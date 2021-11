Cristiano Ronaldo se fue silbado por el público tras descontrolarse y pegarle un patadón a De Bruyne

Cristiano Ronaldo, al igual que todo Manchester United, tuvieron un clásico para el olvido este sábado en el que perdieron 2-0 contra Manchester City de Pep Guardiola, con la ausencia del uruguayo Edinson Cavani quien no jugó por encontrarse lesionado.

El portugués no solo fue muy bien marcado, sino que además, apenas tuvo un remate al arco con peligro dentro de un encuentro en el que su rival fue muy superior y mereció ganar por una ventaja más amplia.

Pero cuando se terminaba el clásico, Cristiano Ronaldo tuvo una fea actitud ante el belga Kevin De Bruyne, que llevó a que el árbitro le mostrara la tarjeta amarilla.

No es la primera vez que CR7 tiene este tipo de actitudes.

Hace dos semanas, cuando perdieron 5-0, también como locales en Old Trafford, el clásico del fútbol inglés ante su eterno rival, Liverpool, el portugués tuvo una reacción reprochable, aunque en esa ocasión, el árbitro no lo vio y no lo amonestó.

En aquella oportunidad, Cristiano Ronaldo agredió a un rival que estaba en el piso con la pelota en la mano luego de que se había pitado una falta.

Esta vez, no solo fue el equipo y el técnico Ole Gunnar Solskjaer los que fueron abucheados por las cuatro tribunas de Old Trafford, sino también el propio portugués por esta jugada en la que vio la amarilla y estuvo cerca de la expulsión.

Esta fue la jugada en la que fue amonestado por golpear a De Bruyne: