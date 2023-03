¿Cuáles son los tres árbitros suspendidos para este fin de semana en el Apertura?

En una semana en la que los árbitros estuvieron en los primeros planos por sus fallos en la sexta fecha del Torneo Apertura y asumieron un rol protagónico en los medios, rompieron el silencio y desfilaron por diferentes espacios periodísticos (Javier Burgos, Mathías de Armas, Christian Ferreyra, Javier Feres), vuelven a la actividad con tres bajas por suspensión y uno que espera, al regreso de un viaje por FIFA, para saber si está habilitado o si también será suspendido.

El Colegio de Árbitros no hace públicas las sanciones de los jueces, pero aquellos internacionales que están en plenitud física, no tienen lesiones ni viajes al exterior y no son designados para la fecha siguiente, asumen el castigo por una mala actuación.

Desde que se inició la temporada 2023, seis de los nueve internacionales fueron parados al menos una fecha.

Los únicos que aún no recibieron sanciones fueron Christian Ferreyra, Gustavo Tejera y Andrés Matonte, pero los tres casos tienen particularidades. Además, el juez mundialista podrá ser suspendido al regreso de un viaje a Arabia Saudita.

En el caso de Ferreyra, estuvo fuera de las canchas hasta la quinta fecha por lesión. Eso no le impidió actuar como VAR. El próximo fin de semana tendrá su tercer partido consecutivo, tras volver a dirigir en campo.

Tejera fue el árbitro de la AUF en el Sudamericano Sub 20. No estuvo en la primera y segunda fecha porque se encontraba en Colombia. Debutó en la tercera con Defensor Sporting-La Luz, viajó a el exterior en la semana para dirigir Libertadores, faltó a la cuarta y dirigió en la quinta y en la sexta.

Matonte estuvo en el Mundial de Clubes. Debutó en el Apertura en la fecha 3 en Liverpool-Fénix y dirigió en las cuatro fechas siguientes.

Este fin de semana no fue considerado porque viajó a una actividad de FIFA en Arabia Saudita. Sin embargo, por su actuación en Wanderers-Plaza podrán pararlo en el partido de la octava fecha.

Los que fueron parados este fin de semana:

Javier Burgos por su actuación en Defensor Sporting y Liverpool. No pitó un claro penal sobre Matías Zunino.

Foto: Leonardo Carreño.

Javier Burgos

Matías de Armas por su actuación en Nacional y Boston River. Pitó un penal a favor de Nacional polémico, aunque el árbitro entiende que después de verlo por televisión seguiría cobrando penal.

Foto: Leonardo Carreño.

Andrés Cunha

Andrés Cunha por su gestión como VAR en Nacional y Boston River. No llamó a revisión en el penal a favor de Nacional validando lo que juzgó a golpe de vista De Armas.

Inés Guimaraens

Javier Feres

A lo largo del torneo, también fueron parados Javier Feres, en dos ocasiones, Leodán González, dos fechas, y Esteban Ostojich.

Leonardo Carreño

Esteban Ostojich

Con los tres suspendidos y con Matonte y Leodán González en Arabia Saudita en una actividad de FIFA, este fin de semana dirigen solamente cuatro internacionales.

Leonardo Carreño

Leodán González

Los otros cuatro encuentros están a cargo de jueces de primera categoría.

Estos son los árbitros para la séptima fecha del Torneo Apertura: