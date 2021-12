Cuáles fueron los productos más comprados por los uruguayos en internet en medio de la pandemia

Tapabocas, cintas de luces led, césped sintético, auriculares inalámbricos y Chromecast fueron los productos más requeridos por los uruguayos a través de la plataforma Mercado Libre en 2021.

Durante el 2021, el comercio electrónico creció de manera exponencial, llevando a Mercado Libre a superar los 66 millones de compradores y 17 millones de vendedores en la región. Un informe realizado por la compañía refleja que esta tendencia se mantiene y señala cómo evolucionó el comportamiento de los usuarios mes a mes en Argentina, Brasil, México, Colombia, Chile Perú y Uruguay.

En Uruguay, siguen apareciendo entre los productos más vendidos, ítems relacionados con el covid-19, donde se destacan los tapabocas. A su vez aparecen productos vinculados al teletrabajo como auriculares inalámbricos o vinculados a entretenimiento en el hogar, como los Chromecast.

En el top 1 de productos más vendidos están los tapabocas. En segundo lugar están las cintas de luces led, seguidos por el césped sintético, los auriculares inalámbricos y el top 5 se cierra con los Chromecast.

"Desde Mercado Libre vamos a seguir acompañando a los casi 2 mil nuevos vendedores que se sumaron en el último tiempo a la plataforma, al igual que lo hacemos con todos aquellos que hacen de la compañía una de sus principales fuentes de ingresos. En este contexto, vamos a seguir trabajando para tener un espacio seguro en donde millones de usuarios puedan continuar encontrando una amplia variedad de bienes y servicios de manera fácil y eficiente”, explicó Diego Gamba, Director del Marketplace de Mercado Libre en Uruguay.

Comercio electrónico

Datos de la región

En el resto de los países de la región, los artículos de protección frente al coronavirus también lideraron las ventas. Entre lo más destacado en la región se encuentran las cajas de 50 unidades de barbijos descartables y los tapabocas N95.

Asimismo, el informe de la compañía muestra un aumento de ventas en productos de consumo masivo y alimentos, como el aceite vegetal en México y la leche condensada en Brasil. Además, la categoría de tecnología también tuvo lugar en el top de ventas del sitio en Chile y Colombia, donde se destacaron los celulares y las luces led; seguida por la categoría de construcción, una de las más populares también en Perú, donde los ladrillos fueron uno de los artículos más elegidos.

Auge del e-commerce

El crecimiento en la plataforma de Mercado Libre se da en un contexto mundial de auge del e-commerce. Según Statista, desde 2021 hasta 2025, los ingresos procedentes del comercio digital a consumidores finales pasarán de los cerca de US$ 3,3 billones registrados este año a los más de US$ 4,2 billones en 2025. El segmento con mayor facturación en este período será el de la moda, con, por ejemplo, cerca de US$ 900.000 millones de facturación.

En lo local también se dan señales del despegue del e-commerce ya que según el último informe del mercado de servicios postales del Uruguay del semestre enero-junio de 2021 que divulgó la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), durante ese período se enviaron 4,862 millones de paquetes, un nuevo récord desde que hay registros. Si se lo compara con igual semestre de 2019 (sin pandemia) se enviaron 1 millón de paquetes más.

Comercio electrónico

Además, en último mes la Ursec atendió un viejo reclamo de los operadores de encomiendas postales del exterior y también de los consumidores uruguayos a la hora de importar artefactos electrónicos con wifi y/o Bluetooth. A través de la resolución de Ursec No. 275/2021 del pasado 9 de diciembre, "se resolvió habilitar el ingreso al país a través de encomiendas postales sin requerir la previa intervención de esta unidad (Ursec) en el trámite correspondiente los dispositivos que operen con las tecnologías Wifi4, Wifi5 y Wifi6 y/o como Bluetooth".

Los couriers cuestionaban la reglamentación anterior porque perjudicaba y desincentivaba la compra de productos electrónicos desde el exterior. Desde el 2017, los operadores venían reclamando que los envíos de productos con conectividad wifi o Bluetooth no sean retenidos por Aduana y puedan ingresar al país sin una certificación de la Ursec, ya que esos equipos no son considerados peligrosos para el espectro radioeléctrico y no hacen interferencia con otros equipos.