadores estar arriba marcando 40 o 50 goles, ganar títulos. Es lo más difícil de conseguir en el fútbol, cuesta mucho mantener un nivel, estar en forma física, nada cae del cielo”.

AFP

Cristiano elogió también al argentino del Barça diciendo: “Es un jugador excelente que será recordado no solo por los Balones de Oro, sino por estar siempre arriba, año tras año, como yo”.

En el documental también tiene palabras de agradecimiento para Zidane a cuyas órdenes estuvo en el Real Madrid: “Zidane me hizo sentir especial. Le apreciaba mucho como persona y cuando se convirtió en mi entrenador y lo conocí mejor, me hice aún más fan de Zidane. Por cómo es, por cómo habla, por cómo dirige al equipo y por cómo me trató”.

Respecto a su estado de forma, Ronaldo declara en el documental: “Cuesta mucho mantener el nivel y seguir en la cima. Este cuerpo atlético y esbelto no cae del cielo. Lo digo en broma, pero es verdad. Tras los trofeos hay mucho trabajo”.

Además, el delantero luso señala: “Trabajo primero para conseguir el premio para el equipo, porque los premios en equipo te llevan a los individuales. Te levantas a diario para entrenar con la meta de conseguir algo, no es solo levantarse para ganar dinero. Dinero no me falta, gracias a dios. Quiero ganarme un lugar en la historia del fútbol. Ganar cada vez más” afirma.

Cristiano protagoniza tres de los nueve episodios de la serie documental "The Making Off" que repasa la carrera de Cristiano Ronaldo, Neymar Jr y José Mourinho. (EFE)