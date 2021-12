El fin del engorroso trámite ante la Ursec para importar dispositivos con wifi y Bluetooth

La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) atendió un viejo reclamo de los operadores de encomiendas postales del exterior y también de los consumidores uruguayos a la hora de importar artefactos electrónicos con wifi y/o Bluetooth. A través de la resolución de Ursec No. 275/2021 del pasado 9 de diciembre, "se resolvió habilitar el ingreso al país a través de encomiendas postales sin requerir la previa intervención de esta unidad (Ursec) en el trámite correspondiente los dispositivos que operen con las tecnologías Wifi4, Wifi5 y Wifi6 y/o como Bluetooth", informó el regulador de las comunicaciones.

Los couriers cuestionaban la reglamentación anterior de la Ursec porque perjudicaba y desincentivaba la compra de productos electrónicos desde el exterior. Desde el 2017, los operadores venían reclamando que los envíos de productos con conectividad wifi o Bluetooth no sean retenidos por Aduana y puedan ingresar al país sin una certificación de la Ursec, ya que esos equipos no son considerados peligrosos para el espectro radioeléctrico y no hacen interferencia con otros equipos.

Este control surgía del Decreto 152/989 referido al régimen de importación y comercialización de equipos emisores radioeléctricos y transceptores que apunta al control del espectro radioeléctrico y los equipos de alta potencia que lo utilicen (radios de comunicación, antenas o radares).

La falta de ejecución en la actualización de las normas, terminó abarcando equipos de baja potencia que ni siquiera existían en ese momento”, como, por ejemplo, teclados o mouse inalámbricos, relojes inteligentes, parlantes, auriculares, o cualquier dispositivo con wifi o Bluetooth.

Para obtener la certificación de Ursec, cada persona debía registrarse en la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), iniciar el trámite —que tiene una demora de hasta 48 horas—, pagar $ 194 y esperar a que la Ursea lo autorizara.

"Uno de los grandes pilares del comercio electrónico es la simplificación de procesos que favorezcan al consumidor. Los usuarios que compran en plataformas online buscan que todo sea lo más rápido y simple posible. Tener que gestionar una certificación ante un ente público y tener que pagar un extra, para poder traerse, por ejemplo, unos auriculares inalámbricos, es un gran desincentivo”, había declarado a El Observador en octubre de este año Federico Nogueira, presidente de la Cámara Uruguaya de Couriers (CUC).

La presidenta de la Ursec, Mercedes Aramendía, declaró en ese entonces que desde la Ursec se estaba trabajando para que “los trámites sean más simples y que algunos equipos, de acuerdo a sus condiciones técnicas, puedan ingresar de forma simplificada”.