Cristina Peri Rossi recibe el premio Cervantes este viernes: los detalles de la ceremonia y transmisión

Tres años después de que Ida Vitale, la primera mujer uruguaya en ganar el premio Cervantes, fuera homenajeada en España con el galardón, la historia se repetirá.

Este viernes, a partir de las 7 de la mañana de Uruguay, el nombre de Cristina Peri Rossi sonará en boca de los reyes del país ibérico y se sellará así otro momento histórico para las letras nacionales. El premio a Peri Rossi, de 80 años, marcará el tercer Cervantes para Uruguay –el primero lo ganó Juan Carlos Onetti en 1980– y será la sexta mujer en recibir la condecoración más importante de las letras en español.

La celebración será en el paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, luego de dos años de ceremonias reducidas debido a la pandemia.

Según confirmó el Ministerio de Cultura y Deporte español el lunes pasado, Peri Rossi –que vive desde hace décadas en la ciudad de Barcelona– no asistirá al acto de entrega por motivos de salud y, en su representación, recibirá el galardón la actriz argentina Cecilia Roth. En una entrega de un premio este martes pasado, Roth no quiso pronunciarse sobre su papel en la ceremonia ni aclarar la vinculación con la autora de La insumisa y La nava de los locos. "Se dijo algo que no tenía que haberse dicho y no era el momento, por lo que no quisiera contar nada antes de que esto suceda", señaló en ese momento.

El Premio Cervantes se celebra todos los años el 23 de abril –esta vez es un día antes–, coincidiendo con la fecha de la muerte del escritor Miguel de Cervantes, y únicamente los dos últimos años no se ha podido celebrar ese día por primera vez en su historia debido al coronavirus.

El Cervantes está dotado con 125.000 euros y fue otorgado a Peri Rossi al "reconocer en ella la trayectoria de una de las grandes vocaciones literarias de nuestro tiempo y la envergadura de una escritora capaz de plasmar su talento literario en una pluralidad de géneros".

Recepción

"Lo he recibido con gran alegría, con mucha satisfacción. No me lo esperaba pero me hace sentir feliz porque junta mis dos mundos, América Latina con España. Lo recibo como uruguaya pero también como española, porque tengo las dos nacionalidades", había dicho la autora el pasado 10 de noviembre, día en que se conoció que recibiría el premio. "Me acordé de Julio Cortázar, que nunca tuvo premios y se habría alegrado. Y también me acordé de los uruguayos, que seguro están muy contentos", continuó luego, en declaraciones al programa radial español El ojo crítico.

Peri Rossi nació en Montevideo en 1941, pero está radicada desde 1972 en Barcelona, a donde llegó exiliada en los meses previos al comienzo de la dictadura. Allí ha permanecido desde entonces, con la excepción de un tiempo en el que se exilió en París, a donde llegó ayudada por su amigo Julio Cortázar.

La carrera de la escritora abarca ya seis décadas, y se ha desarrollado entre la poesía, el ensayo, el cuento y la novela. Entre los temas que atraviesan su carrera en las letras se destacan el erotismo, la identidad y la política; su obra le ha valido premios como el José Donoso, el Premio de Relatos Mario Vargas Llosa y la Beca Guggenheim. También le valió de parte del escritor y crítico literario Ángel Rama el apodo "la Rimbaudcita", considerando una conexión temática entre sus versos eróticos y pasionales y la obra del autor francés Arthur Rimbaud.

Considerada además como parte del "boom latinoamericano" junto a Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, y el propio Cortázar, algunas de sus obras más destacadas son La nave de los locos, el reciente La insumisa y los poemario Estado de exilio y Evohé. Hoy, buena parte de su obra puede encontrarse en librerías uruguayas editadas por el sello uruguayo HUM.

La transmisión del premio podrá seguirse a través de TV Ciudad, que comenzará a emitir a partir de las 6.50 de la mañana.